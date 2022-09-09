https://ria.ru/20220909/gaz-1815573586.html

Страны ЕС испугались ответа России на новые ограничения, пишет FT

Страны ЕС испугались ответа России на новые ограничения, пишет FT - РИА Новости, 09.09.2022

Страны ЕС испугались ответа России на новые ограничения, пишет FT

Часть стран Евросоюза боится реакции России в случае введения ограничений цен на газ, пишет Financial Times. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T09:33

2022-09-09T09:33

2022-09-09T12:23

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Часть стран Евросоюза боится реакции России в случае введения ограничений цен на газ, пишет Financial Times.В материале приводятся слова высокопоставленного неназванного чиновника из ЕС, который заявил, что "все опасаются эффекта домино". "Если ограничить цены только на российский газ, то это никак не затронет других поставщиков, а Россия разозлится", — заявил он.В числе тех, кто беспокоится из-за гнева Москвы, издание называет Грецию, Италию и Польшу.По этой причине некоторые государства союза призывают ввести потолок цен на газ всех производителей."Не менее десяти стран — членов ЕС — выступают за общие ограничения цен для всех поставщиков энергоресурсов", — говорится в публикации. Лидеры стран "Большой семерки" на саммите в июне подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились об ограничении цен на российские нефть и газ.О необходимости ввести потолок стоимости голубого топлива заявляла и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что "Газпром" при таком развитии ситуации будет более активно искать альтернативных покупателей.

https://ria.ru/20220909/evropa-1815490097.html

https://ria.ru/20220909/gaz-1815572822.html

https://ria.ru/20220909/kapitulyatsiya-1815557646.html

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Севастиан Котов

Севастиан Котов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Севастиан Котов

россия, евросоюз, в мире