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В удмуртской деревне открыли современный детский сад на 220 мест

В удмуртской деревне открыли современный детский сад на 220 мест - РИА Новости, 09.09.2022

В удмуртской деревне открыли современный детский сад на 220 мест

Современный детский сад, рассчитанный на 220 воспитанников, открыли в удмуртской деревне Хохряки, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T14:41

2022-09-09T14:41

2022-09-09T14:41

удмуртская республика

общество

александр бречалов

завьяловский район

россия

дети

удмуртская республика (удмуртия)

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УФА, 9 сен – РИА Новости. Современный детский сад, рассчитанный на 220 воспитанников, открыли в удмуртской деревне Хохряки, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии."В деревне Хохряки Завьяловского района открыл свои двери новый детский сад на 220 мест. Здание дошкольного учреждения построено в рамках национального проекта "Демография", инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.По данным властей, за последние пять лет в Удмуртии построили 52 детских сада. "В Приволжском федеральном округе мы рекордсмены по строительству. С вводом в эксплуатацию нового здания охват дошкольным образованием детей с 1,5 лет, проживающих на Хохряковской территории, будет обеспечен на сто процентов. Кроме того, здесь будут обеспечены местами дети, проживающие на Ягульской территории", - цитирует пресс-служба министра образования региона Светлану Болотникову.В здании нового дошкольного учреждения есть современный пищевой блок, отдельные спортивный и актовый залы, для занятий закуплены дидактические материалы, специальное логопедическое оборудование, спортивный инвентарь, яркие развивающие игрушки и главное новшество – лифты для детей с ограниченными возможностями здоровья, информирует пресс-служба."На территории сада установлена метеоплощадка "Маленькие метеорологи". Здесь ребята смогут наблюдать за изменениями погоды, составлять прогноз, а также будут учиться осознанному отношению к природе", - рассказали в пресс-службе, отметив, что в детском саду создали "Музыкальную площадку" для развития у малышей слуха, чувства такта, внимания и творческих способностей."Хохряки застраиваются - здесь живет уже больше 6 тысяч человек. Нужно расширять инфраструктуру, и в этом направлении работаем комплексно. В 2020 году сдали 4 дома, которые ждали обманутые дольщики. Построили ясли на 80 мест. Отремонтировали улицы Трактовая и Тепличная - за сутки здесь проезжают около 2 тысяч машин. Открыли амбулаторию с кабинетами приема, процедурной и прививочной, лабораторией, небольшим стационаром", - написал глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

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завьяловский район

россия

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, александр бречалов, завьяловский район, россия, дети, удмуртская республика (удмуртия)