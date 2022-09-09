https://ria.ru/20220909/detsad-1815662779.html
В удмуртской деревне открыли современный детский сад на 220 мест
В удмуртской деревне открыли современный детский сад на 220 мест - РИА Новости, 09.09.2022
В удмуртской деревне открыли современный детский сад на 220 мест
Современный детский сад, рассчитанный на 220 воспитанников, открыли в удмуртской деревне Хохряки, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T14:41
2022-09-09T14:41
2022-09-09T14:41
удмуртская республика
общество
александр бречалов
завьяловский район
россия
дети
удмуртская республика (удмуртия)
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УФА, 9 сен – РИА Новости. Современный детский сад, рассчитанный на 220 воспитанников, открыли в удмуртской деревне Хохряки, сообщили в пресс-службе главы Удмуртии."В деревне Хохряки Завьяловского района открыл свои двери новый детский сад на 220 мест. Здание дошкольного учреждения построено в рамках национального проекта "Демография", инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным", - говорится в сообщении.По данным властей, за последние пять лет в Удмуртии построили 52 детских сада. "В Приволжском федеральном округе мы рекордсмены по строительству. С вводом в эксплуатацию нового здания охват дошкольным образованием детей с 1,5 лет, проживающих на Хохряковской территории, будет обеспечен на сто процентов. Кроме того, здесь будут обеспечены местами дети, проживающие на Ягульской территории", - цитирует пресс-служба министра образования региона Светлану Болотникову.В здании нового дошкольного учреждения есть современный пищевой блок, отдельные спортивный и актовый залы, для занятий закуплены дидактические материалы, специальное логопедическое оборудование, спортивный инвентарь, яркие развивающие игрушки и главное новшество – лифты для детей с ограниченными возможностями здоровья, информирует пресс-служба."На территории сада установлена метеоплощадка "Маленькие метеорологи". Здесь ребята смогут наблюдать за изменениями погоды, составлять прогноз, а также будут учиться осознанному отношению к природе", - рассказали в пресс-службе, отметив, что в детском саду создали "Музыкальную площадку" для развития у малышей слуха, чувства такта, внимания и творческих способностей."Хохряки застраиваются - здесь живет уже больше 6 тысяч человек. Нужно расширять инфраструктуру, и в этом направлении работаем комплексно. В 2020 году сдали 4 дома, которые ждали обманутые дольщики. Построили ясли на 80 мест. Отремонтировали улицы Трактовая и Тепличная - за сутки здесь проезжают около 2 тысяч машин. Открыли амбулаторию с кабинетами приема, процедурной и прививочной, лабораторией, небольшим стационаром", - написал глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, александр бречалов, завьяловский район, россия, дети, удмуртская республика (удмуртия)
Удмуртская Республика, Общество, Александр Бречалов, Завьяловский район, Россия, Дети, Удмуртская Республика (Удмуртия)
В удмуртской деревне открыли современный детский сад на 220 мест
В удмуртской деревне Хохряки Завьяловского района открыли современный детсад на 220 мест
УФА, 9 сен – РИА Новости.
Современный детский сад, рассчитанный на 220 воспитанников, открыли в удмуртской деревне Хохряки, сообщили
в пресс-службе главы Удмуртии.
"В деревне Хохряки Завьяловского района
открыл свои двери новый детский сад на 220 мест. Здание дошкольного учреждения построено в рамках национального проекта "Демография", инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным
", - говорится в сообщении.
По данным властей, за последние пять лет в Удмуртии построили 52 детских сада. "В Приволжском федеральном округе мы рекордсмены по строительству. С вводом в эксплуатацию нового здания охват дошкольным образованием детей с 1,5 лет, проживающих на Хохряковской территории, будет обеспечен на сто процентов. Кроме того, здесь будут обеспечены местами дети, проживающие на Ягульской территории", - цитирует пресс-служба министра образования региона Светлану Болотникову.
В здании нового дошкольного учреждения есть современный пищевой блок, отдельные спортивный и актовый залы, для занятий закуплены дидактические материалы, специальное логопедическое оборудование, спортивный инвентарь, яркие развивающие игрушки и главное новшество – лифты для детей с ограниченными возможностями здоровья, информирует пресс-служба.
"На территории сада установлена метеоплощадка "Маленькие метеорологи". Здесь ребята смогут наблюдать за изменениями погоды, составлять прогноз, а также будут учиться осознанному отношению к природе", - рассказали в пресс-службе, отметив, что в детском саду создали "Музыкальную площадку" для развития у малышей слуха, чувства такта, внимания и творческих способностей.
"Хохряки застраиваются - здесь живет уже больше 6 тысяч человек. Нужно расширять инфраструктуру, и в этом направлении работаем комплексно. В 2020 году сдали 4 дома, которые ждали обманутые дольщики. Построили ясли на 80 мест. Отремонтировали улицы Трактовая и Тепличная - за сутки здесь проезжают около 2 тысяч машин. Открыли амбулаторию с кабинетами приема, процедурной и прививочной, лабораторией, небольшим стационаром", - написал глава Удмуртии Александр Бречалов
на своей странице в соцсети "ВКонтакте".