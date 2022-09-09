https://ria.ru/20220909/bagrov-1815750679.html

Вышел комикс о Даниле Багрове

Вышел комикс о Даниле Багрове - РИА Новости, 09.09.2022

Вышел комикс о Даниле Багрове

Вышел комикс "Брат. 25 лет" о Даниле Багрове, сообщили РИА Новости в издательстве. РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T18:43

2022-09-09T18:43

2022-09-09T18:43

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Вышел комикс "Брат. 25 лет" о Даниле Багрове, сообщили РИА Новости в издательстве.Это сборник историй, посвященных легендарной дилогии фильмов Алексея Балабанова. Его презентация прошла сразу в трех городах — в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.В комиксе 167 страниц. Некоторые истории — это авторский взгляд на отдельных персонажей. Также есть герои, которых нет в фильмах и новые сюжеты на тему происходящего в жизни Багрова и вселенной Балабанова как таковой.Среди работавших над проектом художник комикса "Игорь Гром" и "Бесобой" Андрей Васин.Премьера фильма "Брат" состоялась в 1997 году. Главную роль в проекте исполнил Сергей Бодров-младший.В широкую продажу комикс "Брат. 25 лет" поступит в середине ноября.

https://ria.ru/20220903/knigi-1813945593.html

москва

санкт-петербург

екатеринбург

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2022

Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, книги, алексей балабанов, москва, санкт-петербург, екатеринбург