https://ria.ru/20220909/bagrov-1815750679.html
Вышел комикс о Даниле Багрове
Вышел комикс о Даниле Багрове - РИА Новости, 09.09.2022
Вышел комикс о Даниле Багрове
Вышел комикс "Брат. 25 лет" о Даниле Багрове, сообщили РИА Новости в издательстве. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T18:43
2022-09-09T18:43
2022-09-09T18:43
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Вышел комикс "Брат. 25 лет" о Даниле Багрове, сообщили РИА Новости в издательстве.Это сборник историй, посвященных легендарной дилогии фильмов Алексея Балабанова. Его презентация прошла сразу в трех городах — в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.В комиксе 167 страниц. Некоторые истории — это авторский взгляд на отдельных персонажей. Также есть герои, которых нет в фильмах и новые сюжеты на тему происходящего в жизни Багрова и вселенной Балабанова как таковой.Среди работавших над проектом художник комикса "Игорь Гром" и "Бесобой" Андрей Васин.Премьера фильма "Брат" состоялась в 1997 году. Главную роль в проекте исполнил Сергей Бодров-младший.В широкую продажу комикс "Брат. 25 лет" поступит в середине ноября.
https://ria.ru/20220903/knigi-1813945593.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, книги, алексей балабанов, москва, санкт-петербург, екатеринбург
Культура, Новости культуры, Книги, Алексей Балабанов, Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург
Вышел комикс о Даниле Багрове
Комикс о Даниле Багрове вышел к 25-летию фильма "Брат"
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Вышел комикс "Брат. 25 лет" о Даниле Багрове, сообщили РИА Новости в издательстве.
Это сборник историй, посвященных легендарной дилогии фильмов Алексея Балабанова. Его презентация прошла сразу в трех городах — в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге.
В комиксе 167 страниц. Некоторые истории — это авторский взгляд на отдельных персонажей. Также есть герои, которых нет в фильмах и новые сюжеты на тему происходящего в жизни Багрова и вселенной Балабанова как таковой.
Среди работавших над проектом художник комикса "Игорь Гром" и "Бесобой" Андрей Васин.
Премьера фильма "Брат" состоялась в 1997 году. Главную роль в проекте исполнил Сергей Бодров-младший.
В широкую продажу комикс "Брат. 25 лет" поступит в середине ноября.