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Петербург передаст в Мариуполь 30 пассажирских автобусов - РИА Новости, 09.09.2022
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Петербург передаст в Мариуполь 30 пассажирских автобусов
Петербург передаст в Мариуполь 30 пассажирских автобусов - РИА Новости, 09.09.2022
Петербург передаст в Мариуполь 30 пассажирских автобусов
Санкт-Петербург передаст в Мариуполь 30 автобусов, сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной столицы. РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T17:53
2022-09-09T17:53
общество
александр беглов
александр невский
мариуполь
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Санкт-Петербург передаст в Мариуполь 30 автобусов, сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной столицы."Петербург продолжает помогать городу-побратиму Мариуполю. В ближайшее время ему будут переданы 30 пассажирских автобусов. Первая партия состоит из 12 машин, остальные готовятся к отправке", - говорится в сообщении.По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, город помогает Мариуполю по всем направлениям."Отправили туда строительную технику и пассажирские автобусы. Восстановили к первому сентября школы и детские садики. Сейчас строители работают с жилым фондом. Взяли шефство над зоопарком. Планируем восстановить трамвайное движение", - отметил Беглов.Ранее сообщалось, что Беглов 1 июня посетил Мариуполь и подписал соглашение о побратимстве между городами с руководителем мариупольской администрации Константином Иващенко. Была сформирована программа помощи и восстановления Мариуполя на 2022 год. В нее вошли 29 социально значимых объектов, в том числе 3 детских сада, 3 школы, две поликлиники - детская и взрослая, онкологический корпус, корпус детской хирургии, жилые дома. Также петербургские специалисты займутся проектированием и строительством академического русского драматического театра, восстановлением Парка 50-летия Победы, гостиницы, жилых зданий. Кроме того, планируется установка памятника Александру Невскому.
https://ria.ru/20220909/mariupol-1815618348.html
https://ria.ru/20220903/stroitelstvo-1814235427.html
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общество, александр беглов, александр невский, мариуполь, санкт-петербург
Общество, Александр Беглов, Александр Невский, Мариуполь, Санкт-Петербург
17:53 09.09.2022
 
Петербург передаст в Мариуполь 30 пассажирских автобусов

Петербург передаст городу-побратиму Мариуполю 30 пассажирских автобусов

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкЛюди в общественном транспорте на улице Мариуполя
Люди в общественном транспорте на улице Мариуполя - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Люди в общественном транспорте на улице Мариуполя. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Санкт-Петербург передаст в Мариуполь 30 автобусов, сообщает пресс-служба администрации губернатора Северной столицы.
"Петербург продолжает помогать городу-побратиму Мариуполю. В ближайшее время ему будут переданы 30 пассажирских автобусов. Первая партия состоит из 12 машин, остальные готовятся к отправке", - говорится в сообщении.
Военнослужащий Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
12:33
Фонд Кадырова начал восстановление православного храма в Мариуполе
По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, город помогает Мариуполю по всем направлениям.
"Отправили туда строительную технику и пассажирские автобусы. Восстановили к первому сентября школы и детские садики. Сейчас строители работают с жилым фондом. Взяли шефство над зоопарком. Планируем восстановить трамвайное движение", - отметил Беглов.
Ранее сообщалось, что Беглов 1 июня посетил Мариуполь и подписал соглашение о побратимстве между городами с руководителем мариупольской администрации Константином Иващенко. Была сформирована программа помощи и восстановления Мариуполя на 2022 год. В нее вошли 29 социально значимых объектов, в том числе 3 детских сада, 3 школы, две поликлиники - детская и взрослая, онкологический корпус, корпус детской хирургии, жилые дома. Также петербургские специалисты займутся проектированием и строительством академического русского драматического театра, восстановлением Парка 50-летия Победы, гостиницы, жилых зданий. Кроме того, планируется установка памятника Александру Невскому.
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ОбществоАлександр БегловАлександр НевскийМариупольСанкт-Петербург
 
 
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