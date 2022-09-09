https://ria.ru/20220909/avstraliya-1815611948.html

В Австралии после смерти Елизаветы II призвали перейти к республике

В Австралии после смерти Елизаветы II призвали перейти к республике - РИА Новости, 09.09.2022

В Австралии после смерти Елизаветы II призвали перейти к республике

Лидер австралийской партии "зеленых" Эдам Брандт вызвал общественное возмущение, в очередной раз призвав Австралию отойти от конституционной монархии и стать... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T12:07

2022-09-09T12:07

2022-09-09T12:07

в мире

австралия

елизавета ii

великобритания

умерла королева елизавета ii

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155021/66/1550216657_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_2ad5c7bced5329b3985bc5f0647abb2f.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Лидер австралийской партии "зеленых" Эдам Брандт вызвал общественное возмущение, в очередной раз призвав Австралию отойти от конституционной монархии и стать республикой всего несколько часов после смерти английской королевы Елизаветы II, сообщил в пятницу телеканал Sky News Australia.Ранее Бранд написал в Twitter: "Покойся с миром, королева Елизавета II. Теперь Австралия должна двигаться вперед. Нам нужен договор с коренными народами и нам нужно стать республикой".Другие политики, как отмечает телеканал, потребовали от Брандта "проявить уважение" к покойной королеве.Австралийские "зеленые", твердо стоя на позициях превращения своей страны в республику, даже отказываются поднимать на своих пресс-конференциях национальный флаг, так как на нем есть изображение крестов британского флага "Юнион Джек".Брэндт к тому же поддерживает сенатора от "зеленых" Лидию Торп, которая называла английскую королеву "колонизатором", давая ей присягу в августе.Согласно конституции Австралии, принятой в 1901 году, она является конституционной монархией, а английскую корону там представляет генерал-губернатор. Правительство страны возглавляет премьер-министр.В 1999 году был даже проведен референдум в Австралии, по итогам которого стало ясно, что большинство австралийцев не хочет ничего менять в своем государственном устройстве.

https://ria.ru/20220908/koroleva-1815537358.html

https://ria.ru/20220908/charlz-1815523513.html

австралия

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, австралия, елизавета ii, великобритания, умерла королева елизавета ii