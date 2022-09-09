https://ria.ru/20220909/avstraliya-1815611948.html
В Австралии после смерти Елизаветы II призвали перейти к республике
В Австралии после смерти Елизаветы II призвали перейти к республике - РИА Новости, 09.09.2022
В Австралии после смерти Елизаветы II призвали перейти к республике
Лидер австралийской партии "зеленых" Эдам Брандт вызвал общественное возмущение, в очередной раз призвав Австралию отойти от конституционной монархии и стать... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T12:07
2022-09-09T12:07
2022-09-09T12:07
в мире
австралия
елизавета ii
великобритания
умерла королева елизавета ii
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Лидер австралийской партии "зеленых" Эдам Брандт вызвал общественное возмущение, в очередной раз призвав Австралию отойти от конституционной монархии и стать республикой всего несколько часов после смерти английской королевы Елизаветы II, сообщил в пятницу телеканал Sky News Australia.Ранее Бранд написал в Twitter: "Покойся с миром, королева Елизавета II. Теперь Австралия должна двигаться вперед. Нам нужен договор с коренными народами и нам нужно стать республикой".Другие политики, как отмечает телеканал, потребовали от Брандта "проявить уважение" к покойной королеве.Австралийские "зеленые", твердо стоя на позициях превращения своей страны в республику, даже отказываются поднимать на своих пресс-конференциях национальный флаг, так как на нем есть изображение крестов британского флага "Юнион Джек".Брэндт к тому же поддерживает сенатора от "зеленых" Лидию Торп, которая называла английскую королеву "колонизатором", давая ей присягу в августе.Согласно конституции Австралии, принятой в 1901 году, она является конституционной монархией, а английскую корону там представляет генерал-губернатор. Правительство страны возглавляет премьер-министр.В 1999 году был даже проведен референдум в Австралии, по итогам которого стало ясно, что большинство австралийцев не хочет ничего менять в своем государственном устройстве.
https://ria.ru/20220908/koroleva-1815537358.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, австралия, елизавета ii, великобритания, умерла королева елизавета ii
В мире, Австралия, Елизавета II, Великобритания, Умерла Королева Елизавета II
В Австралии после смерти Елизаветы II призвали перейти к республике
В австралийской партии "зеленых" призвали перейти к республике после смерти Елизаветы II
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.
Лидер австралийской партии "зеленых" Эдам Брандт вызвал общественное возмущение, в очередной раз призвав Австралию отойти от конституционной монархии и стать республикой всего несколько часов после смерти английской королевы Елизаветы II, сообщил в пятницу телеканал Sky News Australia
.
Ранее Бранд написал в Twitter: "Покойся с миром, королева Елизавета II. Теперь Австралия должна двигаться вперед. Нам нужен договор с коренными народами и нам нужно стать республикой".
Другие политики, как отмечает телеканал, потребовали от Брандта "проявить уважение" к покойной королеве.
Австралийские "зеленые", твердо стоя на позициях превращения своей страны в республику, даже отказываются поднимать на своих пресс-конференциях национальный флаг, так как на нем есть изображение крестов британского флага "Юнион Джек".
Брэндт к тому же поддерживает сенатора от "зеленых" Лидию Торп, которая называла английскую королеву "колонизатором", давая ей присягу в августе.
Согласно конституции Австралии, принятой в 1901 году, она является конституционной монархией, а английскую корону там представляет генерал-губернатор. Правительство страны возглавляет премьер-министр.
В 1999 году был даже проведен референдум в Австралии, по итогам которого стало ясно, что большинство австралийцев не хочет ничего менять в своем государственном устройстве.