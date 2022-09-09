Рейтинг@Mail.ru
В Австралии после смерти Елизаветы II призвали перейти к республике - РИА Новости, 09.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220909/avstraliya-1815611948.html
В Австралии после смерти Елизаветы II призвали перейти к республике
В Австралии после смерти Елизаветы II призвали перейти к республике - РИА Новости, 09.09.2022
В Австралии после смерти Елизаветы II призвали перейти к республике
Лидер австралийской партии "зеленых" Эдам Брандт вызвал общественное возмущение, в очередной раз призвав Австралию отойти от конституционной монархии и стать... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T12:07
2022-09-09T12:07
в мире
австралия
елизавета ii
великобритания
умерла королева елизавета ii
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155021/66/1550216657_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_2ad5c7bced5329b3985bc5f0647abb2f.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Лидер австралийской партии "зеленых" Эдам Брандт вызвал общественное возмущение, в очередной раз призвав Австралию отойти от конституционной монархии и стать республикой всего несколько часов после смерти английской королевы Елизаветы II, сообщил в пятницу телеканал Sky News Australia.Ранее Бранд написал в Twitter: "Покойся с миром, королева Елизавета II. Теперь Австралия должна двигаться вперед. Нам нужен договор с коренными народами и нам нужно стать республикой".Другие политики, как отмечает телеканал, потребовали от Брандта "проявить уважение" к покойной королеве.Австралийские "зеленые", твердо стоя на позициях превращения своей страны в республику, даже отказываются поднимать на своих пресс-конференциях национальный флаг, так как на нем есть изображение крестов британского флага "Юнион Джек".Брэндт к тому же поддерживает сенатора от "зеленых" Лидию Торп, которая называла английскую королеву "колонизатором", давая ей присягу в августе.Согласно конституции Австралии, принятой в 1901 году, она является конституционной монархией, а английскую корону там представляет генерал-губернатор. Правительство страны возглавляет премьер-министр.В 1999 году был даже проведен референдум в Австралии, по итогам которого стало ясно, что большинство австралийцев не хочет ничего менять в своем государственном устройстве.
https://ria.ru/20220908/koroleva-1815537358.html
https://ria.ru/20220908/charlz-1815523513.html
австралия
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155021/66/1550216657_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_e2e81698622b33d7b7115f504bbd3896.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, австралия, елизавета ii, великобритания, умерла королева елизавета ii
В мире, Австралия, Елизавета II, Великобритания, Умерла Королева Елизавета II
12:07 09.09.2022
 
В Австралии после смерти Елизаветы II призвали перейти к республике

В австралийской партии "зеленых" призвали перейти к республике после смерти Елизаветы II

CC0 / camfay77 / Сиднейский оперный театр
Сиднейский оперный театр - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
CC0 / camfay77 /
Сиднейский оперный театр. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Лидер австралийской партии "зеленых" Эдам Брандт вызвал общественное возмущение, в очередной раз призвав Австралию отойти от конституционной монархии и стать республикой всего несколько часов после смерти английской королевы Елизаветы II, сообщил в пятницу телеканал Sky News Australia.
Ранее Бранд написал в Twitter: "Покойся с миром, королева Елизавета II. Теперь Австралия должна двигаться вперед. Нам нужен договор с коренными народами и нам нужно стать республикой".
Королева Великобритании Елизавета II и Меган, герцогиня Сассекская, принц Гарри, принц Уильям и Кейт, герцогиня Кембриджская - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 22:21
Королева умерла. Выживет ли монархия?
Другие политики, как отмечает телеканал, потребовали от Брандта "проявить уважение" к покойной королеве.
Австралийские "зеленые", твердо стоя на позициях превращения своей страны в республику, даже отказываются поднимать на своих пресс-конференциях национальный флаг, так как на нем есть изображение крестов британского флага "Юнион Джек".
Брэндт к тому же поддерживает сенатора от "зеленых" Лидию Торп, которая называла английскую королеву "колонизатором", давая ей присягу в августе.
Согласно конституции Австралии, принятой в 1901 году, она является конституционной монархией, а английскую корону там представляет генерал-губернатор. Правительство страны возглавляет премьер-министр.
В 1999 году был даже проведен референдум в Австралии, по итогам которого стало ясно, что большинство австралийцев не хочет ничего менять в своем государственном устройстве.
Британский принц Чарльз - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
Вчера, 20:49
Принц Чарльз стал монархом после смерти королевы Елизаветы II
 
В миреАвстралияЕлизавета IIВеликобританияУмерла Королева Елизавета II
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала