https://ria.ru/20220909/avianostsy-1815735064.html

Россия и Китай отработали на "Востоке-2022" совместные удары по авианосцам

Россия и Китай отработали на "Востоке-2022" совместные удары по авианосцам - РИА Новости, 09.09.2022

Россия и Китай отработали на "Востоке-2022" совместные удары по авианосцам

В ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" отработаны массированные удары боевых кораблей России и Китая по авианосным группировкам, сообщил... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T17:57

2022-09-09T17:57

2022-09-09T17:57

безопасность

россия

китай

александр фомин

восток (учения)

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. В ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" отработаны массированные удары боевых кораблей России и Китая по авианосным группировкам, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе по итогам учений. По его словам, особенностями учения стало "совместное применение авиации, боевых кораблей Российской Федерации и Китайской Народной Республики".Фомин уточнил, что в рамках маневров, в частности, были отработано "нанесение массированных огневых ударов, ведение оборонительных и наступательных действий в интересах разгрома сухопутных, авианосных и корабельных ударных групп (группировок) условного противника".Генерал добавил, что в центральной части Японского моря в ходе маневров был проведен розыгрыш эпизода - поиск и поражение корабельных группировок военно-морских сил противника.В морских полигонах также были отработаны вопросы поиска и уничтожения подводных лодок противника, организации всех видов обороны совместного отряда боевых кораблей, отражение ударов средств воздушного нападения противника и нанесение поражения десантному отряду на переходе морем.

россия

китай

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, китай, александр фомин, восток (учения)