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Россия и Китай отработали на "Востоке-2022" совместные удары по авианосцам - РИА Новости, 09.09.2022
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Россия и Китай отработали на "Востоке-2022" совместные удары по авианосцам
Россия и Китай отработали на "Востоке-2022" совместные удары по авианосцам - РИА Новости, 09.09.2022
Россия и Китай отработали на "Востоке-2022" совместные удары по авианосцам
В ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" отработаны массированные удары боевых кораблей России и Китая по авианосным группировкам, сообщил... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T17:57
2022-09-09T17:57
безопасность
россия
китай
александр фомин
восток (учения)
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. В ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" отработаны массированные удары боевых кораблей России и Китая по авианосным группировкам, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе по итогам учений. По его словам, особенностями учения стало "совместное применение авиации, боевых кораблей Российской Федерации и Китайской Народной Республики".Фомин уточнил, что в рамках маневров, в частности, были отработано "нанесение массированных огневых ударов, ведение оборонительных и наступательных действий в интересах разгрома сухопутных, авианосных и корабельных ударных групп (группировок) условного противника".Генерал добавил, что в центральной части Японского моря в ходе маневров был проведен розыгрыш эпизода - поиск и поражение корабельных группировок военно-морских сил противника.В морских полигонах также были отработаны вопросы поиска и уничтожения подводных лодок противника, организации всех видов обороны совместного отряда боевых кораблей, отражение ударов средств воздушного нападения противника и нанесение поражения десантному отряду на переходе морем.
россия
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безопасность, россия, китай, александр фомин, восток (учения)
Безопасность, Россия, Китай, Александр Фомин, Восток (учения)
17:57 09.09.2022
 
Россия и Китай отработали на "Востоке-2022" совместные удары по авианосцам

Россия и Китай отработали на учениях "Восток-2022" совместные удары по авианосцам

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкВоеннослужащие КНР на учениях "Восток-2022"
Военнослужащие КНР на учениях Восток-2022 - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Военнослужащие КНР на учениях "Восток-2022"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. В ходе стратегических командно-штабных учений "Восток-2022" отработаны массированные удары боевых кораблей России и Китая по авианосным группировкам, сообщил замминистра обороны РФ Александр Фомин на брифинге для иностранных военных атташе по итогам учений. По его словам, особенностями учения стало "совместное применение авиации, боевых кораблей Российской Федерации и Китайской Народной Республики".
Фомин уточнил, что в рамках маневров, в частности, были отработано "нанесение массированных огневых ударов, ведение оборонительных и наступательных действий в интересах разгрома сухопутных, авианосных и корабельных ударных групп (группировок) условного противника".
Генерал добавил, что в центральной части Японского моря в ходе маневров был проведен розыгрыш эпизода - поиск и поражение корабельных группировок военно-морских сил противника.
В морских полигонах также были отработаны вопросы поиска и уничтожения подводных лодок противника, организации всех видов обороны совместного отряда боевых кораблей, отражение ударов средств воздушного нападения противника и нанесение поражения десантному отряду на переходе морем.
Танковая карусель и залп "Урагана": учения "Восток-2022"
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанк

Учения "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генерального штаба для отработки оборонительных и наступательных действий.

Военнослужащие совершают выстрел из переносного зенитного ракетного комплекса Игла в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
1 из 11

Учения "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генерального штаба для отработки оборонительных и наступательных действий.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанк

Учения идут на полигонах Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

Стрельба из 152-мм самоходной пушки 2С5 Гиацинт в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
2 из 11

Учения идут на полигонах Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанк

Всего в маневрах задействовано более 50 тысяч военнослужащих и пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

Работа реактивной системы залпового огня Ураган в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
3 из 11

Всего в маневрах задействовано более 50 тысяч военнослужащих и пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанк

Подразделения армейского корпуса Восточного военного округа разыграли на полигоне Успеновский практические действия по обороне заданного района и уничтожению вражеского десанта.

На стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
4 из 11

Подразделения армейского корпуса Восточного военного округа разыграли на полигоне Успеновский практические действия по обороне заданного района и уничтожению вражеского десанта.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанк

По замыслу маневров, противник, применяя беспилотники и средства РЭБ, попытался высадиться на Сахалине.

Работа реактивной системы залпового огня Ураган в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
5 из 11

По замыслу маневров, противник, применяя беспилотники и средства РЭБ, попытался высадиться на Сахалине.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанк

Подразделения ПВО обнаружили цели и уничтожили их.

Работа реактивной системы залпового огня Ураган в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
6 из 11

Подразделения ПВО обнаружили цели и уничтожили их.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанк

Инженеры вынудили условного противника развернуться на невыгодном рубеже и дистанционно заминировали основной узел дорог.

Военнослужащий в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
7 из 11

Инженеры вынудили условного противника развернуться на невыгодном рубеже и дистанционно заминировали основной узел дорог.

© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанк

Мотострелковые и танковые подразделения на МТ-ЛБ и танках Т-80, а также боевые расчеты артиллерии и реактивных систем залпового огня открыли огонь по мишеням, имитирующим колонны техники.

Танк Т-80 в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
8 из 11

Мотострелковые и танковые подразделения на МТ-ЛБ и танках Т-80, а также боевые расчеты артиллерии и реактивных систем залпового огня открыли огонь по мишеням, имитирующим колонны техники.

© РИА Новости / Алексей Никольский
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанк

Чтобы не допустить прорыва противника во фланги, танкисты применили тактику "танковой карусели", а расчеты РСЗО "Ураган" нанесли массированный огневой удар.

Поражение цели в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
9 из 11

Чтобы не допустить прорыва противника во фланги, танкисты применили тактику "танковой карусели", а расчеты РСЗО "Ураган" нанесли массированный огневой удар.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанк

Отходящие силы "противника" условно применили по обороняющимся подразделениям химическое оружие.

Стрельба из 152-мм самоходной пушки 2С5 Гиацинт в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
10 из 11

Отходящие силы "противника" условно применили по обороняющимся подразделениям химическое оружие.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в медиабанк

В ответ личный состав подразделений РХБ провел обеззараживание местности и специальную обработку личного состава, вооружения и техники.

Российские войска в ходе стратегических командно-штабных учений Восток-2022 на полигоне Успеновский
11 из 11

В ответ личный состав подразделений РХБ провел обеззараживание местности и специальную обработку личного состава, вооружения и техники.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
1 из 11

Учения "Восток-2022" проводятся с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генерального штаба для отработки оборонительных и наступательных действий.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
2 из 11

Учения идут на полигонах Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
3 из 11

Всего в маневрах задействовано более 50 тысяч военнослужащих и пяти тысяч единиц вооружения и военной техники, в том числе 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
4 из 11

Подразделения армейского корпуса Восточного военного округа разыграли на полигоне Успеновский практические действия по обороне заданного района и уничтожению вражеского десанта.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
5 из 11

По замыслу маневров, противник, применяя беспилотники и средства РЭБ, попытался высадиться на Сахалине.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
6 из 11

Подразделения ПВО обнаружили цели и уничтожили их.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
7 из 11

Инженеры вынудили условного противника развернуться на невыгодном рубеже и дистанционно заминировали основной узел дорог.

© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
8 из 11

Мотострелковые и танковые подразделения на МТ-ЛБ и танках Т-80, а также боевые расчеты артиллерии и реактивных систем залпового огня открыли огонь по мишеням, имитирующим колонны техники.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
9 из 11

Чтобы не допустить прорыва противника во фланги, танкисты применили тактику "танковой карусели", а расчеты РСЗО "Ураган" нанесли массированный огневой удар.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
10 из 11

Отходящие силы "противника" условно применили по обороняющимся подразделениям химическое оружие.

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в медиабанк
11 из 11

В ответ личный состав подразделений РХБ провел обеззараживание местности и специальную обработку личного состава, вооружения и техники.

© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
 
БезопасностьРоссияКитайАлександр ФоминВосток (учения)
 
 
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