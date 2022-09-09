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Система онлайн-голосования подверглась хакерским атакам - РИА Новости, 09.09.2022
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Система онлайн-голосования подверглась хакерским атакам
Система онлайн-голосования подверглась хакерским атакам - РИА Новости, 09.09.2022
Система онлайн-голосования подверглась хакерским атакам
Более 350 хакерских атак было совершено на систему онлайн-голосования Москвы с 6 утра, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в... РИА Новости, 09.09.2022
2022-09-09T08:43
2022-09-09T12:48
москва
единый день голосования в россии
единый день голосования — 2022
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 350 хакерских атак было совершено на систему онлайн-голосования Москвы с 6 утра, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев."Мы получили сообщение от специалистов техподдержки о том, что на систему онлайн-голосования были совершены хакерские атаки. С 6 утра их было более 350", — рассказал Ковалев, чьи слова приводятся в Telegram-канале Общественного штаба.В штабе отметили, что система успешно отражает все попытки взлома.Муниципальные выборы проходят в Москве в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
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москва, единый день голосования в россии, единый день голосования — 2022
Москва, Единый день голосования в России, Единый день голосования — 2022
08:43 09.09.2022 (обновлено: 12:48 09.09.2022)
 
Система онлайн-голосования подверглась хакерским атакам

Более 350 хакерских атак было совершено на систему онлайн-голосования Москвы с шести утра

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкДистанционное электронное голосование на сайте mos.ru
Дистанционное электронное голосование на сайте mos.ru - РИА Новости, 1920, 09.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Дистанционное электронное голосование на сайте mos.ru
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 350 хакерских атак было совершено на систему онлайн-голосования Москвы с 6 утра, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев.
"Мы получили сообщение от специалистов техподдержки о том, что на систему онлайн-голосования были совершены хакерские атаки. С 6 утра их было более 350", — рассказал Ковалев, чьи слова приводятся в Telegram-канале Общественного штаба.
В штабе отметили, что система успешно отражает все попытки взлома.
Муниципальные выборы проходят в Москве в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.
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