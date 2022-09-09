https://ria.ru/20220909/ataki-1815567771.html

Система онлайн-голосования подверглась хакерским атакам

Система онлайн-голосования подверглась хакерским атакам - РИА Новости, 09.09.2022

Система онлайн-голосования подверглась хакерским атакам

Более 350 хакерских атак было совершено на систему онлайн-голосования Москвы с 6 утра, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в... РИА Новости, 09.09.2022

2022-09-09T08:43

2022-09-09T08:43

2022-09-09T12:48

москва

единый день голосования в россии

единый день голосования — 2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/09/1815619851_0:345:3026:2047_1920x0_80_0_0_829598f47aaf57a7dee2574d005cc23c.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Более 350 хакерских атак было совершено на систему онлайн-голосования Москвы с 6 утра, сообщил глава Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев."Мы получили сообщение от специалистов техподдержки о том, что на систему онлайн-голосования были совершены хакерские атаки. С 6 утра их было более 350", — рассказал Ковалев, чьи слова приводятся в Telegram-канале Общественного штаба.В штабе отметили, что система успешно отражает все попытки взлома.Муниципальные выборы проходят в Москве в 125 из 146 муниципальных образований. Голосование на выборах муниципальных депутатов пройдет в трехдневный срок - с 9 по 11 сентября.

https://ria.ru/20220722/golosovanie-1804229362.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, единый день голосования в россии, единый день голосования — 2022