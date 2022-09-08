15:12 08.09.2022 (обновлено: 19:16 08.09.2022)
В Петербурге открыли сквер имени погибшего главы МЧС Евгения Зиничева
В Петербурге на улице Гастелло открыли сквер имени погибшего главы МЧС Евгения Зиничева
© Фото : МЧС РоссииВ сквере имени Евгения Зиничева в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие памятной стелы в честь погибшего главы МЧС России
© Фото : МЧС России
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. В сквере на улице Гастелло в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие памятной стелы в честь погибшего главы МЧС России, Героя России Евгения Зиничева, передает корреспондент РИА Новости.
Зиничев родился в Ленинграде, в 1970-1981 годах проживал в Московском районе города. Он погиб 8 сентября 2021 года на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост главы МЧС он занял в 2018 году. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.
"Сегодня в Санкт-Петербуреге мы открываем сквер имени нашего товарища, Героя Российской Федерации Евгения Николаевича Зиничева. Евгений Николаевич родился в городе-герое Ленинграде и посвятил всю свою жизнь служению родине. Это настоящий российский офицер, сильный, мужественный и самоотверженный человек, профессионал высокого уровня, грамотный и принципиальный руководитель. Евгений Николаевич внес весомый вклад в развитие нашего министерства и обеспечение безопасности граждан", - сказал на торжественной церемонии глава МЧС России Александр Куренков.
© Фото : МЧС РоссииВ сквере имени Евгения Зиничева в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие памятной стелы в честь погибшего главы МЧС России
© Фото : МЧС России
В сквере имени Евгения Зиничева в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие памятной стелы в честь погибшего главы МЧС России
"Евгения Николаевича нет уже год. Но город помнит своих героев... Сквер, который мы сегодня открываем, - это дань памяти Евгению Николаевичу. Настоящему россиянину, настоящему офицеру. Всю свою жизнь Евгенией Николаевич посвятил служению отечеству. Он - человек с настоящим ленинградским-петербургским характером. Защищал безопасность государства и наших сограждан", – сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Сквер находится на улице Гастелло рядом с домом №7.
Ранее сообщалось, что в августе этого года губернатор Петербурга подписал постановление городского правительства, которым на основании решений топонимической комиссии скверу на улице Гастелло, дом 7 в Московском районе присвоено наименование "Сквер Евгения Зиничева".
Неподалеку от сквера находится Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России, которому в апреле этого года было присвоено имя Зиничева.
10 сентября 2021, 19:50Зиничева похоронили на Северном кладбище в Петербурге