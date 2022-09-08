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В Петербурге открыли сквер имени погибшего главы МЧС Евгения Зиничева - РИА Новости, 08.09.2022
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В Петербурге открыли сквер имени погибшего главы МЧС Евгения Зиничева
В Петербурге открыли сквер имени погибшего главы МЧС Евгения Зиничева - РИА Новости, 08.09.2022
В Петербурге открыли сквер имени погибшего главы МЧС Евгения Зиничева
В сквере на улице Гастелло в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие памятной стелы в честь погибшего главы МЧС России, Героя России Евгения... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:12
2022-09-08T19:16
александр мельников
александр куренков (мчс)
александр беглов
санкт-петербург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
евгений зиничев
погиб глава мчс зиничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. В сквере на улице Гастелло в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие памятной стелы в честь погибшего главы МЧС России, Героя России Евгения Зиничева, передает корреспондент РИА Новости.Зиничев родился в Ленинграде, в 1970-1981 годах проживал в Московском районе города. Он погиб 8 сентября 2021 года на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост главы МЧС он занял в 2018 году. Посмертно ему было присвоено звание Героя России."Сегодня в Санкт-Петербуреге мы открываем сквер имени нашего товарища, Героя Российской Федерации Евгения Николаевича Зиничева. Евгений Николаевич родился в городе-герое Ленинграде и посвятил всю свою жизнь служению родине. Это настоящий российский офицер, сильный, мужественный и самоотверженный человек, профессионал высокого уровня, грамотный и принципиальный руководитель. Евгений Николаевич внес весомый вклад в развитие нашего министерства и обеспечение безопасности граждан", - сказал на торжественной церемонии глава МЧС России Александр Куренков."Евгения Николаевича нет уже год. Но город помнит своих героев... Сквер, который мы сегодня открываем, - это дань памяти Евгению Николаевичу. Настоящему россиянину, настоящему офицеру. Всю свою жизнь Евгенией Николаевич посвятил служению отечеству. Он - человек с настоящим ленинградским-петербургским характером. Защищал безопасность государства и наших сограждан", – сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.Сквер находится на улице Гастелло рядом с домом №7.Ранее сообщалось, что в августе этого года губернатор Петербурга подписал постановление городского правительства, которым на основании решений топонимической комиссии скверу на улице Гастелло, дом 7 в Московском районе присвоено наименование "Сквер Евгения Зиничева".Неподалеку от сквера находится Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России, которому в апреле этого года было присвоено имя Зиничева.
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александр мельников, александр куренков (мчс), александр беглов, санкт-петербург, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), евгений зиничев, погиб глава мчс зиничев
Александр Мельников, Александр Куренков (МЧС), Александр Беглов, Санкт-Петербург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Евгений Зиничев, Погиб глава МЧС Зиничев
15:12 08.09.2022 (обновлено: 19:16 08.09.2022)
 
В Петербурге открыли сквер имени погибшего главы МЧС Евгения Зиничева

В Петербурге на улице Гастелло открыли сквер имени погибшего главы МЧС Евгения Зиничева

© Фото : МЧС РоссииВ сквере имени Евгения Зиничева в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие памятной стелы в честь погибшего главы МЧС России
В сквере имени Евгения Зиничева в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие памятной стелы в честь погибшего главы МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Фото : МЧС России
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. В сквере на улице Гастелло в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие памятной стелы в честь погибшего главы МЧС России, Героя России Евгения Зиничева, передает корреспондент РИА Новости.
Зиничев родился в Ленинграде, в 1970-1981 годах проживал в Московском районе города. Он погиб 8 сентября 2021 года на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост главы МЧС он занял в 2018 году. Посмертно ему было присвоено звание Героя России.
"Сегодня в Санкт-Петербуреге мы открываем сквер имени нашего товарища, Героя Российской Федерации Евгения Николаевича Зиничева. Евгений Николаевич родился в городе-герое Ленинграде и посвятил всю свою жизнь служению родине. Это настоящий российский офицер, сильный, мужественный и самоотверженный человек, профессионал высокого уровня, грамотный и принципиальный руководитель. Евгений Николаевич внес весомый вклад в развитие нашего министерства и обеспечение безопасности граждан", - сказал на торжественной церемонии глава МЧС России Александр Куренков.
© Фото : МЧС РоссииВ сквере имени Евгения Зиничева в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие памятной стелы в честь погибшего главы МЧС России
В сквере имени Евгения Зиничева в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие памятной стелы в честь погибшего главы МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Фото : МЧС России
В сквере имени Евгения Зиничева в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие памятной стелы в честь погибшего главы МЧС России
"Евгения Николаевича нет уже год. Но город помнит своих героев... Сквер, который мы сегодня открываем, - это дань памяти Евгению Николаевичу. Настоящему россиянину, настоящему офицеру. Всю свою жизнь Евгенией Николаевич посвятил служению отечеству. Он - человек с настоящим ленинградским-петербургским характером. Защищал безопасность государства и наших сограждан", – сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Сквер находится на улице Гастелло рядом с домом №7.
Ранее сообщалось, что в августе этого года губернатор Петербурга подписал постановление городского правительства, которым на основании решений топонимической комиссии скверу на улице Гастелло, дом 7 в Московском районе присвоено наименование "Сквер Евгения Зиничева".
Неподалеку от сквера находится Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России, которому в апреле этого года было присвоено имя Зиничева.
Могила главы МЧС Евгения Зиничева на Северном кладбище в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 10.09.2021
10 сентября 2021, 19:50
Зиничева похоронили на Северном кладбище в Петербурге
 
Александр МельниковАлександр Куренков (МЧС)Александр БегловСанкт-ПетербургРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Евгений ЗиничевПогиб глава МЧС Зиничев
 
 
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