https://ria.ru/20220908/zinichev-1815423309.html

В Петербурге открыли сквер имени погибшего главы МЧС Евгения Зиничева

В Петербурге открыли сквер имени погибшего главы МЧС Евгения Зиничева - РИА Новости, 08.09.2022

В Петербурге открыли сквер имени погибшего главы МЧС Евгения Зиничева

В сквере на улице Гастелло в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие памятной стелы в честь погибшего главы МЧС России, Героя России Евгения... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T15:12

2022-09-08T15:12

2022-09-08T19:16

александр мельников

александр куренков (мчс)

александр беглов

санкт-петербург

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

евгений зиничев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. В сквере на улице Гастелло в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие памятной стелы в честь погибшего главы МЧС России, Героя России Евгения Зиничева, передает корреспондент РИА Новости.Зиничев родился в Ленинграде, в 1970-1981 годах проживал в Московском районе города. Он погиб 8 сентября 2021 года на учениях в Норильске, пытаясь спасти кинорежиссера Александра Мельника. Зиничеву было 55 лет, пост главы МЧС он занял в 2018 году. Посмертно ему было присвоено звание Героя России."Сегодня в Санкт-Петербуреге мы открываем сквер имени нашего товарища, Героя Российской Федерации Евгения Николаевича Зиничева. Евгений Николаевич родился в городе-герое Ленинграде и посвятил всю свою жизнь служению родине. Это настоящий российский офицер, сильный, мужественный и самоотверженный человек, профессионал высокого уровня, грамотный и принципиальный руководитель. Евгений Николаевич внес весомый вклад в развитие нашего министерства и обеспечение безопасности граждан", - сказал на торжественной церемонии глава МЧС России Александр Куренков."Евгения Николаевича нет уже год. Но город помнит своих героев... Сквер, который мы сегодня открываем, - это дань памяти Евгению Николаевичу. Настоящему россиянину, настоящему офицеру. Всю свою жизнь Евгенией Николаевич посвятил служению отечеству. Он - человек с настоящим ленинградским-петербургским характером. Защищал безопасность государства и наших сограждан", – сказал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.Сквер находится на улице Гастелло рядом с домом №7.Ранее сообщалось, что в августе этого года губернатор Петербурга подписал постановление городского правительства, которым на основании решений топонимической комиссии скверу на улице Гастелло, дом 7 в Московском районе присвоено наименование "Сквер Евгения Зиничева".Неподалеку от сквера находится Санкт-Петербургский университет Государственной противопожарной службы МЧС России, которому в апреле этого года было присвоено имя Зиничева.

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