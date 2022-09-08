13:29 08.09.2022 (обновлено: 19:00 08.09.2022)
Эрдоган заявил, что ждет скорого начала поставок российского зерна на рынки
Президент Турции Эрдоган согласился с Путиным, что зерно с Украины не идет бедным странам
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Турции Тайип Эрдоган
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 8 сен — РИА Новости. Турция выступает за ускорение начала поставок российского зерна на мировые рынки, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Хорватии.
"С российской стороны нет поставок. В этой теме Путин прав. Зерно в рамках продуктовой сделки идет в обеспеченные страны, а не в нуждающиеся. С другой стороны, Путина волнует тот вопрос, что зерно идет в страны, которые ввели санкции против России. Мы хотим, чтобы начались поставки российского зерна", — подчеркнул он.
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
При этом, как заявили в начале августа в МИД России, ни одно из украинских судов не достигло голодающих африканских стран, все они шли в порты западных стран. В ведомстве также уточнили, что основной груз, который они везли, не пшеница, а кукурузное зерно и подсолнечное масло.
Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, обратил внимание, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.