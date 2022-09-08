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Эрдоган заявил, что ждет скорого начала поставок российского зерна на рынки - РИА Новости, 08.09.2022
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Эрдоган заявил, что ждет скорого начала поставок российского зерна на рынки
Эрдоган заявил, что ждет скорого начала поставок российского зерна на рынки - РИА Новости, 08.09.2022
Эрдоган заявил, что ждет скорого начала поставок российского зерна на рынки
Турция выступает за ускорение начала поставок российского зерна на мировые рынки, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Хорватии. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:29
2022-09-08T19:00
экономика
турция
реджеп тайип эрдоган
владимир путин
василий небензя
россия
оон
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АНКАРА, 8 сен — РИА Новости. Турция выступает за ускорение начала поставок российского зерна на мировые рынки, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Хорватии."С российской стороны нет поставок. В этой теме Путин прав. Зерно в рамках продуктовой сделки идет в обеспеченные страны, а не в нуждающиеся. С другой стороны, Путина волнует тот вопрос, что зерно идет в страны, которые ввели санкции против России. Мы хотим, чтобы начались поставки российского зерна", — подчеркнул он.В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.При этом, как заявили в начале августа в МИД России, ни одно из украинских судов не достигло голодающих африканских стран, все они шли в порты западных стран. В ведомстве также уточнили, что основной груз, который они везли, не пшеница, а кукурузное зерно и подсолнечное масло.Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, обратил внимание, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
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экономика, турция, реджеп тайип эрдоган, владимир путин, василий небензя, россия, оон, хорватия
Экономика, Турция, Реджеп Тайип Эрдоган, Владимир Путин, Василий Небензя, Россия, ООН, Хорватия
13:29 08.09.2022 (обновлено: 19:00 08.09.2022)
 
Эрдоган заявил, что ждет скорого начала поставок российского зерна на рынки

Президент Турции Эрдоган согласился с Путиным, что зерно с Украины не идет бедным странам

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Турции Тайип Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 8 сен — РИА Новости. Турция выступает за ускорение начала поставок российского зерна на мировые рынки, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Хорватии.
"С российской стороны нет поставок. В этой теме Путин прав. Зерно в рамках продуктовой сделки идет в обеспеченные страны, а не в нуждающиеся. С другой стороны, Путина волнует тот вопрос, что зерно идет в страны, которые ввели санкции против России. Мы хотим, чтобы начались поставки российского зерна", — подчеркнул он.
Судно RAHMI YAGGI в порту Черноморска - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
16:21
СМИ узнали, сколько зерна, вывезенного с Украины, поступило в ЕС
В Стамбуле 22 июля состоялось подписание многосторонних соглашений о снятии ограничений на поставку российских продуктов и о содействии России вывозу украинского зерна. Сделка, которую заключили представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.
При этом, как заявили в начале августа в МИД России, ни одно из украинских судов не достигло голодающих африканских стран, все они шли в порты западных стран. В ведомстве также уточнили, что основной груз, который они везли, не пшеница, а кукурузное зерно и подсолнечное масло.
Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ВЭФ, обратил внимание, что Запад вывозит большинство украинского зерна в свои государства, а не в нуждающиеся страны Африки. В свою очередь постоянный представитель России при ООН Василий Небензя сообщил, что часть продуктовой сделки, касающаяся экспорта российского продовольствия и удобрений, не работает. Из-за этого, по его словам, не исключено прекращение действия соглашения.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 10:34
Сенатор предложил поднять вопрос о поставках зерна на Совбезе ООН
 
ЭкономикаТурцияРеджеп Тайип ЭрдоганВладимир ПутинВасилий НебензяРоссияООНХорватия
 
 
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