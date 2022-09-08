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В Запорожской области не исключили консервацию ЗАЭС - РИА Новости, 08.09.2022
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В Запорожской области не исключили консервацию ЗАЭС
В Запорожской области не исключили консервацию ЗАЭС - РИА Новости, 08.09.2022
В Запорожской области не исключили консервацию ЗАЭС
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радио "Комсомольская правда" назвал возможные варианты дальнейшего режима работы... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:14
2022-09-08T12:00
в мире
запорожская область
запорожская аэс
энергодар
днепр (город)
владимир рогов
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радио "Комсомольская правда" назвал возможные варианты дальнейшего режима работы Запорожской АЭС."Или идет холодная остановка, или консервация, или продолжение работы, или прочие вещи", — перечислил он.Постоянные повреждения ЛЭП в Запорожской области из-за обстрелов ВСУ приводят к скачкам напряжения, что может быть очень опасно для работы АЭС, пояснил Рогов. Он добавил, что в случае остановки АЭС серьезно пострадает экономика и энергобезопасность региона, тысячи людей в Энергодаре останутся без работы. "Это не самый хороший сценарий", — заключил представитель администрации региона.О том, что сегодня специальная комиссия примет решение о дальнейшем режиме работы ЗАЭС в четверг утром сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.На минувшей неделе ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.
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в мире, запорожская область, запорожская аэс, энергодар, днепр (город), владимир рогов
В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС, Энергодар, Днепр (город), Владимир Рогов
11:14 08.09.2022 (обновлено: 12:00 08.09.2022)
 
В Запорожской области не исключили консервацию ЗАЭС

Власти Запорожской области не исключили, что АЭС в дальнейшем может быть законсервирована

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЭнергоблоки № 4 и № 5 Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки № 4 и № 5 Запорожской АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Энергоблоки № 4 и № 5 Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радио "Комсомольская правда" назвал возможные варианты дальнейшего режима работы Запорожской АЭС.
"Или идет холодная остановка, или консервация, или продолжение работы, или прочие вещи", — перечислил он.
Постоянные повреждения ЛЭП в Запорожской области из-за обстрелов ВСУ приводят к скачкам напряжения, что может быть очень опасно для работы АЭС, пояснил Рогов. Он добавил, что в случае остановки АЭС серьезно пострадает экономика и энергобезопасность региона, тысячи людей в Энергодаре останутся без работы.
"Это не самый хороший сценарий", — заключил представитель администрации региона.
О том, что сегодня специальная комиссия примет решение о дальнейшем режиме работы ЗАЭС в четверг утром сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
11:02
Повреждения ЛЭП из-за обстрелов могут помешать работе ЗАЭС, заявили власти
На минувшей неделе ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
09:32
На ЗАЭС остановили работу пятого энергоблока
 
В миреЗапорожская областьЗапорожская АЭСЭнергодарДнепр (город)Владимир Рогов
 
 
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