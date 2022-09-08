https://ria.ru/20220908/zaes-1815341169.html
В Запорожской области не исключили консервацию ЗАЭС
В Запорожской области не исключили консервацию ЗАЭС - РИА Новости, 08.09.2022
В Запорожской области не исключили консервацию ЗАЭС
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радио "Комсомольская правда" назвал возможные варианты дальнейшего режима работы... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:14
2022-09-08T11:14
2022-09-08T12:00
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запорожская область
запорожская аэс
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днепр (город)
владимир рогов
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радио "Комсомольская правда" назвал возможные варианты дальнейшего режима работы Запорожской АЭС."Или идет холодная остановка, или консервация, или продолжение работы, или прочие вещи", — перечислил он.Постоянные повреждения ЛЭП в Запорожской области из-за обстрелов ВСУ приводят к скачкам напряжения, что может быть очень опасно для работы АЭС, пояснил Рогов. Он добавил, что в случае остановки АЭС серьезно пострадает экономика и энергобезопасность региона, тысячи людей в Энергодаре останутся без работы. "Это не самый хороший сценарий", — заключил представитель администрации региона.О том, что сегодня специальная комиссия примет решение о дальнейшем режиме работы ЗАЭС в четверг утром сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.На минувшей неделе ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.
https://ria.ru/20220908/zaes-1815337800.html
https://ria.ru/20220908/zaes-1815318853.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, запорожская область, запорожская аэс, энергодар, днепр (город), владимир рогов
В мире, Запорожская область, Запорожская АЭС, Энергодар, Днепр (город), Владимир Рогов
11:14 08.09.2022 (обновлено: 12:00 08.09.2022)
В Запорожской области не исключили консервацию ЗАЭС
Власти Запорожской области не исключили, что АЭС в дальнейшем может быть законсервирована