https://ria.ru/20220908/zaes-1815341169.html

В Запорожской области не исключили консервацию ЗАЭС

В Запорожской области не исключили консервацию ЗАЭС - РИА Новости, 08.09.2022

В Запорожской области не исключили консервацию ЗАЭС

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радио "Комсомольская правда" назвал возможные варианты дальнейшего режима работы... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T11:14

2022-09-08T11:14

2022-09-08T12:00

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владимир рогов

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире радио "Комсомольская правда" назвал возможные варианты дальнейшего режима работы Запорожской АЭС."Или идет холодная остановка, или консервация, или продолжение работы, или прочие вещи", — перечислил он.Постоянные повреждения ЛЭП в Запорожской области из-за обстрелов ВСУ приводят к скачкам напряжения, что может быть очень опасно для работы АЭС, пояснил Рогов. Он добавил, что в случае остановки АЭС серьезно пострадает экономика и энергобезопасность региона, тысячи людей в Энергодаре останутся без работы. "Это не самый хороший сценарий", — заключил представитель администрации региона.О том, что сегодня специальная комиссия примет решение о дальнейшем режиме работы ЗАЭС в четверг утром сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга.На минувшей неделе ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.

https://ria.ru/20220908/zaes-1815337800.html

https://ria.ru/20220908/zaes-1815318853.html

запорожская область

энергодар

днепр (город)

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, запорожская область, запорожская аэс, энергодар, днепр (город), владимир рогов