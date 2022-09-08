https://ria.ru/20220908/zaes-1815318853.html

На ЗАЭС остановили работу пятого энергоблока

На ЗАЭС остановили работу пятого энергоблока - РИА Новости, 08.09.2022

На ЗАЭС остановили работу пятого энергоблока

Пятый энергоблок Запорожской АЭС остановили, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T09:32

2022-09-08T09:32

2022-09-08T10:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Пятый энергоблок Запорожской АЭС остановили, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга в эфире телеканала "Россия 24".Сгенерированные мощности не могут уходить в общую систему из-за повреждений линий электропередачи, пояснил он.Сегодня специальная комиссия примет решение о дальнейшем режиме работы всей станции после ремонта ЛЭП, который затрудняют постоянные обстрелы."Как только происходит обстрел, аварийные бригады отходят. До конца, к сожалению, не можем довести ремонтные работы по линиям электропередачи, <…> которые у нас уходят на Каховку и ряд населенных пунктов", — уточнил глава администрации Энергодара.Как сообщал накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, шестой энергоблок ЗАЭС работает на 13,5 процента от проектной мощности.На минувшей неделе ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.

https://ria.ru/20220908/zaes-1815293773.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

запорожская аэс, энергодар, в мире