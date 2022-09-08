09:32 08.09.2022 (обновлено: 10:22 08.09.2022)
На ЗАЭС остановили работу пятого энергоблока
На ЗАЭС остановили работу пятого энергоблока, шестой работает не на полную мощность
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Пятый энергоблок Запорожской АЭС остановили, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга в эфире телеканала "Россия 24".
Сгенерированные мощности не могут уходить в общую систему из-за повреждений линий электропередачи, пояснил он.
"Было принято решение о приостановке работы пятого энергоблока, и на данный момент шестой энергоблок работает в частичном режиме", — сказал Волга.
Сегодня специальная комиссия примет решение о дальнейшем режиме работы всей станции после ремонта ЛЭП, который затрудняют постоянные обстрелы.
"Как только происходит обстрел, аварийные бригады отходят. До конца, к сожалению, не можем довести ремонтные работы по линиям электропередачи, <…> которые у нас уходят на Каховку и ряд населенных пунктов", — уточнил глава администрации Энергодара.
Как сообщал накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, шестой энергоблок ЗАЭС работает на 13,5 процента от проектной мощности.
На минувшей неделе ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.