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На ЗАЭС остановили работу пятого энергоблока - РИА Новости, 08.09.2022
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На ЗАЭС остановили работу пятого энергоблока
На ЗАЭС остановили работу пятого энергоблока - РИА Новости, 08.09.2022
На ЗАЭС остановили работу пятого энергоблока
Пятый энергоблок Запорожской АЭС остановили, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга в эфире телеканала "Россия 24". РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T09:32
2022-09-08T10:22
запорожская аэс
энергодар
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Пятый энергоблок Запорожской АЭС остановили, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга в эфире телеканала "Россия 24".Сгенерированные мощности не могут уходить в общую систему из-за повреждений линий электропередачи, пояснил он.Сегодня специальная комиссия примет решение о дальнейшем режиме работы всей станции после ремонта ЛЭП, который затрудняют постоянные обстрелы."Как только происходит обстрел, аварийные бригады отходят. До конца, к сожалению, не можем довести ремонтные работы по линиям электропередачи, &lt;…&gt; которые у нас уходят на Каховку и ряд населенных пунктов", — уточнил глава администрации Энергодара.Как сообщал накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, шестой энергоблок ЗАЭС работает на 13,5 процента от проектной мощности.На минувшей неделе ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.
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запорожская аэс, энергодар, в мире
Запорожская АЭС, Энергодар, В мире
09:32 08.09.2022 (обновлено: 10:22 08.09.2022)
 
На ЗАЭС остановили работу пятого энергоблока

На ЗАЭС остановили работу пятого энергоблока, шестой работает не на полную мощность

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкЗдание на территории Запорожской атомной электростанции
Здание на территории Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Здание на территории Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 сен — РИА Новости. Пятый энергоблок Запорожской АЭС остановили, сообщил глава администрации Энергодара Александр Волга в эфире телеканала "Россия 24".
Сгенерированные мощности не могут уходить в общую систему из-за повреждений линий электропередачи, пояснил он.
"Было принято решение о приостановке работы пятого энергоблока, и на данный момент шестой энергоблок работает в частичном режиме", — сказал Волга.
Сегодня специальная комиссия примет решение о дальнейшем режиме работы всей станции после ремонта ЛЭП, который затрудняют постоянные обстрелы.
"Как только происходит обстрел, аварийные бригады отходят. До конца, к сожалению, не можем довести ремонтные работы по линиям электропередачи, <…> которые у нас уходят на Каховку и ряд населенных пунктов", — уточнил глава администрации Энергодара.
Как сообщал накануне член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, шестой энергоблок ЗАЭС работает на 13,5 процента от проектной мощности.
Запорожская атомная электростанция
26 августа, 18:46Инфографика
Запорожская атомная электростанция
Инфографика
Посмотреть
На минувшей неделе ЗАЭС посетила миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Организация опубликовала итоговый доклад, в котором призвала прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, поскольку это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. На станции сейчас работают два представителя МАГАТЭ.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. С марта она находится под охраной российских военных. ВСУ регулярно наносят артиллерийские удары по Энергодару и в районе АЭС.
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
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