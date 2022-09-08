https://ria.ru/20220908/zaes-1815293773.html

Глава МАГАТЭ начал консультации по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ начал консультации по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 08.09.2022

Глава МАГАТЭ начал консультации по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси начал консультации по поводу создания вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) зоны ядерной... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T02:01

2022-09-08T02:01

2022-09-08T02:02

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василий небензя

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси начал консультации по поводу создания вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) зоны ядерной безопасности, говорится в сообщении организации.Во вторник представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на ЗАЭС. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.Россия обвиняет украинские войска в систематических обстрелах Запорожской АЭС и сожалеет, что МАГАТЭ в своем докладе по итогам поездки на станцию не указало источник огня. Российская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии международного агентства на станцию. У МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.

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в мире, рафаэль гросси, василий небензя, россия, киев, магатэ, запорожская аэс, оон