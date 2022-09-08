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Глава МАГАТЭ начал консультации по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 08.09.2022
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Глава МАГАТЭ начал консультации по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Глава МАГАТЭ начал консультации по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС - РИА Новости, 08.09.2022
Глава МАГАТЭ начал консультации по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси начал консультации по поводу создания вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) зоны ядерной... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T02:01
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в мире
рафаэль гросси
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси начал консультации по поводу создания вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) зоны ядерной безопасности, говорится в сообщении организации.Во вторник представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на ЗАЭС. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.Россия обвиняет украинские войска в систематических обстрелах Запорожской АЭС и сожалеет, что МАГАТЭ в своем докладе по итогам поездки на станцию не указало источник огня. Российская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии международного агентства на станцию. У МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
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в мире, рафаэль гросси, василий небензя, россия, киев, магатэ, запорожская аэс, оон
В мире, Рафаэль Гросси, Василий Небензя, Россия, Киев, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, ООН
02:01 08.09.2022 (обновлено: 02:02 08.09.2022)
 
Глава МАГАТЭ начал консультации по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси начал консультации по созданию зоны ядерной безопасности ЗАЭС

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской атомной электростанции - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси начал консультации по поводу создания вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) зоны ядерной безопасности, говорится в сообщении организации.
"Вчера генеральный директор Рафаэль Гросси рекомендовал срочно создать зону ядерной и физической безопасности и защиты на ЗАЭС. Сейчас он проводит консультации, направленные на реализацию этого плана", - сообщается на странице организации в Twitter.
Во вторник представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на ЗАЭС. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.
Россия обвиняет украинские войска в систематических обстрелах Запорожской АЭС и сожалеет, что МАГАТЭ в своем докладе по итогам поездки на станцию не указало источник огня. Российская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии международного агентства на станцию. У МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.
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В миреРафаэль ГроссиВасилий НебензяРоссияКиевМАГАТЭЗапорожская АЭСООН
 
 
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