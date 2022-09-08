02:01 08.09.2022 (обновлено: 02:02 08.09.2022)
Глава МАГАТЭ начал консультации по созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси начал консультации по созданию зоны ядерной безопасности ЗАЭС
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкГенеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской атомной электростанции
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время посещения Запорожской атомной электростанции. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси начал консультации по поводу создания вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС) зоны ядерной безопасности, говорится в сообщении организации.
"Вчера генеральный директор Рафаэль Гросси рекомендовал срочно создать зону ядерной и физической безопасности и защиты на ЗАЭС. Сейчас он проводит консультации, направленные на реализацию этого плана", - сообщается на странице организации в Twitter.
Во вторник представители МАГАТЭ опубликовали отчет о работе делегации на ЗАЭС. Среди прочего организация зафиксировала повреждения специального блока для хранения радиоактивных отходов и свежего ядерного топлива. Представители агентства призвали прекратить обстрелы станции и ее окрестностей, так как это может привести к повреждению важного оборудования и неограниченному выбросу радиоактивных материалов. В связи с угрозой безопасности предлагается создать вокруг АЭС охранную зону ядерной безопасности.
Россия обвиняет украинские войска в систематических обстрелах Запорожской АЭС и сожалеет, что МАГАТЭ в своем докладе по итогам поездки на станцию не указало источник огня. Российская сторона созвала заседание Совета Безопасности ООН по итогам визита миссии международного агентства на станцию. У МАГАТЭ была возможность убедиться, что единственную угрозу Запорожской АЭС представляют военные Киева, внутренней угрозы станции нет, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постпред РФ при организации Василий Небензя.