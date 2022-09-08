Рейтинг@Mail.ru
В Общественной палате открыли ситуационный центр по наблюдению за выборами - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220908/vybory-1815430702.html
В Общественной палате открыли ситуационный центр по наблюдению за выборами
В Общественной палате открыли ситуационный центр по наблюдению за выборами - РИА Новости, 08.09.2022
В Общественной палате открыли ситуационный центр по наблюдению за выборами
В Общественной палате России прошло открытие ситуационного центра по общественному контролю за выборами в единый день голосования, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:42
2022-09-08T15:42
россия
политика
выборы
единый день голосования в россии
общественная палата рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815399704_0:243:3209:2048_1920x0_80_0_0_3af127a4d86a5a92e117fbe9d9f7c4be.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В Общественной палате России прошло открытие ситуационного центра по общественному контролю за выборами в единый день голосования, передаёт корреспондент РИА Новости."Сегодня начал свою работу Ситуационный центр ОП РФ по общественному контролю за выборами в единый день голосования, которые будут проходить с 9 по 11 сентября", - говорится в сообщении, подготовленном к мероприятию.В этом году в общественном наблюдении принимает участие свыше 51 тысячи общественных наблюдателей, с ними на связи в течении всех дней голосования будет Ситуационный центр ОП РФ с более 60 волонтерами, также говорится в материалах ОП.
https://ria.ru/20220907/donbass-1815232474.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815399704_478:0:3209:2048_1920x0_80_0_0_32a10c82bd05bbf9aac8d77a7ab718f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, политика, выборы, единый день голосования в россии, общественная палата рф
Россия, Политика, Выборы, Единый день голосования в России, Общественная палата РФ
15:42 08.09.2022
 
В Общественной палате открыли ситуационный центр по наблюдению за выборами

В Общественной палате России открыли ситуационный центр по наблюдению за выборами

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в медиабанкСтарт дистанционного электронного голосования в регионах России
Старт дистанционного электронного голосования в регионах России - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Старт дистанционного электронного голосования в регионах России. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В Общественной палате России прошло открытие ситуационного центра по общественному контролю за выборами в единый день голосования, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Сегодня начал свою работу Ситуационный центр ОП РФ по общественному контролю за выборами в единый день голосования, которые будут проходить с 9 по 11 сентября", - говорится в сообщении, подготовленном к мероприятию.
В этом году в общественном наблюдении принимает участие свыше 51 тысячи общественных наблюдателей, с ними на связи в течении всех дней голосования будет Ситуационный центр ОП РФ с более 60 волонтерами, также говорится в материалах ОП.
Голосование на референдуме в Москве - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 18:08
В Донбассе можно провести голосование раньше ноября, заявил эксперт
 
РоссияПолитикаВыборыЕдиный день голосования в РоссииОбщественная палата РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала