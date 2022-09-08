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В Общественной палате открыли ситуационный центр по наблюдению за выборами

В Общественной палате открыли ситуационный центр по наблюдению за выборами - РИА Новости, 08.09.2022

В Общественной палате открыли ситуационный центр по наблюдению за выборами

В Общественной палате России прошло открытие ситуационного центра по общественному контролю за выборами в единый день голосования, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T15:42

2022-09-08T15:42

2022-09-08T15:42

россия

политика

выборы

единый день голосования в россии

общественная палата рф

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В Общественной палате России прошло открытие ситуационного центра по общественному контролю за выборами в единый день голосования, передаёт корреспондент РИА Новости."Сегодня начал свою работу Ситуационный центр ОП РФ по общественному контролю за выборами в единый день голосования, которые будут проходить с 9 по 11 сентября", - говорится в сообщении, подготовленном к мероприятию.В этом году в общественном наблюдении принимает участие свыше 51 тысячи общественных наблюдателей, с ними на связи в течении всех дней голосования будет Ситуационный центр ОП РФ с более 60 волонтерами, также говорится в материалах ОП.

https://ria.ru/20220907/donbass-1815232474.html

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россия, политика, выборы, единый день голосования в россии, общественная палата рф