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В Общественной палате открыли ситуационный центр по наблюдению за выборами
В Общественной палате открыли ситуационный центр по наблюдению за выборами - РИА Новости, 08.09.2022
В Общественной палате открыли ситуационный центр по наблюдению за выборами
В Общественной палате России прошло открытие ситуационного центра по общественному контролю за выборами в единый день голосования, передаёт корреспондент РИА... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:42
2022-09-08T15:42
2022-09-08T15:42
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политика
выборы
единый день голосования в россии
общественная палата рф
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. В Общественной палате России прошло открытие ситуационного центра по общественному контролю за выборами в единый день голосования, передаёт корреспондент РИА Новости."Сегодня начал свою работу Ситуационный центр ОП РФ по общественному контролю за выборами в единый день голосования, которые будут проходить с 9 по 11 сентября", - говорится в сообщении, подготовленном к мероприятию.В этом году в общественном наблюдении принимает участие свыше 51 тысячи общественных наблюдателей, с ними на связи в течении всех дней голосования будет Ситуационный центр ОП РФ с более 60 волонтерами, также говорится в материалах ОП.
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россия, политика, выборы, единый день голосования в россии, общественная палата рф
Россия, Политика, Выборы, Единый день голосования в России, Общественная палата РФ
В Общественной палате открыли ситуационный центр по наблюдению за выборами
В Общественной палате России открыли ситуационный центр по наблюдению за выборами