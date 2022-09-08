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Столтенберг и Блинкен проведут встречу в Брюсселе
Столтенберг и Блинкен проведут встречу в Брюсселе - РИА Новости, 08.09.2022
Столтенберг и Блинкен проведут встречу в Брюсселе
Генсек НАТО Йенс Столтенберг встретится 9 сентября в штаб-квартире альянса в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, говорится в заявлении пресс-службы... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:17
2022-09-08T15:17
2022-09-08T15:17
в мире
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг встретится 9 сентября в штаб-квартире альянса в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, говорится в заявлении пресс-службы блока.Столтенберг и Блинкен по итогам встречи около 13.15 (14.15 мск) дадут совместную пресс-конференцию. О повестке встречи не сообщается.Блинкен в четверг прибыл с необъявленным визитом в Киев.
https://ria.ru/20220322/nato-1779541293.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, йенс столтенберг, энтони блинкен, брюссель, сша, нато, бельгия
В мире, Йенс Столтенберг, Энтони Блинкен, Брюссель, США, НАТО, Бельгия
Столтенберг и Блинкен проведут встречу в Брюсселе
Генсек НАТО Столтенберг и госсекретарь США Блинкен 9 сентября проведут встречу в Брюсселе