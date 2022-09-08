https://ria.ru/20220908/vstrecha-1815424148.html

Столтенберг и Блинкен проведут встречу в Брюсселе

Столтенберг и Блинкен проведут встречу в Брюсселе - РИА Новости, 08.09.2022

Столтенберг и Блинкен проведут встречу в Брюсселе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг встретится 9 сентября в штаб-квартире альянса в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, говорится в заявлении пресс-службы... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T15:17

2022-09-08T15:17

2022-09-08T15:17

в мире

йенс столтенберг

энтони блинкен

брюссель

сша

нато

бельгия

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БРЮССЕЛЬ, 8 сен – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг встретится 9 сентября в штаб-квартире альянса в Брюсселе с госсекретарем США Энтони Блинкеном, говорится в заявлении пресс-службы блока.Столтенберг и Блинкен по итогам встречи около 13.15 (14.15 мск) дадут совместную пресс-конференцию. О повестке встречи не сообщается.Блинкен в четверг прибыл с необъявленным визитом в Киев.

https://ria.ru/20220322/nato-1779541293.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, йенс столтенберг, энтони блинкен, брюссель, сша, нато, бельгия