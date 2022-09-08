https://ria.ru/20220908/ukraina-1815462458.html
Источник в МИД Казахстана опроверг слухи о выдворении украинского посла
Источник в МИД Казахстана опроверг слухи о выдворении украинского посла - РИА Новости, 08.09.2022
Источник в МИД Казахстана опроверг слухи о выдворении украинского посла
В МИД Казахстана опровергли сообщения о выдворении из страны посла Украины в Нур-Султане Петра Врублевского, дипломат находится в отпуске, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T17:15
2022-09-08T17:15
2022-09-08T17:15
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НУР-СУЛТАН, 8 сен – РИА Новости. В МИД Казахстана опровергли сообщения о выдворении из страны посла Украины в Нур-Султане Петра Врублевского, дипломат находится в отпуске, сообщил РИА Новости источник во внешнеполитическом ведомстве Казахстана.В четверг в ряде СМИ появилась информация, что Врублевский покинул Казахстан по требованию властей. "Он в отпуске", - сказал РИА Новости собеседник агентства.В социальных сетях ранее было опубликовано видео, на котором посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. Как позже сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана, Врублевский был вызван в МИД республики, ему выражен протест в связи с его высказываниями.Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала МИД республики объявить Врублевского персоной нон грата. Кроме того, Ассамблея народа Казахстана выступила с обращением, в котором осудила высказывания посла. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать юридическую оценку заявлениям Врублевского.
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РИА Новости
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в мире, казахстан, украина, мид казахстана
В мире, Казахстан, Украина, МИД Казахстана
Источник в МИД Казахстана опроверг слухи о выдворении украинского посла
Источник в МИД Казахстана: Врублевский находится в отпуске и не покидал пост посла Украины
НУР-СУЛТАН, 8 сен – РИА Новости. В МИД Казахстана опровергли сообщения о выдворении из страны посла Украины в Нур-Султане Петра Врублевского, дипломат находится в отпуске, сообщил РИА Новости источник во внешнеполитическом ведомстве Казахстана.
В четверг в ряде СМИ появилась информация, что Врублевский покинул Казахстан по требованию властей. "Он в отпуске", - сказал РИА Новости собеседник агентства.
В социальных сетях ранее было опубликовано видео, на котором посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. Как позже сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана, Врублевский был вызван в МИД республики, ему выражен протест в связи с его высказываниями.
Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала МИД республики объявить Врублевского персоной нон грата. Кроме того, Ассамблея народа Казахстана выступила с обращением, в котором осудила высказывания посла. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин
поручил дать юридическую оценку заявлениям Врублевского.