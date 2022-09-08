https://ria.ru/20220908/ukraina-1815462458.html

Источник в МИД Казахстана опроверг слухи о выдворении украинского посла

Источник в МИД Казахстана опроверг слухи о выдворении украинского посла - РИА Новости, 08.09.2022

Источник в МИД Казахстана опроверг слухи о выдворении украинского посла

В МИД Казахстана опровергли сообщения о выдворении из страны посла Украины в Нур-Султане Петра Врублевского, дипломат находится в отпуске, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T17:15

2022-09-08T17:15

2022-09-08T17:15

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НУР-СУЛТАН, 8 сен – РИА Новости. В МИД Казахстана опровергли сообщения о выдворении из страны посла Украины в Нур-Султане Петра Врублевского, дипломат находится в отпуске, сообщил РИА Новости источник во внешнеполитическом ведомстве Казахстана.В четверг в ряде СМИ появилась информация, что Врублевский покинул Казахстан по требованию властей. "Он в отпуске", - сказал РИА Новости собеседник агентства.В социальных сетях ранее было опубликовано видео, на котором посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявил, что украинский режим старается убить как можно больше русских. Как позже сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства Казахстана, Врублевский был вызван в МИД республики, ему выражен протест в связи с его высказываниями.Ассоциация русских, славянских и казачьих организаций Казахстана призвала МИД республики объявить Врублевского персоной нон грата. Кроме того, Ассамблея народа Казахстана выступила с обращением, в котором осудила высказывания посла. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать юридическую оценку заявлениям Врублевского.

https://ria.ru/20220823/mid-1811628681.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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