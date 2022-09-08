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Меркель и Берлускони не могут стать посредниками по Украине, заявил Подоляк - РИА Новости, 08.09.2022
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Меркель и Берлускони не могут стать посредниками по Украине, заявил Подоляк
Меркель и Берлускони не могут стать посредниками по Украине, заявил Подоляк - РИА Новости, 08.09.2022
Меркель и Берлускони не могут стать посредниками по Украине, заявил Подоляк
Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что у экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-премьера Италии Сильвио Берлускони нет... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:20
2022-09-08T15:20
в мире
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сильвио берлускони
владимир зеленский
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что у экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-премьера Италии Сильвио Берлускони нет авторитета, который должен быть у посредника по Украине.Ранее лидер партии "Вперёд, Италия", бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони заявил, что мог бы выступить вместе экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель в качестве посредников для урегулирования конфликта на Украине."Странные предложения от некоторых лиц стать посредниками между Украиной и Россией следует рассматривать как попытку использовать тему Украины, чтобы восстановить свое имя в своих странах. У любого посредника должны быть доверие, авторитет, значимость. Такого точно нет ни у Берлускони, ни у Меркель", - написал Подоляк в Twitter.
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в мире, ангела меркель, сильвио берлускони, владимир зеленский, украина, германия, вперед, италия, киев, михаил подоляк, россия
В мире, Ангела Меркель, Сильвио Берлускони, Владимир Зеленский, Украина, Германия, Вперед, Италия, Киев, Михаил Подоляк, Россия
15:20 08.09.2022
 
Меркель и Берлускони не могут стать посредниками по Украине, заявил Подоляк

Советник офиса Зеленского Подоляк: у Меркель и Берлускони нет авторитета и доверия

© POOL / Перейти в медиабанкАнгела Меркель и Сильвио Берлускони на саммите "Большой восьмерки" - 2009
Ангела Меркель и Сильвио Берлускони на саммите Большой восьмерки - 2009
© POOL
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Ангела Меркель и Сильвио Берлускони на саммите "Большой восьмерки" - 2009. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что у экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-премьера Италии Сильвио Берлускони нет авторитета, который должен быть у посредника по Украине.
Ранее лидер партии "Вперёд, Италия", бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони заявил, что мог бы выступить вместе экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель в качестве посредников для урегулирования конфликта на Украине.
"Странные предложения от некоторых лиц стать посредниками между Украиной и Россией следует рассматривать как попытку использовать тему Украины, чтобы восстановить свое имя в своих странах. У любого посредника должны быть доверие, авторитет, значимость. Такого точно нет ни у Берлускони, ни у Меркель", - написал Подоляк в Twitter.
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В миреАнгела МеркельСильвио БерлускониВладимир ЗеленскийУкраинаГерманияВперед, ИталияКиевМихаил ПодолякРоссия
 
 
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