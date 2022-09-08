https://ria.ru/20220908/ukraina-1815424936.html
Меркель и Берлускони не могут стать посредниками по Украине, заявил Подоляк
Меркель и Берлускони не могут стать посредниками по Украине, заявил Подоляк - РИА Новости, 08.09.2022
Меркель и Берлускони не могут стать посредниками по Украине, заявил Подоляк
Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что у экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-премьера Италии Сильвио Берлускони нет... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:20
2022-09-08T15:20
2022-09-08T15:20
в мире
ангела меркель
сильвио берлускони
владимир зеленский
украина
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вперед, италия
киев
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что у экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-премьера Италии Сильвио Берлускони нет авторитета, который должен быть у посредника по Украине.Ранее лидер партии "Вперёд, Италия", бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони заявил, что мог бы выступить вместе экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель в качестве посредников для урегулирования конфликта на Украине."Странные предложения от некоторых лиц стать посредниками между Украиной и Россией следует рассматривать как попытку использовать тему Украины, чтобы восстановить свое имя в своих странах. У любого посредника должны быть доверие, авторитет, значимость. Такого точно нет ни у Берлускони, ни у Меркель", - написал Подоляк в Twitter.
https://ria.ru/20220826/ukraina-1812346664.html
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в мире, ангела меркель, сильвио берлускони, владимир зеленский, украина, германия, вперед, италия, киев, михаил подоляк, россия
В мире, Ангела Меркель, Сильвио Берлускони, Владимир Зеленский, Украина, Германия, Вперед, Италия, Киев, Михаил Подоляк, Россия
Меркель и Берлускони не могут стать посредниками по Украине, заявил Подоляк
Советник офиса Зеленского Подоляк: у Меркель и Берлускони нет авторитета и доверия