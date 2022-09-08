https://ria.ru/20220908/ukraina-1815424936.html

Меркель и Берлускони не могут стать посредниками по Украине, заявил Подоляк

Меркель и Берлускони не могут стать посредниками по Украине, заявил Подоляк - РИА Новости, 08.09.2022

Меркель и Берлускони не могут стать посредниками по Украине, заявил Подоляк

Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что у экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-премьера Италии Сильвио Берлускони нет... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T15:20

2022-09-08T15:20

2022-09-08T15:20

в мире

ангела меркель

сильвио берлускони

владимир зеленский

украина

германия

вперед, италия

киев

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что у экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель и экс-премьера Италии Сильвио Берлускони нет авторитета, который должен быть у посредника по Украине.Ранее лидер партии "Вперёд, Италия", бывший премьер-министр страны Сильвио Берлускони заявил, что мог бы выступить вместе экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель в качестве посредников для урегулирования конфликта на Украине."Странные предложения от некоторых лиц стать посредниками между Украиной и Россией следует рассматривать как попытку использовать тему Украины, чтобы восстановить свое имя в своих странах. У любого посредника должны быть доверие, авторитет, значимость. Такого точно нет ни у Берлускони, ни у Меркель", - написал Подоляк в Twitter.

https://ria.ru/20220826/ukraina-1812346664.html

украина

германия

киев

россия

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