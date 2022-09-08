https://ria.ru/20220908/uber-1815420488.html
В Брюсселе прошла акция протеста против коррумпированности Uber
В Брюсселе прошла акция протеста против коррумпированности Uber - РИА Новости, 08.09.2022
В Брюсселе прошла акция протеста против коррумпированности Uber
Сотни водителей такси из разных стран Европы приехали в четверг в Брюссель, чтобы потребовать расследования деятельности электронного сервиса Uber и его связей... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:00
2022-09-08T15:00
2022-09-08T15:00
в мире
урсула фон дер ляйен
джордж сорос
франция
бельгия
швейцария
uber
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155953/17/1559531738_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7fe7f2344fb3898ad6dd658f13b07537.jpg
БРЮССЕЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Сотни водителей такси из разных стран Европы приехали в четверг в Брюссель, чтобы потребовать расследования деятельности электронного сервиса Uber и его связей с европейскими политиками, передает корреспондент РИА Новости.Таксисты собрались на площади перед Северным вокзалом бельгийской столицы, а оттуда проследовали колонной в Европейский квартал, где располагаются главные институты ЕС.В колонне следовали автомобили из Бельгии, Франции, Испании, Италии, других стран ЕС, а также из Великобритании и Швейцарии.Участники акций требовали уравнять в правах обычных таксистов с водителями Uber, в частности, в вопросах налогов. Многие выступали за запрет Uber в соответствии с решениями судов, в частности, в Бельгии и Швейцарии.Из-за скопления автомобилей в городе образовались большие заторы. Брюссельская полиция призвала жителей города воздержаться от поездок в центр.Согласно заявлению организаторов, водители традиционных такси также требуют реакции от национальных и общеевропейских властей на опубликованные в июле результаты расследования связей платформы Uber с европейскими политиками.По информации СМИ, документы свидетельствуют о непубличных контактах представителей цифровой платформы с европейскими политиками с целью получения конкурентных преимуществ.Среди таких политиков называют президента Франции Эмманюэля Макрона и бывшего европейского комиссара Нели Крус.Водители традиционных такси намерены добиваться встречи с действующей главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и профильными еврокомиссарами.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, сообщил, что Макрон, когда занимал пост министра экономики Франции, помог американской компании Uber после того, как полиция приостановила действие ее сервиса в центре Марселя в 2015 году. Тогда лоббист Uber связался с Макроном, который пообещал лично разобраться с этим вопросом. Газета Monde пришла к выводу, что речь шла о "секретной сделке" между министром экономики и Uber.Сам Макрон, комментируя свои переговоры с Uber, заявил, что действовал тогда в интересах создания рабочих мест во Франции и поступил бы так снова.В свою очередь бывшая представитель Еврокомиссии Нели Крус обвиняется в лоббировании интересов Uber.
https://ria.ru/20220719/taksi-1803484888.html
https://ria.ru/20220713/istoriya-1802065821.html
https://ria.ru/20220215/kino-1772775088.html
франция
бельгия
швейцария
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155953/17/1559531738_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4b577b20eadba465530293849d92412b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, урсула фон дер ляйен, джордж сорос, франция, бельгия, швейцария, uber, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Урсула фон дер Ляйен, Джордж Сорос, Франция, Бельгия, Швейцария, Uber, Евросоюз, Еврокомиссия
В Брюсселе прошла акция протеста против коррумпированности Uber
В Брюсселе европейские таксисты провели акцию протеста против Uber и коррупции
БРЮССЕЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Сотни водителей такси из разных стран Европы приехали в четверг в Брюссель, чтобы потребовать расследования деятельности электронного сервиса Uber и его связей с европейскими политиками, передает корреспондент РИА Новости.
Таксисты собрались на площади перед Северным вокзалом бельгийской столицы, а оттуда проследовали колонной в Европейский квартал, где располагаются главные институты ЕС
.
В колонне следовали автомобили из Бельгии
, Франции
, Испании
, Италии
, других стран ЕС, а также из Великобритании
и Швейцарии
.
Участники акций требовали уравнять в правах обычных таксистов с водителями Uber, в частности, в вопросах налогов. Многие выступали за запрет Uber в соответствии с решениями судов, в частности, в Бельгии и Швейцарии.
Из-за скопления автомобилей в городе образовались большие заторы. Брюссельская полиция призвала жителей города воздержаться от поездок в центр.
Согласно заявлению организаторов, водители традиционных такси также требуют реакции от национальных и общеевропейских властей на опубликованные в июле результаты расследования связей платформы Uber с европейскими политиками.
По информации СМИ, документы свидетельствуют о непубличных контактах представителей цифровой платформы с европейскими политиками с целью получения конкурентных преимуществ.
Среди таких политиков называют президента Франции Эмманюэля Макрона и бывшего европейского комиссара Нели Крус.
Водители традиционных такси намерены добиваться встречи с действующей главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен
и профильными еврокомиссарами.
Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса
, сообщил, что Макрон, когда занимал пост министра экономики Франции, помог американской компании Uber после того, как полиция приостановила действие ее сервиса в центре Марселя
в 2015 году. Тогда лоббист Uber связался с Макроном, который пообещал лично разобраться с этим вопросом. Газета Monde пришла к выводу, что речь шла о "секретной сделке" между министром экономики и Uber.
Сам Макрон, комментируя свои переговоры с Uber, заявил, что действовал тогда в интересах создания рабочих мест во Франции и поступил бы так снова.
В свою очередь бывшая представитель Еврокомиссии
Нели Крус обвиняется в лоббировании интересов Uber.