https://ria.ru/20220908/uber-1815420488.html

В Брюсселе прошла акция протеста против коррумпированности Uber

В Брюсселе прошла акция протеста против коррумпированности Uber - РИА Новости, 08.09.2022

В Брюсселе прошла акция протеста против коррумпированности Uber

Сотни водителей такси из разных стран Европы приехали в четверг в Брюссель, чтобы потребовать расследования деятельности электронного сервиса Uber и его связей... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T15:00

2022-09-08T15:00

2022-09-08T15:00

в мире

урсула фон дер ляйен

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евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 8 сен - РИА Новости. Сотни водителей такси из разных стран Европы приехали в четверг в Брюссель, чтобы потребовать расследования деятельности электронного сервиса Uber и его связей с европейскими политиками, передает корреспондент РИА Новости.Таксисты собрались на площади перед Северным вокзалом бельгийской столицы, а оттуда проследовали колонной в Европейский квартал, где располагаются главные институты ЕС.В колонне следовали автомобили из Бельгии, Франции, Испании, Италии, других стран ЕС, а также из Великобритании и Швейцарии.Участники акций требовали уравнять в правах обычных таксистов с водителями Uber, в частности, в вопросах налогов. Многие выступали за запрет Uber в соответствии с решениями судов, в частности, в Бельгии и Швейцарии.Из-за скопления автомобилей в городе образовались большие заторы. Брюссельская полиция призвала жителей города воздержаться от поездок в центр.Согласно заявлению организаторов, водители традиционных такси также требуют реакции от национальных и общеевропейских властей на опубликованные в июле результаты расследования связей платформы Uber с европейскими политиками.По информации СМИ, документы свидетельствуют о непубличных контактах представителей цифровой платформы с европейскими политиками с целью получения конкурентных преимуществ.Среди таких политиков называют президента Франции Эмманюэля Макрона и бывшего европейского комиссара Нели Крус.Водители традиционных такси намерены добиваться встречи с действующей главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и профильными еврокомиссарами.Ранее Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), финансируемый, в частности, одним из фондов Джорджа Сороса, сообщил, что Макрон, когда занимал пост министра экономики Франции, помог американской компании Uber после того, как полиция приостановила действие ее сервиса в центре Марселя в 2015 году. Тогда лоббист Uber связался с Макроном, который пообещал лично разобраться с этим вопросом. Газета Monde пришла к выводу, что речь шла о "секретной сделке" между министром экономики и Uber.Сам Макрон, комментируя свои переговоры с Uber, заявил, что действовал тогда в интересах создания рабочих мест во Франции и поступил бы так снова.В свою очередь бывшая представитель Еврокомиссии Нели Крус обвиняется в лоббировании интересов Uber.

https://ria.ru/20220719/taksi-1803484888.html

https://ria.ru/20220713/istoriya-1802065821.html

https://ria.ru/20220215/kino-1772775088.html

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в мире, урсула фон дер ляйен, джордж сорос, франция, бельгия, швейцария, uber, евросоюз, еврокомиссия