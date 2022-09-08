https://ria.ru/20220908/tseny-1815395291.html

В Венгрии рассказали, как сократить инфляцию и цены в Европе вдвое

В Венгрии рассказали, как сократить инфляцию и цены в Европе вдвое - РИА Новости, 08.09.2022

В Венгрии рассказали, как сократить инфляцию и цены в Европе вдвое

Венгрия не до конца понимает предложение по ограничению цен на газ, однако если бы Еврокомиссия выбрала путь снятия санкций, цены и инфляция в Европе сразу... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T13:28

2022-09-08T13:28

2022-09-08T13:28

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европа

венгрия

россия

еврокомиссия

евросоюз

урсула фон дер ляйен

в мире

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БУДАПЕШТ, 8 сен - РИА Новости. Венгрия не до конца понимает предложение по ограничению цен на газ, однако если бы Еврокомиссия выбрала путь снятия санкций, цены и инфляция в Европе сразу упали бы вдвое, заявил на правительственном брифинге глава администрации премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш."Правительство не до конца понимает предложение (главы ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, поэтому ждет подробностей предложения, после чего с удовольствием выскажет по нему свое мнение... Если завтра снять санкции с России или хотя бы энергетическую их часть, цены и инфляция упадут вдвое. Но Еврокомиссия пошла не по этому, а по противоположному пути. То, что они хотят уменьшить ущерб, нанесенный Европе санкциями, правильно, но проблема в том, что потолок цен может быть установлен только в том случае, если кто-то производит то, что он хочет распространять. А Европа не обеспечивает себя газом сама, поэтому говорить о ценовом потолке не особо имеет смысла", - сказал Гуйяш.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла о необходимости введения потолка цен на российский газ. В конце августа она также сообщила, что ЕК работает над оперативными и более долгосрочными мерами по улучшению ситуации на фоне роста цен на электроэнергию в ЕС, которые в основном зависят от стоимости голубого топлива.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал ранее, что после отказа Европы от российского газа попытки "Газпрома" найти альтернативных покупателей будут активнее, но и нужно будет изучить, как компенсировать выпадающие объемы.

https://ria.ru/20220907/britaniya-1815271079.html

https://ria.ru/20220908/gaz-1815338380.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, европа, венгрия, россия, еврокомиссия, евросоюз, урсула фон дер ляйен, в мире, санкции, санкции в отношении россии