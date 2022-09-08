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НАТО хочет организовать тренинг для украинского агентства оборонных закупок - РИА Новости, 08.09.2022
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НАТО хочет организовать тренинг для украинского агентства оборонных закупок
НАТО хочет организовать тренинг для украинского агентства оборонных закупок - РИА Новости, 08.09.2022
НАТО хочет организовать тренинг для украинского агентства оборонных закупок
Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что НАТО планирует организовать тренинг для украинского агентства оборонных закупок. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T18:53
2022-09-08T18:53
в мире
йенс столтенберг
украина
нато
министерство обороны украины
алексей резников
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что НАТО планирует организовать тренинг для украинского агентства оборонных закупок."У меня было очень продуктивная... встреча с (генсеком НАТО - ред.) Йенсом Столтенбергом на авиабазе Рамштайн. НАТО планирует организовать тренинг для украинского агентства оборонных закупок на основе стандартов агентства НАТО по вопросам поддержки и закупок", - написал он в Twitter.
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в мире, йенс столтенберг, украина, нато, министерство обороны украины, алексей резников
В мире, Йенс Столтенберг, Украина, НАТО, Министерство обороны Украины, Алексей Резников
18:53 08.09.2022
 
НАТО хочет организовать тренинг для украинского агентства оборонных закупок

Резников: НАТО хочет организовать тренинг для украинского агентства оборонных закупок

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США
Флаги Украины, США - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что НАТО планирует организовать тренинг для украинского агентства оборонных закупок.
"У меня было очень продуктивная... встреча с (генсеком НАТО - ред.) Йенсом Столтенбергом на авиабазе Рамштайн. НАТО планирует организовать тренинг для украинского агентства оборонных закупок на основе стандартов агентства НАТО по вопросам поддержки и закупок", - написал он в Twitter.
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В миреЙенс СтолтенбергУкраинаНАТОМинистерство обороны УкраиныАлексей Резников
 
 
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