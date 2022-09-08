https://ria.ru/20220908/treningm-1815496658.html

НАТО хочет организовать тренинг для украинского агентства оборонных закупок

НАТО хочет организовать тренинг для украинского агентства оборонных закупок - РИА Новости, 08.09.2022

НАТО хочет организовать тренинг для украинского агентства оборонных закупок

Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что НАТО планирует организовать тренинг для украинского агентства оборонных закупок. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T18:53

2022-09-08T18:53

2022-09-08T18:53

в мире

йенс столтенберг

украина

нато

министерство обороны украины

алексей резников

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Глава минобороны Украины Алексей Резников заявил, что НАТО планирует организовать тренинг для украинского агентства оборонных закупок."У меня было очень продуктивная... встреча с (генсеком НАТО - ред.) Йенсом Столтенбергом на авиабазе Рамштайн. НАТО планирует организовать тренинг для украинского агентства оборонных закупок на основе стандартов агентства НАТО по вопросам поддержки и закупок", - написал он в Twitter.

https://ria.ru/20220908/bayden-1815430246.html

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в мире, йенс столтенберг, украина, нато, министерство обороны украины, алексей резников