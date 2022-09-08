https://ria.ru/20220908/tayfun-1815507186.html

В Приморье тайфун отрезал 40 населенных пунктов от дорог

В Приморье тайфун отрезал 40 населенных пунктов от дорог - РИА Новости, 08.09.2022

В Приморье тайфун отрезал 40 населенных пунктов от дорог

В Приморье из-за тайфуна "Хиннамнор" 40 населенных пунктов оказались отрезанными от дорожного сообщения, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T19:32

2022-09-08T19:32

2022-09-08T22:09

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

ми-8 амтш

россия

приморский край

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. В Приморье из-за тайфуна "Хиннамнор" 40 населенных пунктов оказались отрезанными от дорожного сообщения, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России."В результате прохождения стихии в десяти муниципальных образованиях в 41 населенном пункте подтоплен 991 дом, 1072 приусадебных участка, повреждено 34 моста", — уточнил собеседник агентства.По его словам, сложная обстановка наблюдается в поселке Преображение и селе Лазо.В двух пунктах временного размещения в Дальнереченском муниципальном районе и в Арсеньевском городском округе находится 21 человек, в том числе один ребенок. При этом еще 15 пунктов вместимостью 980 человек готовы в случае необходимости принять людей.Как отметили в ведомстве, особые усилия направлены на восстановление подъездов к населенным пруткам, энергетики работают над восстановлением электроснабжения."На 9 сентября спланировано привлечение трех вертолетов Ми-8 МЧС для доставки грузов гуманитарной помощи, эвакуации пострадавшего населения из отрезанных населенных пунктов, а также передислокации сил и средств в Ольгинском и Лазовском муниципальных округах", — добавили в пресс-службе.Ранее краевое управление МЧС объявило штормовое предупреждение из-за тайфуна "Хинамнор", начавшего оказывать влияние на регион с 5 сентября. Прогнозировались ливни до 200 миллиметров осадков в отдельных районах и шквалистый ветер на побережье до 28 метров в секунду, на мысах — до 35 метров. Ожидается, что погода начнет восстанавливаться с пятницы.Спасатели Амурского спасательного центра МЧС накануне оказали адресную помощь жителям в селе Преображение Лазовского округа, также помогали в расчистке ливневой канализации в поселке Ольга Ольгинского округа. Всего для ликвидации последствий прохождения тайфуна привлекли 376 человек и 192 единицы техники.

https://ria.ru/20220905/tayfun-1814443460.html

https://ria.ru/20220908/proisshestviya-1815293431.html

https://ria.ru/20220907/tayfun-1814990139.html

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приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия, ми-8 амтш, россия, приморский край