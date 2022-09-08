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США заявили о выделении военной помощи Украине и странам Европы - РИА Новости, 08.09.2022
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США заявили о выделении военной помощи Украине и странам Европы
США заявили о выделении военной помощи Украине и странам Европы - РИА Новости, 08.09.2022
США заявили о выделении военной помощи Украине и странам Европы
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в четверг о выделении пакета военной помощи Украине и соседним с ней странам на сумму свыше двух миллиардов долларов,... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:27
2022-09-08T14:51
в мире
энтони блинкен
украина
сша
нато
ситуация в днр и лнр
джо байден
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в четверг о выделении пакета военной помощи Украине и соседним с ней странам на сумму свыше двух миллиардов долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс."Блинкен объявил о новой крупной военной помощи на сумму более двух миллиардов долларов для Украины и других европейских стран", - говорится в сообщении агентства.Как сообщил госсекретарь США на встречах с украинскими чиновниками, администрация президента США Джо Байдена уведомила конгресс о намерении предоставить долгосрочную военную помощь Украине и "18 ее соседям", в том числе странам НАТО и партнерам по региональной безопасности.Как передает агентство, в Вашингтоне считают, что эти страны якобы "потенциально подвержены риску будущей российской агрессии".Сообщается, что примерно 1 миллиард долларов в рамках программы оказания финансовой военной помощи зарубежным государствам пойдет на помощь Украине, оставшаяся половина будет разделена между Албанией, Боснией, Болгарией, Хорватией, Чехией, Эстонией, Грузией, Грецией, Косово, Латвией, Литвой, Молдовой, Черногорией, Северной Македонией, Польшей, Румынией, Словакией и Словенией.Как сообщило ранее агентство Ассошиэйтед Пресс, Блинкен в четверг прибыл с необъявленным визитом в Киев.
https://ria.ru/20220908/putin-1815393438.html
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в мире, энтони блинкен, украина, сша, нато, ситуация в днр и лнр, джо байден
В мире, Энтони Блинкен, Украина, США, НАТО, Ситуация в ДНР и ЛНР, Джо Байден
14:27 08.09.2022 (обновлено: 14:51 08.09.2022)
 
США заявили о выделении военной помощи Украине и странам Европы

Блинкен: США выделят свыше двух миллиардов долларов на военную помощь Украине и Европе

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкАмериканские доллары
Американские доллары - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в четверг о выделении пакета военной помощи Украине и соседним с ней странам на сумму свыше двух миллиардов долларов, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
"Блинкен объявил о новой крупной военной помощи на сумму более двух миллиардов долларов для Украины и других европейских стран", - говорится в сообщении агентства.
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Как сообщил госсекретарь США на встречах с украинскими чиновниками, администрация президента США Джо Байдена уведомила конгресс о намерении предоставить долгосрочную военную помощь Украине и "18 ее соседям", в том числе странам НАТО и партнерам по региональной безопасности.
Как передает агентство, в Вашингтоне считают, что эти страны якобы "потенциально подвержены риску будущей российской агрессии".
Сообщается, что примерно 1 миллиард долларов в рамках программы оказания финансовой военной помощи зарубежным государствам пойдет на помощь Украине, оставшаяся половина будет разделена между Албанией, Боснией, Болгарией, Хорватией, Чехией, Эстонией, Грузией, Грецией, Косово, Латвией, Литвой, Молдовой, Черногорией, Северной Македонией, Польшей, Румынией, Словакией и Словенией.
Как сообщило ранее агентство Ассошиэйтед Пресс, Блинкен в четверг прибыл с необъявленным визитом в Киев.
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