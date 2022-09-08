https://ria.ru/20220908/snaryad-1815464186.html
В Зеленограде при строительстве гаражей нашли артиллерийский снаряд
В Зеленограде при строительстве гаражей нашли артиллерийский снаряд - РИА Новости, 08.09.2022
В Зеленограде при строительстве гаражей нашли артиллерийский снаряд
Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили при строительстве гаражного кооператива в Зеленограде, на место опасной находки вызваны... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T17:23
2022-09-08T17:23
2022-09-08T17:23
происшествия
зеленоград
москва
великая отечественная война (1941-1945)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564640184_2:0:3597:2022_1920x0_80_0_0_b9aa9c505e72758596601a5ad6908df9.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили при строительстве гаражного кооператива в Зеленограде, на место опасной находки вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."При строительстве гаражного кооператива на улице Новокрюковская обнаружен артиллерийский снаряд времен войны", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что место обнаружения боеприпаса оцеплено, вызваны сапёры.Ранее сообщалось, что 28 августа житель Москвы выловил на поисковый магнит из реки Яуза на набережной Академика Туполева снаряд калибром 120 миллиметров времен Великой Отечественной войны. По данному факту была поставлена в известность военная комендатура столицы.
https://ria.ru/20220627/snaryad-1798342449.html
зеленоград
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564640184_452:0:3148:2022_1920x0_80_0_0_36203aa52af08084de04dc32b8206340.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, зеленоград, москва, великая отечественная война (1941-1945)
Происшествия, Зеленоград, Москва, Великая Отечественная война (1941-1945)
В Зеленограде при строительстве гаражей нашли артиллерийский снаряд
В Зеленограде при строительстве гаражей нашли артиллерийский снаряд времен войны