https://ria.ru/20220908/snaryad-1815464186.html

В Зеленограде при строительстве гаражей нашли артиллерийский снаряд

В Зеленограде при строительстве гаражей нашли артиллерийский снаряд - РИА Новости, 08.09.2022

В Зеленограде при строительстве гаражей нашли артиллерийский снаряд

Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили при строительстве гаражного кооператива в Зеленограде, на место опасной находки вызваны... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T17:23

2022-09-08T17:23

2022-09-08T17:23

происшествия

зеленоград

москва

великая отечественная война (1941-1945)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/0d/1564640184_2:0:3597:2022_1920x0_80_0_0_b9aa9c505e72758596601a5ad6908df9.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны обнаружили при строительстве гаражного кооператива в Зеленограде, на место опасной находки вызваны саперы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."При строительстве гаражного кооператива на улице Новокрюковская обнаружен артиллерийский снаряд времен войны", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что место обнаружения боеприпаса оцеплено, вызваны сапёры.Ранее сообщалось, что 28 августа житель Москвы выловил на поисковый магнит из реки Яуза на набережной Академика Туполева снаряд калибром 120 миллиметров времен Великой Отечественной войны. По данному факту была поставлена в известность военная комендатура столицы.

https://ria.ru/20220627/snaryad-1798342449.html

зеленоград

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, зеленоград, москва, великая отечественная война (1941-1945)