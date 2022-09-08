https://ria.ru/20220908/shkola-1815344725.html

В Хакасии восемь детей отравились после обеда в школьной столовой

В Хакасии восемь детей отравились после обеда в школьной столовой - РИА Новости, 08.09.2022

В Хакасии восемь детей отравились после обеда в школьной столовой

Восемь учеников из пятых и шестых классов одной из школ Абакана отравились после того, как поели в школьной столовой, сообщает пресс-служба мэрии. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T11:23

2022-09-08T11:23

2022-09-08T11:23

школа

дети

республика хакасия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

абакан

происшествия

россия

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КРАСНОЯРСК, 8 сен - РИА Новости. Восемь учеников из пятых и шестых классов одной из школ Абакана отравились после того, как поели в школьной столовой, сообщает пресс-служба мэрии."В школе № 20 были выявлены ребятишки, которые плохо себя почувствовали. Симптомы одинаковые: детей подташнивает, некоторых вырвало. Практически все дети, кроме одного ученика, питались в школьной столовой. Это ученики четырех пятых и двух шестых классов. После посещения столовой прошло два урока. Ребятишки обратились к учителям", - говорится в сообщении со ссылкой на замглавы Абакана по социальным вопросам Татьяну Карташову.Она отметила, что к школьному медработнику обратились восемь детей, после чего их отпустили домой и предупредили родителей."До взятия проб, проведения необходимых исследований и получения результатов пищеблок в школе № 20 будет закрыт", - сообщает пресс-служба.Управление Роспотребнадзора по Хакасии начало проверку.

https://ria.ru/20220815/likhoradka-1809855595.html

https://ria.ru/20220817/dostavka-1810135491.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

школа, дети, республика хакасия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), абакан, происшествия, россия