https://ria.ru/20220908/shkola-1815344725.html
В Хакасии восемь детей отравились после обеда в школьной столовой
В Хакасии восемь детей отравились после обеда в школьной столовой - РИА Новости, 08.09.2022
В Хакасии восемь детей отравились после обеда в школьной столовой
Восемь учеников из пятых и шестых классов одной из школ Абакана отравились после того, как поели в школьной столовой, сообщает пресс-служба мэрии. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:23
2022-09-08T11:23
2022-09-08T11:23
школа
дети
республика хакасия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
абакан
происшествия
россия
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КРАСНОЯРСК, 8 сен - РИА Новости. Восемь учеников из пятых и шестых классов одной из школ Абакана отравились после того, как поели в школьной столовой, сообщает пресс-служба мэрии."В школе № 20 были выявлены ребятишки, которые плохо себя почувствовали. Симптомы одинаковые: детей подташнивает, некоторых вырвало. Практически все дети, кроме одного ученика, питались в школьной столовой. Это ученики четырех пятых и двух шестых классов. После посещения столовой прошло два урока. Ребятишки обратились к учителям", - говорится в сообщении со ссылкой на замглавы Абакана по социальным вопросам Татьяну Карташову.Она отметила, что к школьному медработнику обратились восемь детей, после чего их отпустили домой и предупредили родителей."До взятия проб, проведения необходимых исследований и получения результатов пищеблок в школе № 20 будет закрыт", - сообщает пресс-служба.Управление Роспотребнадзора по Хакасии начало проверку.
https://ria.ru/20220815/likhoradka-1809855595.html
https://ria.ru/20220817/dostavka-1810135491.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
школа, дети, республика хакасия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), абакан, происшествия, россия
Школа, Дети, Республика Хакасия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Абакан, Происшествия, Россия
В Хакасии восемь детей отравились после обеда в школьной столовой
В Абакане восемь учеников из пятых и шестых классов отравились в школьной столовой
КРАСНОЯРСК, 8 сен - РИА Новости. Восемь учеников из пятых и шестых классов одной из школ Абакана отравились после того, как поели в школьной столовой, сообщает пресс-служба мэрии.
"В школе № 20 были выявлены ребятишки, которые плохо себя почувствовали. Симптомы одинаковые: детей подташнивает, некоторых вырвало. Практически все дети, кроме одного ученика, питались в школьной столовой. Это ученики четырех пятых и двух шестых классов. После посещения столовой прошло два урока. Ребятишки обратились к учителям", - говорится в сообщении со ссылкой на замглавы Абакана по социальным вопросам Татьяну Карташову.
Она отметила, что к школьному медработнику обратились восемь детей, после чего их отпустили домой и предупредили родителей.
"До взятия проб, проведения необходимых исследований и получения результатов пищеблок в школе № 20 будет закрыт", - сообщает пресс-служба.
Управление Роспотребнадзора
по Хакасии начало проверку.