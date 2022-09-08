https://ria.ru/20220908/scheta-1815410549.html

Трасс объявила о заморозке счетов на энергию на два года

Трасс объявила о заморозке счетов на энергию на два года - РИА Новости, 08.09.2022

Трасс объявила о заморозке счетов на энергию на два года

Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о заморозке счетов на энергию с 1 октября на ближайшие два года, теперь среднегодовой счет за газ и... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T14:15

2022-09-08T14:15

2022-09-08T14:15

в мире

лиз трасс

великобритания

электричество

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о заморозке счетов на энергию с 1 октября на ближайшие два года, теперь среднегодовой счет за газ и электричество не превысит 2500 фунтов стерлингов.По её словам, это позволит сэкономить каждому домохозяйству тысячу фунтов стерлингов. Такая мера представляет собой дополнительную поддержку, не считая скидку на счета за энергию в размере 400 фунтов этой зимой, о которой было объявлено еще при предыдущем премьер-министре Британии Борисе Джонсоне.Ранее британские СМИ сообщали, что намерение Трасс заморозить цены на энергоресурсы для жителей может обойтись стране примерно в 130 миллиардов фунтов стерлингов (150 миллиардов долларов) за полтора года. Это связано с тем, что в августе британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера годовых счетов на электроэнергию для потребителей до 3549 фунтов стерлингов с 1 октября, что более чем на тысячу фунтов больше, чем ценовой порог, предлагаемый Трасс. Консалтинговая компания по вопросам энергетики Auxilione сделала прогноз, что с января максимальный допустимый размер годового счета за потребление энергии в Великобритании будет составлять 5066 фунтов, а с апреля – рекордные 6552 фунта.Трасс пока не объявила, как именно будет финансироваться эта программа помощи. Учитывая, что она активно выступает за снижение налогов населения и неоднократно высказывалась против введения налога на сверхприбыль компаний, некоторые СМИ предположили, что покрытие разницы между реальными ценами на энергию и суммой, которая будет взиматься с граждан, будет происходить за счет государственных займов. В дальнейшем они будут выплачиваться в течение последующих 10-20 лет путем надбавки к счетам потребителей за энергию.

https://ria.ru/20220907/shou-1815215193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, лиз трасс, великобритания, электричество