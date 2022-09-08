https://ria.ru/20220908/scheta-1815410549.html
Трасс объявила о заморозке счетов на энергию на два года
Трасс объявила о заморозке счетов на энергию на два года - РИА Новости, 08.09.2022
Трасс объявила о заморозке счетов на энергию на два года
Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о заморозке счетов на энергию с 1 октября на ближайшие два года, теперь среднегодовой счет за газ и... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T14:15
2022-09-08T14:15
2022-09-08T14:15
в мире
лиз трасс
великобритания
электричество
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о заморозке счетов на энергию с 1 октября на ближайшие два года, теперь среднегодовой счет за газ и электричество не превысит 2500 фунтов стерлингов.По её словам, это позволит сэкономить каждому домохозяйству тысячу фунтов стерлингов. Такая мера представляет собой дополнительную поддержку, не считая скидку на счета за энергию в размере 400 фунтов этой зимой, о которой было объявлено еще при предыдущем премьер-министре Британии Борисе Джонсоне.Ранее британские СМИ сообщали, что намерение Трасс заморозить цены на энергоресурсы для жителей может обойтись стране примерно в 130 миллиардов фунтов стерлингов (150 миллиардов долларов) за полтора года. Это связано с тем, что в августе британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера годовых счетов на электроэнергию для потребителей до 3549 фунтов стерлингов с 1 октября, что более чем на тысячу фунтов больше, чем ценовой порог, предлагаемый Трасс. Консалтинговая компания по вопросам энергетики Auxilione сделала прогноз, что с января максимальный допустимый размер годового счета за потребление энергии в Великобритании будет составлять 5066 фунтов, а с апреля – рекордные 6552 фунта.Трасс пока не объявила, как именно будет финансироваться эта программа помощи. Учитывая, что она активно выступает за снижение налогов населения и неоднократно высказывалась против введения налога на сверхприбыль компаний, некоторые СМИ предположили, что покрытие разницы между реальными ценами на энергию и суммой, которая будет взиматься с граждан, будет происходить за счет государственных займов. В дальнейшем они будут выплачиваться в течение последующих 10-20 лет путем надбавки к счетам потребителей за энергию.
https://ria.ru/20220907/shou-1815215193.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, лиз трасс, великобритания, электричество
В мире, Лиз Трасс, Великобритания, Электричество
Трасс объявила о заморозке счетов на энергию на два года
Премьер Британии Трасс объявила о заморозке счетов на энергию на два года с 1 октября
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила о заморозке счетов на энергию с 1 октября на ближайшие два года, теперь среднегодовой счет за газ и электричество не превысит 2500 фунтов стерлингов.
"Эта гарантия… означает, что с 1 октября среднестатистическое домохозяйство будет платить не более 2500 фунтов стерлингов в год в ближайшие два года", - заявила она, выступая в парламенте.
По её словам, это позволит сэкономить каждому домохозяйству тысячу фунтов стерлингов. Такая мера представляет собой дополнительную поддержку, не считая скидку на счета за энергию в размере 400 фунтов этой зимой, о которой было объявлено еще при предыдущем премьер-министре Британии Борисе Джонсоне
.
Ранее британские СМИ сообщали, что намерение Трасс заморозить цены на энергоресурсы для жителей может обойтись стране примерно в 130 миллиардов фунтов стерлингов (150 миллиардов долларов) за полтора года. Это связано с тем, что в августе британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера годовых счетов на электроэнергию для потребителей до 3549 фунтов стерлингов с 1 октября, что более чем на тысячу фунтов больше, чем ценовой порог, предлагаемый Трасс. Консалтинговая компания по вопросам энергетики Auxilione сделала прогноз, что с января максимальный допустимый размер годового счета за потребление энергии в Великобритании будет составлять 5066 фунтов, а с апреля – рекордные 6552 фунта.
Трасс пока не объявила, как именно будет финансироваться эта программа помощи. Учитывая, что она активно выступает за снижение налогов населения и неоднократно высказывалась против введения налога на сверхприбыль компаний, некоторые СМИ предположили, что покрытие разницы между реальными ценами на энергию и суммой, которая будет взиматься с граждан, будет происходить за счет государственных займов. В дальнейшем они будут выплачиваться в течение последующих 10-20 лет путем надбавки к счетам потребителей за энергию.