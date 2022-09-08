https://ria.ru/20220908/saransk-1815544332.html

Финал чемпионата "Молодые профессионалы" стартовал в Саранске

Финал чемпионата "Молодые профессионалы" стартовал в Саранске - РИА Новости, 08.09.2022

Финал чемпионата "Молодые профессионалы" стартовал в Саранске

Торжественное открытие финала десятого Национального чемпионата "Молодые профессионалы" состоялось в четверг вечером в Саранске, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T23:11

2022-09-08T23:11

2022-09-08T23:11

общество

игорь комаров

артем здунов

роберт уразов

россия

саранск

агентство стратегических инициатив (аси)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 8 сен - РИА Новости. Торжественное открытие финала десятого Национального чемпионата "Молодые профессионалы" состоялось в четверг вечером в Саранске, сообщает пресс-служба главы Мордовии.Церемония открытия началась с парада команд 69 регионов РФ - участников финала чемпионата и 14 стран-участниц Евразийского чемпионата рабочих профессий."Саранск на три дня станет центром самых масштабных в стране соревнований профессионального мастерства. Столица Мордовии примет сразу два зрелищных мероприятия президентской платформы "Россия – страна возможностей" - это финал Национального чемпионата "Молодые профессионалы" и Евразийского чемпионата рабочих профессий", - говорится в сообщении.Три дня - с 9 по 11 сентября - на площадке спортивного комплекса "Саранск-Арена" более 280 студентов профессиональных образовательных учреждений со всей страны продемонстрируют свое мастерство в 25 компетенциях. Их работу очно смогут оценить около 200 экспертов."Повышение престижа рабочих профессий – это ключевой элемент государственной кадровой политики. В текущих условиях нам как никогда нужны собственные конкурентные технологии и люди, способные их осваивать, создавать товары и сервисы, способные стать новыми мировыми стандартами. России нужны именно такие, как вы – профессиональные и амбициозные, мечтающие, идущие вперед и достигающие своих целей", - цитирует пресс-служба обращение полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова к участникам чемпионата.Комаров отметил, что в ПФО количество студентов профессиональных образовательных учреждений уже превысило количество студентов вузов. Постоянно растет конкурс в учреждения среднего профессионального образования. Это еще раз подтверждает ценность и востребованность современных профессий среди молодежи."Пройдя через тернии чемпионатов в своих регионах, молодые специалисты приехали в столицу Мордовии на финал Национального чемпионата "Молодые профессионалы". Для нас это значимое событие, при подготовке к которому в текущих условиях нам пришлось во многом переформатировать нашу работу. Мы сделали это, и сегодня вместе с участниками и экспертами всей страной идем к технологическому суверенитету нашей страны, выполняя поручение президента", - приводятся в сообщении слова главы Мордовии Артёма Здунова.Он отметил, что намерен обратиться к организаторам, чтобы часть привезенного оборудования осталась в учебных заведениях республики. "Это будет способствовать росту профессионального мастерства организаций СПО", - сказал Здунов.Генеральный директор Агентства развития навыков и профессий, директор дивизиона "Кадровый потенциал" Агентства стратегических инициатив (АСИ) Роберт Уразов отметил, что в этом году также проводится международное первенство – Евразийский чемпионат, в котором принимают участие конкурсанты, эксперты и делегаты из 14 государств. "Сегодня мы создаем горизонтальные сети сотрудничества и хотим, чтобы с каждым годом эта связь только масштабировалась. Международное сотрудничество необходимо для того, чтобы постоянно совершенствовать стандарты подготовки кадров и обновлять инфраструктурную и технологическую базу, системы подготовки кадров предприятий в нашей стране", - цитирует пресс-служба слова Уразова.

https://ria.ru/20220806/mordoviya-1807705902.html

https://ria.ru/20220719/pozdravlenie-1803394348.html

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общество, игорь комаров, артем здунов, роберт уразов, россия, саранск, агентство стратегических инициатив (аси)