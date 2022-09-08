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Ушаков ответил на вопрос о поездке Путина на саммит G20

Ушаков ответил на вопрос о поездке Путина на саммит G20 - РИА Новости, 08.09.2022

Ушаков ответил на вопрос о поездке Путина на саммит G20

Приедет ли президент РФ Владимир Путин на саммит "Большой двадцатки", станет понятно ближе к дате мероприятия, пока у Кремля нет понимания, в каком формате... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T12:08

2022-09-08T12:08

2022-09-08T12:08

политика

россия

бали

большая двадцатка

владимир путин

юрий ушаков

саммит g20

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Приедет ли президент РФ Владимир Путин на саммит "Большой двадцатки", станет понятно ближе к дате мероприятия, пока у Кремля нет понимания, в каком формате будут присутствовать другие лидеры, заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков."Будет поближе понятно, прежде всего, в каком формате будут принимать участие и другие лидеры, мы даже еще не получили подтверждения насчет китайского представителя. То есть в сумме многих факторов будет приниматься решение о личном участии", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Путин принимать участие в саммите по видеосвязи или же приедет на мероприятие.Он добавил, что на Бали, где пройдет саммит, уже были российские" просмотровые команды"."В зависимости от общей ситуации будет принято решение об участии непосредственном президента - или это будет в видеоформате. Во многом это будет зависеть от участия других лидеров", - отметил Ушаков.

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Посол Индонезии в Москве гарантировал безопасность всех участников саммита G20 Посол Индонезии в Москве гарантировал безопасность всех участников саммита G20 2022-09-08T12:08 true PT0M40S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, бали, большая двадцатка, владимир путин, юрий ушаков, саммит g20, видео