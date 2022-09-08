https://ria.ru/20220908/sammit-1815363783.html
Ушаков ответил на вопрос о поездке Путина на саммит G20
Ушаков ответил на вопрос о поездке Путина на саммит G20 - РИА Новости, 08.09.2022
Ушаков ответил на вопрос о поездке Путина на саммит G20
Приедет ли президент РФ Владимир Путин на саммит "Большой двадцатки", станет понятно ближе к дате мероприятия, пока у Кремля нет понимания, в каком формате... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:08
2022-09-08T12:08
2022-09-08T12:08
политика
россия
бали
большая двадцатка
владимир путин
юрий ушаков
саммит g20
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Приедет ли президент РФ Владимир Путин на саммит "Большой двадцатки", станет понятно ближе к дате мероприятия, пока у Кремля нет понимания, в каком формате будут присутствовать другие лидеры, заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков."Будет поближе понятно, прежде всего, в каком формате будут принимать участие и другие лидеры, мы даже еще не получили подтверждения насчет китайского представителя. То есть в сумме многих факторов будет приниматься решение о личном участии", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Путин принимать участие в саммите по видеосвязи или же приедет на мероприятие.Он добавил, что на Бали, где пройдет саммит, уже были российские" просмотровые команды"."В зависимости от общей ситуации будет принято решение об участии непосредственном президента - или это будет в видеоформате. Во многом это будет зависеть от участия других лидеров", - отметил Ушаков.
россия
бали
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Посол Индонезии в Москве гарантировал безопасность всех участников саммита G20
Посол Индонезии в Москве гарантировал безопасность всех участников саммита G20
2022-09-08T12:08
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PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, бали, большая двадцатка, владимир путин, юрий ушаков, саммит g20, видео
Политика, Россия, Бали, Большая двадцатка, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Саммит G20
Ушаков ответил на вопрос о поездке Путина на саммит G20
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Приедет ли президент РФ Владимир Путин на саммит "Большой двадцатки", станет понятно ближе к дате мероприятия, пока у Кремля нет понимания, в каком формате будут присутствовать другие лидеры, заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.
2022-09-08T12:08
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PT0M40S
Ушаков ответил на вопрос о поездке Путина на саммит G20
Ушаков: поедет ли Путин на саммит G20, станет понятно ближе к дате
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Приедет ли президент РФ Владимир Путин на саммит "Большой двадцатки", станет понятно ближе к дате мероприятия, пока у Кремля нет понимания, в каком формате будут присутствовать другие лидеры, заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.
"Будет поближе понятно, прежде всего, в каком формате будут принимать участие и другие лидеры, мы даже еще не получили подтверждения насчет китайского представителя. То есть в сумме многих факторов будет приниматься решение о личном участии", - сказал Ушаков журналистам, отвечая на вопрос, будет ли Путин принимать участие в саммите по видеосвязи или же приедет на мероприятие.
Он добавил, что на Бали
, где пройдет саммит, уже были российские" просмотровые команды".
"В зависимости от общей ситуации будет принято решение об участии непосредственном президента - или это будет в видеоформате. Во многом это будет зависеть от участия других лидеров", - отметил Ушаков.