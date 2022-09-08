https://ria.ru/20220908/reyting-1815165819.html
ESG-отчетность "Вымпелкома" получила высший рейтинг от AK&M
ESG-отчетность "Вымпелкома" получила высший рейтинг от AK&M - РИА Новости, 08.09.2022
ESG-отчетность "Вымпелкома" получила высший рейтинг от AK&M
Рейтинговое агентство AK&M повысило рейтинг нефинансовой отчетности ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) за 2021 год до уровня RESG 1, что соответствует высшему... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:00
2022-09-08T11:00
2022-09-08T11:00
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Рейтинговое агентство AK&M повысило рейтинг нефинансовой отчетности ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) за 2021 год до уровня RESG 1, что соответствует высшему уровню раскрытия информации об устойчивом развитии в публичных отчетах организаций, сообщает компания.ESG-отчет подготовлен в соответствии со стандартами отчетности в области устойчивого развития GRI Standards, в нем также были учтены рекомендации ЦБ РФ и требования SASB для телекоммуникационной отрасли. Отчет прошел независимый аудит.Так, в 2021 году "Вымпелком" впервые раскрыл прямые и косвенные выбросы парниковых газов, а также объем предотвращенных выбросов и экономии природных ресурсов, достигнутых в результате внедрения принципов бережливого потребления в основные бизнес-процессы компании. Также в ПАО "Вымпелком" была принята обновленная стратегия устойчивого развития.В ESG-отчете также подробно описана деятельность по распространению импакт-технологий и помощи в решении социальных проблем. В частности, компания продолжила инвестиции в онлайн-платформу по трудоустройству людей с инвалидностью в сфере цифровых профессий, поддержала проект для особенных детей с помощью специальной системы мониторинга. С 2011 года "Вымпелком" содействует развитию системы поиска пропавших людей ПСО "ЛизаАлерт", участвует в организации паллиативной помощи больным."Из года в год мы совершенствуем стратегию устойчивого развития и повышаем качество раскрытия информации в отчете по устойчивому развитию. Такие оценки помогают нам делать это эффективно и целенаправленно, уделяя достаточное внимание всем аспектам (E, S, G), отвечая на вызовы со стороны основных стейкхолдеров", - приводится в сообщении комментарий руководителя по устойчивому развитию билайн Евгении Чистовой.
https://ria.ru/20220603/neyroset-1792890586.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вымпелком, билайн, новости компаний - экономика, технологии, россия, экология в россии, экология, энергоэффективность и экологичность
ВымпелКом, Билайн, Новости компаний - Экономика, Технологии, Россия, Экология в России, Экология, Энергоэффективность и экологичность
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Рейтинговое агентство AK&M повысило рейтинг нефинансовой отчетности ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) за 2021 год до уровня RESG 1, что соответствует высшему уровню раскрытия информации об устойчивом развитии в публичных отчетах организаций, сообщает компания.
ESG-отчет подготовлен в соответствии со стандартами отчетности в области устойчивого развития GRI Standards, в нем также были учтены рекомендации ЦБ РФ
и требования SASB для телекоммуникационной отрасли. Отчет прошел независимый аудит.
"В рамках оценки рейтинговое агентство отметило существенное улучшение качества раскрытия информации по сравнению с прошлым годом. Компания не оказывает существенного воздействия на окружающую среду, тем не менее, считает обязательным развернуто представить общественности экологические показатели, особое внимание уделяя новым "зеленым" технологиям и повышению энергоэффективности", - говорится в сообщении.
Так, в 2021 году "Вымпелком" впервые раскрыл прямые и косвенные выбросы парниковых газов, а также объем предотвращенных выбросов и экономии природных ресурсов, достигнутых в результате внедрения принципов бережливого потребления в основные бизнес-процессы компании. Также в ПАО "Вымпелком" была принята обновленная стратегия устойчивого развития.
В ESG-отчете также подробно описана деятельность по распространению импакт-технологий и помощи в решении социальных проблем. В частности, компания продолжила инвестиции в онлайн-платформу по трудоустройству людей с инвалидностью в сфере цифровых профессий, поддержала проект для особенных детей с помощью специальной системы мониторинга. С 2011 года "Вымпелком" содействует развитию системы поиска пропавших людей ПСО "ЛизаАлерт", участвует в организации паллиативной помощи больным.
"Из года в год мы совершенствуем стратегию устойчивого развития и повышаем качество раскрытия информации в отчете по устойчивому развитию. Такие оценки помогают нам делать это эффективно и целенаправленно, уделяя достаточное внимание всем аспектам (E, S, G), отвечая на вызовы со стороны основных стейкхолдеров", - приводится в сообщении комментарий руководителя по устойчивому развитию билайн Евгении Чистовой.