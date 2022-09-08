https://ria.ru/20220908/reyting-1815165819.html

ESG-отчетность "Вымпелкома" получила высший рейтинг от AK&M

ESG-отчетность "Вымпелкома" получила высший рейтинг от AK&M - РИА Новости, 08.09.2022

ESG-отчетность "Вымпелкома" получила высший рейтинг от AK&M

Рейтинговое агентство AK&M повысило рейтинг нефинансовой отчетности ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) за 2021 год до уровня RESG 1, что соответствует высшему... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T11:00

2022-09-08T11:00

2022-09-08T11:00

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Рейтинговое агентство AK&M повысило рейтинг нефинансовой отчетности ПАО "Вымпелком" (бренд билайн) за 2021 год до уровня RESG 1, что соответствует высшему уровню раскрытия информации об устойчивом развитии в публичных отчетах организаций, сообщает компания.ESG-отчет подготовлен в соответствии со стандартами отчетности в области устойчивого развития GRI Standards, в нем также были учтены рекомендации ЦБ РФ и требования SASB для телекоммуникационной отрасли. Отчет прошел независимый аудит.Так, в 2021 году "Вымпелком" впервые раскрыл прямые и косвенные выбросы парниковых газов, а также объем предотвращенных выбросов и экономии природных ресурсов, достигнутых в результате внедрения принципов бережливого потребления в основные бизнес-процессы компании. Также в ПАО "Вымпелком" была принята обновленная стратегия устойчивого развития.В ESG-отчете также подробно описана деятельность по распространению импакт-технологий и помощи в решении социальных проблем. В частности, компания продолжила инвестиции в онлайн-платформу по трудоустройству людей с инвалидностью в сфере цифровых профессий, поддержала проект для особенных детей с помощью специальной системы мониторинга. С 2011 года "Вымпелком" содействует развитию системы поиска пропавших людей ПСО "ЛизаАлерт", участвует в организации паллиативной помощи больным."Из года в год мы совершенствуем стратегию устойчивого развития и повышаем качество раскрытия информации в отчете по устойчивому развитию. Такие оценки помогают нам делать это эффективно и целенаправленно, уделяя достаточное внимание всем аспектам (E, S, G), отвечая на вызовы со стороны основных стейкхолдеров", - приводится в сообщении комментарий руководителя по устойчивому развитию билайн Евгении Чистовой.

https://ria.ru/20220603/neyroset-1792890586.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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