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В СНГ может появиться единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - РИА Новости, 08.09.2022
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В СНГ может появиться единый реестр запрещенных интернет-ресурсов
В СНГ может появиться единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - РИА Новости, 08.09.2022
В СНГ может появиться единый реестр запрещенных интернет-ресурсов
Целесообразность создания единого реестра запрещенных интернет-ресурсов обсуждают правоохранительные органы стран СНГ, сообщает в четверг пресс-служба МВД... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T18:03
2022-09-08T18:03
узбекистан
снг
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ТАШКЕНТ, 8 сен – РИА Новости. Целесообразность создания единого реестра запрещенных интернет-ресурсов обсуждают правоохранительные органы стран СНГ, сообщает в четверг пресс-служба МВД Узбекистана.По данным пресс-службы, в четверг министр внутренних дел Узбекистана генерал-лейтенант Пулат Бобожонов принял участие в очередном заседании Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ в киргизской Чолпон-Ате."Подписан ряд документов по рассмотренным вопросам, касающимся целесообразности создания единого реестра интернет-ресурсов, подлежащих блокировке в соответствии с национальными законодательствами государств-участников СНГ", - говорится в сообщении по итогам встречи.Участники также подписали документы по вопросам борьбы с незаконным распространением наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сотрудничества в сфере предотвращения использования гражданами государств-участников Содружества института смены гражданства в целях уклонения от уголовной и иной ответственности, уточняет ведомство.На встрече обсуждались приоритетные вопросы сотрудничества министерств внутренних дел и полиции стран СНГ в реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью, а также подготовки проекта межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2024–2028 годы, добавили в МВД Узбекистана.-0-.
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узбекистан, снг, мвд узбекистана
Узбекистан, СНГ, МВД Узбекистана
18:03 08.09.2022
 
В СНГ может появиться единый реестр запрещенных интернет-ресурсов

МВД Узбекистана: в СНГ обсудили создание единого реестра запрещенных интернет-ресурсов

© Фото : Pexels/Andrew NeelДевушка переносит информацию с компьютера
Девушка переносит информацию с компьютера - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Фото : Pexels/Andrew Neel
Девушка переносит информацию с компьютера. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТАШКЕНТ, 8 сен – РИА Новости. Целесообразность создания единого реестра запрещенных интернет-ресурсов обсуждают правоохранительные органы стран СНГ, сообщает в четверг пресс-служба МВД Узбекистана.
По данным пресс-службы, в четверг министр внутренних дел Узбекистана генерал-лейтенант Пулат Бобожонов принял участие в очередном заседании Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ в киргизской Чолпон-Ате.
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"Подписан ряд документов по рассмотренным вопросам, касающимся целесообразности создания единого реестра интернет-ресурсов, подлежащих блокировке в соответствии с национальными законодательствами государств-участников СНГ", - говорится в сообщении по итогам встречи.
Участники также подписали документы по вопросам борьбы с незаконным распространением наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сотрудничества в сфере предотвращения использования гражданами государств-участников Содружества института смены гражданства в целях уклонения от уголовной и иной ответственности, уточняет ведомство.
На встрече обсуждались приоритетные вопросы сотрудничества министерств внутренних дел и полиции стран СНГ в реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью, а также подготовки проекта межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2024–2028 годы, добавили в МВД Узбекистана.-0-.
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