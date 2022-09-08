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В СНГ может появиться единый реестр запрещенных интернет-ресурсов

В СНГ может появиться единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - РИА Новости, 08.09.2022

В СНГ может появиться единый реестр запрещенных интернет-ресурсов

Целесообразность создания единого реестра запрещенных интернет-ресурсов обсуждают правоохранительные органы стран СНГ, сообщает в четверг пресс-служба МВД... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T18:03

2022-09-08T18:03

2022-09-08T18:03

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 8 сен – РИА Новости. Целесообразность создания единого реестра запрещенных интернет-ресурсов обсуждают правоохранительные органы стран СНГ, сообщает в четверг пресс-служба МВД Узбекистана.По данным пресс-службы, в четверг министр внутренних дел Узбекистана генерал-лейтенант Пулат Бобожонов принял участие в очередном заседании Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ в киргизской Чолпон-Ате."Подписан ряд документов по рассмотренным вопросам, касающимся целесообразности создания единого реестра интернет-ресурсов, подлежащих блокировке в соответствии с национальными законодательствами государств-участников СНГ", - говорится в сообщении по итогам встречи.Участники также подписали документы по вопросам борьбы с незаконным распространением наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сотрудничества в сфере предотвращения использования гражданами государств-участников Содружества института смены гражданства в целях уклонения от уголовной и иной ответственности, уточняет ведомство.На встрече обсуждались приоритетные вопросы сотрудничества министерств внутренних дел и полиции стран СНГ в реализации межгосударственных программ борьбы с преступностью, а также подготовки проекта межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2024–2028 годы, добавили в МВД Узбекистана.-0-.

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узбекистан, снг, мвд узбекистана