https://ria.ru/20220908/putin-1815491629.html
Путин примет участие в голосовании на выборах в Москве
Путин примет участие в голосовании на выборах в Москве - РИА Новости, 08.09.2022
Путин примет участие в голосовании на выборах в Москве
Президент РФ Владимир Путин обязательно примет участие в голосовании на выборах в Москве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T18:35
2022-09-08T18:35
2022-09-08T19:19
владимир путин
дмитрий песков
политика
москва
россия
выборы
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обязательно примет участие в голосовании на выборах в Москве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.С завтрашнего дня в России в течение трех дней пройдут региональные и муниципальные выборы. В некоторых регионах России, включая столицу, можно будет принять участие в голосовании электронно."Обязательно Путин примет участие в голосовании. Сообщим как", - сказал Песков.В прошлом году Путин проголосовал онлайн на думских выборах. Тогда глава государства был на самоизоляции из-за того, что до этого общался с сотрудником, заболевшим COVID-19.
https://ria.ru/20220908/moshenniki-1815289534.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, дмитрий песков, политика, москва, россия, выборы
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, Москва, Россия, Выборы
18:35 08.09.2022 (обновлено: 19:19 08.09.2022)
Путин примет участие в голосовании на выборах в Москве
Песков пообещал сообщить, как Путин примет участие в голосовании на выборах в Москве