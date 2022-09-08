https://ria.ru/20220908/putin-1815491629.html

Путин примет участие в голосовании на выборах в Москве

Путин примет участие в голосовании на выборах в Москве - РИА Новости, 08.09.2022

Путин примет участие в голосовании на выборах в Москве

Президент РФ Владимир Путин обязательно примет участие в голосовании на выборах в Москве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T18:35

2022-09-08T18:35

2022-09-08T19:19

владимир путин

дмитрий песков

политика

москва

россия

выборы

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обязательно примет участие в голосовании на выборах в Москве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.С завтрашнего дня в России в течение трех дней пройдут региональные и муниципальные выборы. В некоторых регионах России, включая столицу, можно будет принять участие в голосовании электронно."Обязательно Путин примет участие в голосовании. Сообщим как", - сказал Песков.В прошлом году Путин проголосовал онлайн на думских выборах. Тогда глава государства был на самоизоляции из-за того, что до этого общался с сотрудником, заболевшим COVID-19.

https://ria.ru/20220908/moshenniki-1815289534.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, дмитрий песков, политика, москва, россия, выборы