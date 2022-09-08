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Путин примет участие в голосовании на выборах в Москве - РИА Новости, 08.09.2022
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Путин примет участие в голосовании на выборах в Москве
Путин примет участие в голосовании на выборах в Москве - РИА Новости, 08.09.2022
Путин примет участие в голосовании на выборах в Москве
Президент РФ Владимир Путин обязательно примет участие в голосовании на выборах в Москве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T18:35
2022-09-08T19:19
владимир путин
дмитрий песков
политика
москва
россия
выборы
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обязательно примет участие в голосовании на выборах в Москве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.С завтрашнего дня в России в течение трех дней пройдут региональные и муниципальные выборы. В некоторых регионах России, включая столицу, можно будет принять участие в голосовании электронно."Обязательно Путин примет участие в голосовании. Сообщим как", - сказал Песков.В прошлом году Путин проголосовал онлайн на думских выборах. Тогда глава государства был на самоизоляции из-за того, что до этого общался с сотрудником, заболевшим COVID-19.
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владимир путин, дмитрий песков, политика, москва, россия, выборы
Владимир Путин, Дмитрий Песков, Политика, Москва, Россия, Выборы
18:35 08.09.2022 (обновлено: 19:19 08.09.2022)
 
Путин примет участие в голосовании на выборах в Москве

Песков пообещал сообщить, как Путин примет участие в голосовании на выборах в Москве

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обязательно примет участие в голосовании на выборах в Москве, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
С завтрашнего дня в России в течение трех дней пройдут региональные и муниципальные выборы. В некоторых регионах России, включая столицу, можно будет принять участие в голосовании электронно.
"Обязательно Путин примет участие в голосовании. Сообщим как", - сказал Песков.
В прошлом году Путин проголосовал онлайн на думских выборах. Тогда глава государства был на самоизоляции из-за того, что до этого общался с сотрудником, заболевшим COVID-19.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
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Эксперт предупредил о "корыстном интересе" мошенников к выборам в России
 
Владимир ПутинДмитрий ПесковПолитикаМоскваРоссияВыборы
 
 
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