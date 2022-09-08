https://ria.ru/20220908/putin-1815362235.html
Осенью внешнеполитический график Путина будет интенсивным, заявил Ушаков
Осенью внешнеполитический график Путина будет интенсивным, заявил Ушаков - РИА Новости, 08.09.2022
Осенью внешнеполитический график Путина будет интенсивным, заявил Ушаков
График внешнеполитических контактов президента РФ Владимира Путина осенью будет интенсивным, в планах – участие в работе саммитов G20, АТЭС, ОДКБ, ЕАЭС, сообщил РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:03
2022-09-08T12:03
2022-09-08T13:11
россия
владимир путин
юрий ушаков
большая двадцатка
евразийский экономический союз
одкб
индонезия
таиланд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815046171_0:0:3048:1716_1920x0_80_0_0_8cd7f469d5ef352c3e1f37f8d58af3ff.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. График внешнеполитических контактов президента РФ Владимира Путина осенью будет интенсивным, в планах – участие в работе саммитов G20, АТЭС, ОДКБ, ЕАЭС, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков."На осень график достаточно интенсивный, саммит "Группы двадцати" 15-16 ноября в Индонезии, АТЭС 18 ноября в Таиланде, форум Восточноазиатского сотрудничества 11-13 ноября в Камбодже, потом будут еще проведены саммит ОДКБ в ноябре в Ереване и также саммит ЕАЭС – декабрь, Бишкек. Тоже планируется участие нашего президента", - сказал Ушаков журналистам.
https://ria.ru/20220908/posly-1815362043.html
россия
индонезия
таиланд
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815046171_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5ed9e7a6307486b63ab843df7265d141.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, юрий ушаков, большая двадцатка, евразийский экономический союз, одкб, индонезия, таиланд
Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Большая двадцатка, Евразийский экономический союз, ОДКБ, Индонезия, Таиланд
12:03 08.09.2022 (обновлено: 13:11 08.09.2022)
Осенью внешнеполитический график Путина будет интенсивным, заявил Ушаков
Ушаков заявил, что осенью внешнеполитический график Путина будет интенсивным