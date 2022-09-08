https://ria.ru/20220908/putin-1815362235.html

Осенью внешнеполитический график Путина будет интенсивным, заявил Ушаков

Осенью внешнеполитический график Путина будет интенсивным, заявил Ушаков - РИА Новости, 08.09.2022

Осенью внешнеполитический график Путина будет интенсивным, заявил Ушаков

График внешнеполитических контактов президента РФ Владимира Путина осенью будет интенсивным, в планах – участие в работе саммитов G20, АТЭС, ОДКБ, ЕАЭС, сообщил РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T12:03

2022-09-08T12:03

2022-09-08T13:11

россия

владимир путин

юрий ушаков

большая двадцатка

евразийский экономический союз

одкб

индонезия

таиланд

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. График внешнеполитических контактов президента РФ Владимира Путина осенью будет интенсивным, в планах – участие в работе саммитов G20, АТЭС, ОДКБ, ЕАЭС, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков."На осень график достаточно интенсивный, саммит "Группы двадцати" 15-16 ноября в Индонезии, АТЭС 18 ноября в Таиланде, форум Восточноазиатского сотрудничества 11-13 ноября в Камбодже, потом будут еще проведены саммит ОДКБ в ноябре в Ереване и также саммит ЕАЭС – декабрь, Бишкек. Тоже планируется участие нашего президента", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20220908/posly-1815362043.html

россия

индонезия

таиланд

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Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

россия, владимир путин, юрий ушаков, большая двадцатка, евразийский экономический союз, одкб, индонезия, таиланд