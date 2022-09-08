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Осенью внешнеполитический график Путина будет интенсивным, заявил Ушаков - РИА Новости, 08.09.2022
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Осенью внешнеполитический график Путина будет интенсивным, заявил Ушаков
Осенью внешнеполитический график Путина будет интенсивным, заявил Ушаков - РИА Новости, 08.09.2022
Осенью внешнеполитический график Путина будет интенсивным, заявил Ушаков
График внешнеполитических контактов президента РФ Владимира Путина осенью будет интенсивным, в планах – участие в работе саммитов G20, АТЭС, ОДКБ, ЕАЭС, сообщил РИА Новости, 08.09.2022
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2022-09-08T13:11
россия
владимир путин
юрий ушаков
большая двадцатка
евразийский экономический союз
одкб
индонезия
таиланд
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. График внешнеполитических контактов президента РФ Владимира Путина осенью будет интенсивным, в планах – участие в работе саммитов G20, АТЭС, ОДКБ, ЕАЭС, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков."На осень график достаточно интенсивный, саммит "Группы двадцати" 15-16 ноября в Индонезии, АТЭС 18 ноября в Таиланде, форум Восточноазиатского сотрудничества 11-13 ноября в Камбодже, потом будут еще проведены саммит ОДКБ в ноябре в Ереване и также саммит ЕАЭС – декабрь, Бишкек. Тоже планируется участие нашего президента", - сказал Ушаков журналистам.
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россия, владимир путин, юрий ушаков, большая двадцатка, евразийский экономический союз, одкб, индонезия, таиланд
Россия, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Большая двадцатка, Евразийский экономический союз, ОДКБ, Индонезия, Таиланд
12:03 08.09.2022 (обновлено: 13:11 08.09.2022)
 
Осенью внешнеполитический график Путина будет интенсивным, заявил Ушаков

Ушаков заявил, что осенью внешнеполитический график Путина будет интенсивным

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. График внешнеполитических контактов президента РФ Владимира Путина осенью будет интенсивным, в планах – участие в работе саммитов G20, АТЭС, ОДКБ, ЕАЭС, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.
"На осень график достаточно интенсивный, саммит "Группы двадцати" 15-16 ноября в Индонезии, АТЭС 18 ноября в Таиланде, форум Восточноазиатского сотрудничества 11-13 ноября в Камбодже, потом будут еще проведены саммит ОДКБ в ноябре в Ереване и также саммит ЕАЭС – декабрь, Бишкек. Тоже планируется участие нашего президента", - сказал Ушаков журналистам.
Трибуна в Александровском зале Большого Кремлевского дворца - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
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РоссияВладимир ПутинЮрий УшаковБольшая двадцаткаЕвразийский экономический союзОДКБИндонезияТаиланд
 
 
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