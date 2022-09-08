Рейтинг@Mail.ru
Путин предупредил Запад о последствиях из-за потолка цен на нефть и газ - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220908/putin-1815292649.html
Путин предупредил Запад о последствиях из-за потолка цен на нефть и газ
Путин предупредил Запад о последствиях из-за потолка цен на нефть и газ - РИА Новости, 08.09.2022
Путин предупредил Запад о последствиях из-за потолка цен на нефть и газ
Москва не будет поставлять энергоресурсы зарубежным странам, если это будет противоречить ее собственным интересам, сказал на сессии ВЭФ президент России... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T01:38
2022-09-08T05:38
экономика
россия
еврокомиссия
евросоюз
газпром
цены на нефть
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815052681_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_3f32c4dcd95571da8e47ecf286ca7f6f.jpg
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Москва не будет поставлять энергоресурсы зарубежным странам, если это будет противоречить ее собственным интересам, сказал на сессии ВЭФ президент России Владимир Путин, комментируя идеи стран Запада ограничить цены на российские энергоносители.Глава государства напомнил об обязательствах по контрактам, которые есть у заключивших их сторон. И если Запад нарушит договоренности, руководствуясь политическими мотивами, то Россия в ответ остановит прокачку энергоресурсов, подчеркнул президент.Путин отметил, что Москва не станет ничего поставлять вне рамок заключенных контрактов и не собирается делать "ничего навязанного" Западом."И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: "Мерзни-мерзни, волчий хвост", — добавил президент.Диктовать условия не получитсяРоссийский лидер также призвал Запад одуматься, напомнив, что евроатлантическое сообщество не сможет диктовать Москве свои условия.Президент подчеркнул, что Россия со своей стороны планирует полностью выполнять обязательства по контрактам.Кто виноватРоссийский лидер отметил, что к текущей ситуации с газом в ЕС привели действия европейских специалистов и ЕК.Президент добавил, что Россия всегда выступала за формирование цен на основе долгосрочных контрактов с привязкой их образования к рыночным показателям стоимости нефти и нефтепродуктов.Ситуация с российскими энергоносителямиЛидеры стран "Большой семерки" на саммите в июне подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились об ограничении цен на российские нефть и газ.О необходимости ввести потолок стоимости голубого топлива заявляла и глава Еврокомиссии Урсула фон дер ЛяйенПресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что "Газпром" при таком развитии ситуации будет более активно искать альтернативных покупателей.
https://ria.ru/20220907/neft-1815017421.html
https://ria.ru/20220904/neft-1814301548.html
https://ria.ru/20220907/gaz-1815264150.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815052681_193:0:2922:2047_1920x0_80_0_0_9b0381ca59b0505440e261441905dfd4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, еврокомиссия, евросоюз, газпром, цены на нефть, владимир путин
Экономика, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, Газпром, Цены на нефть, Владимир Путин
01:38 08.09.2022 (обновлено: 05:38 08.09.2022)
 
Путин предупредил Запад о последствиях из-за потолка цен на нефть и газ

Путин предупредил Запад о последствиях из-за потолка цен на российские нефть и газ

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Москва не будет поставлять энергоресурсы зарубежным странам, если это будет противоречить ее собственным интересам, сказал на сессии ВЭФ президент России Владимир Путин, комментируя идеи стран Запада ограничить цены на российские энергоносители.
"Вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам и, в данным случае, экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут не будем поставлять", — заявил Путин.
Глава государства напомнил об обязательствах по контрактам, которые есть у заключивших их сторон. И если Запад нарушит договоренности, руководствуясь политическими мотивами, то Россия в ответ остановит прокачку энергоресурсов, подчеркнул президент.
Путин отметил, что Москва не станет ничего поставлять вне рамок заключенных контрактов и не собирается делать "ничего навязанного" Западом.
"И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: "Мерзни-мерзни, волчий хвост", — добавил президент.
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль на стенде медиагруппы Россия сегодня на Восточном экономическом форуме во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 08:48
Экс-глава МИД Австрии назвала последствия введения потолка цен на нефть

Диктовать условия не получится

Российский лидер также призвал Запад одуматься, напомнив, что евроатлантическое сообщество не сможет диктовать Москве свои условия.
"Если кто-то попытается нам что-то навязать, хочу отметить: те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются", — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что Россия со своей стороны планирует полностью выполнять обязательства по контрактам.

Кто виноват

Российский лидер отметил, что к текущей ситуации с газом в ЕС привели действия европейских специалистов и ЕК.
"Все административные ограничения в области мировой торговли ведут только к диспропорциям и повышению цен. То, что сейчас происходит на европейских рынках, — это результат работы европейских специалистов и Европейской комиссии", — указал Путин.
Президент добавил, что Россия всегда выступала за формирование цен на основе долгосрочных контрактов с привязкой их образования к рыночным показателям стоимости нефти и нефтепродуктов.
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
4 сентября, 07:45
Аналитик рассказал, на сколько лет хватит нефти в России

Ситуация с российскими энергоносителями

Лидеры стран "Большой семерки" на саммите в июне подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились об ограничении цен на российские нефть и газ.
О необходимости ввести потолок стоимости голубого топлива заявляла и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что "Газпром" при таком развитии ситуации будет более активно искать альтернативных покупателей.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
Вчера, 20:16
ЕК не предложила ничего конкретного по лимиту цен на газ, сообщил источник
 
ЭкономикаРоссияЕврокомиссияЕвросоюзГазпромЦены на нефтьВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала