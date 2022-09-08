https://ria.ru/20220908/putin-1815292649.html

Путин предупредил Запад о последствиях из-за потолка цен на нефть и газ

Путин предупредил Запад о последствиях из-за потолка цен на нефть и газ - РИА Новости, 08.09.2022

Путин предупредил Запад о последствиях из-за потолка цен на нефть и газ

Москва не будет поставлять энергоресурсы зарубежным странам, если это будет противоречить ее собственным интересам, сказал на сессии ВЭФ президент России... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T01:38

2022-09-08T01:38

2022-09-08T05:38

экономика

россия

еврокомиссия

евросоюз

газпром

цены на нефть

владимир путин

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Москва не будет поставлять энергоресурсы зарубежным странам, если это будет противоречить ее собственным интересам, сказал на сессии ВЭФ президент России Владимир Путин, комментируя идеи стран Запада ограничить цены на российские энергоносители.Глава государства напомнил об обязательствах по контрактам, которые есть у заключивших их сторон. И если Запад нарушит договоренности, руководствуясь политическими мотивами, то Россия в ответ остановит прокачку энергоресурсов, подчеркнул президент.Путин отметил, что Москва не станет ничего поставлять вне рамок заключенных контрактов и не собирается делать "ничего навязанного" Западом."И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: "Мерзни-мерзни, волчий хвост", — добавил президент.Диктовать условия не получитсяРоссийский лидер также призвал Запад одуматься, напомнив, что евроатлантическое сообщество не сможет диктовать Москве свои условия.Президент подчеркнул, что Россия со своей стороны планирует полностью выполнять обязательства по контрактам.Кто виноватРоссийский лидер отметил, что к текущей ситуации с газом в ЕС привели действия европейских специалистов и ЕК.Президент добавил, что Россия всегда выступала за формирование цен на основе долгосрочных контрактов с привязкой их образования к рыночным показателям стоимости нефти и нефтепродуктов.Ситуация с российскими энергоносителямиЛидеры стран "Большой семерки" на саммите в июне подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились об ограничении цен на российские нефть и газ.О необходимости ввести потолок стоимости голубого топлива заявляла и глава Еврокомиссии Урсула фон дер ЛяйенПресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что "Газпром" при таком развитии ситуации будет более активно искать альтернативных покупателей.

https://ria.ru/20220907/neft-1815017421.html

https://ria.ru/20220904/neft-1814301548.html

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экономика, россия, еврокомиссия, евросоюз, газпром, цены на нефть, владимир путин