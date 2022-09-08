https://ria.ru/20220908/putin-1815292649.html
Путин предупредил Запад о последствиях из-за потолка цен на нефть и газ
Путин предупредил Запад о последствиях из-за потолка цен на нефть и газ - РИА Новости, 08.09.2022
Путин предупредил Запад о последствиях из-за потолка цен на нефть и газ
Москва не будет поставлять энергоресурсы зарубежным странам, если это будет противоречить ее собственным интересам, сказал на сессии ВЭФ президент России... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T01:38
2022-09-08T01:38
2022-09-08T05:38
экономика
россия
еврокомиссия
евросоюз
газпром
цены на нефть
владимир путин
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Москва не будет поставлять энергоресурсы зарубежным странам, если это будет противоречить ее собственным интересам, сказал на сессии ВЭФ президент России Владимир Путин, комментируя идеи стран Запада ограничить цены на российские энергоносители.Глава государства напомнил об обязательствах по контрактам, которые есть у заключивших их сторон. И если Запад нарушит договоренности, руководствуясь политическими мотивами, то Россия в ответ остановит прокачку энергоресурсов, подчеркнул президент.Путин отметил, что Москва не станет ничего поставлять вне рамок заключенных контрактов и не собирается делать "ничего навязанного" Западом."И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: "Мерзни-мерзни, волчий хвост", — добавил президент.Диктовать условия не получитсяРоссийский лидер также призвал Запад одуматься, напомнив, что евроатлантическое сообщество не сможет диктовать Москве свои условия.Президент подчеркнул, что Россия со своей стороны планирует полностью выполнять обязательства по контрактам.Кто виноватРоссийский лидер отметил, что к текущей ситуации с газом в ЕС привели действия европейских специалистов и ЕК.Президент добавил, что Россия всегда выступала за формирование цен на основе долгосрочных контрактов с привязкой их образования к рыночным показателям стоимости нефти и нефтепродуктов.Ситуация с российскими энергоносителямиЛидеры стран "Большой семерки" на саммите в июне подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России и предварительно договорились об ограничении цен на российские нефть и газ.О необходимости ввести потолок стоимости голубого топлива заявляла и глава Еврокомиссии Урсула фон дер ЛяйенПресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отмечал, что "Газпром" при таком развитии ситуации будет более активно искать альтернативных покупателей.
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экономика, россия, еврокомиссия, евросоюз, газпром, цены на нефть, владимир путин
Экономика, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, Газпром, Цены на нефть, Владимир Путин
01:38 08.09.2022 (обновлено: 05:38 08.09.2022)
Путин предупредил Запад о последствиях из-за потолка цен на нефть и газ
Путин предупредил Запад о последствиях из-за потолка цен на российские нефть и газ
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.
Москва не будет поставлять энергоресурсы зарубежным странам, если это будет противоречить ее собственным интересам, сказал
на сессии ВЭФ президент России Владимир Путин, комментируя идеи стран Запада ограничить цены на российские энергоносители.
"Вообще не будем ничего поставлять, если это противоречит нашим интересам и, в данным случае, экономическим. Ни газ не будем поставлять, ни нефть, ни уголь, ни топочный мазут не будем поставлять", — заявил Путин.
Глава государства напомнил об обязательствах по контрактам, которые есть у заключивших их сторон. И если Запад нарушит договоренности, руководствуясь политическими мотивами, то Россия в ответ остановит прокачку энергоресурсов, подчеркнул президент.
Путин отметил, что Москва не станет ничего поставлять вне рамок заключенных контрактов и не собирается делать "ничего навязанного" Западом.
"И нам останется только одно — как в известной русской сказке приговаривать: "Мерзни-мерзни, волчий хвост", — добавил президент.
Диктовать условия не получится
Российский лидер также призвал Запад одуматься, напомнив, что евроатлантическое сообщество не сможет диктовать Москве свои условия.
"Если кто-то попытается нам что-то навязать, хочу отметить: те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся сегодня, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть одумаются", — сказал Путин.
Президент подчеркнул, что Россия со своей стороны планирует полностью выполнять обязательства по контрактам.
Российский лидер отметил, что к текущей ситуации с газом в ЕС
привели действия европейских специалистов и ЕК
.
"Все административные ограничения в области мировой торговли ведут только к диспропорциям и повышению цен. То, что сейчас происходит на европейских рынках, — это результат работы европейских специалистов и Европейской комиссии", — указал Путин.
Президент добавил, что Россия всегда выступала за формирование цен на основе долгосрочных контрактов с привязкой их образования к рыночным показателям стоимости нефти и нефтепродуктов.
Ситуация с российскими энергоносителями
Лидеры стран "Большой семерки" на саммите в июне подтвердили намерение снизить зависимость от энергоносителей из России
и предварительно договорились об ограничении цен на российские нефть и газ.
О необходимости ввести потолок стоимости голубого топлива заявляла и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
отмечал, что "Газпром
" при таком развитии ситуации будет более активно искать альтернативных покупателей.