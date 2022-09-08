https://ria.ru/20220908/prava-1815546391.html

Бастрыкин поручил проверить нарушения прав жителя блокадного Ленинграда

Бастрыкин поручил проверить нарушения прав жителя блокадного Ленинграда - РИА Новости, 08.09.2022

Бастрыкин поручил проверить нарушения прав жителя блокадного Ленинграда

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нарушения прав жителя блокадного Ленинграда, сообщается в... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T23:29

2022-09-08T23:29

2022-09-08T23:29

происшествия

александр бастрыкин

ленинград

следственный комитет россии (ск рф)

россия

санкт-петербург

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту нарушения прав жителя блокадного Ленинграда, сообщается в Telegram-канале ведомства."Председатель СК России поручил организовать проверку по информации о нарушении прав жителя блокадного Ленинграда", - говорится в сообщении.СМИ сообщили о том, что 85-летний житель блокадного Ленинграда и ветеран труда вынужден жить в коридоре своей квартиры, которая заливается через дырявую крышу дома на протяжении 18 лет при бездействии ответственных служб.Подчёркивается, что только 6 сентября после привлечения внимания журналистов управляющая компания провела ремонтные работы крыши.Уточняется, что ход и результаты проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК.

https://ria.ru/20220908/blokada-1815325955.html

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происшествия, александр бастрыкин, ленинград, следственный комитет россии (ск рф), россия, санкт-петербург