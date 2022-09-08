https://ria.ru/20220908/potok-1815298211.html
Посол в Канаде ответил на призывы удержать турбины для "Северного потока"
Посол в Канаде ответил на призывы удержать турбины для "Северного потока" - РИА Новости, 08.09.2022
Посол в Канаде ответил на призывы удержать турбины для "Северного потока"
Призывы "Канадского украинского конгресса"* к властям страны выслать российских дипломатов и удержать турбины для "Северного потока" противоречат интересам... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T05:25
2022-09-08T05:25
2022-09-08T09:12
в мире
олег степанов
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северный поток
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ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. Призывы "Канадского украинского конгресса"* к властям страны выслать российских дипломатов и удержать турбины для "Северного потока" противоречат интересам канадцев, заявил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов.В этих лозунгах "логика отсутствует", подчеркнул глава дипмиссии.Члены организации испытывают "слепую ненависть" ко всему русскому, здесь должны работать не дипломаты, а "специалисты в области психиатрии", продолжил Степанов.Несмотря на непростую обстановку, посольство и два генеральных консульства России продолжат выполнять задачи по анализу внешней и внутренней политики Канады, поддержке двусторонних межправительственных каналов связи, а также оказанию консульского содействия российским гражданам и соотечественникам, заключил собеседник агентства.Представители "конгресса" назвали российских дипломатов "угрозой безопасности" Канады и призвали власти страны выслать их, а также удержать турбины для газопровода "Северный поток". Как заявляла в конце августа глава МИД Канады Мелани Жоли, в стране на техобслуживании находятся пять агрегатов Siemens, но в "Газпроме" эту информацию опровергли.* Деятельность организации признана нежелательной в России.
https://ria.ru/20220903/siemens-1814200417.html
https://ria.ru/20220825/turbina-1812021901.html
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в мире, олег степанов, канада, россия, северный поток
В мире, Олег Степанов, Канада, Россия, Северный поток
05:25 08.09.2022 (обновлено: 09:12 08.09.2022)
Посол в Канаде ответил на призывы удержать турбины для "Северного потока"
Посол России в Канаде Степанов: призывы удержать турбины для "Северного потока" абсурдны
ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. Призывы "Канадского украинского конгресса"* к властям страны выслать российских дипломатов и удержать турбины для "Северного потока" противоречат интересам канадцев, заявил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов.
В этих лозунгах "логика отсутствует", подчеркнул глава дипмиссии.
"Такие призывы абсурдны. "Канадский украинский конгресс"*, в котором главенствующую роль играют потомки нацистских приспешников, пытается приватизировать канадскую внешнюю политику, направляет ее в иррациональное русло, что, на мой взгляд, не соответствует национальным интересам Канады и ее народа", — пояснил дипломат.
Члены организации испытывают "слепую ненависть" ко всему русскому, здесь должны работать не дипломаты, а "специалисты в области психиатрии", продолжил Степанов.
Несмотря на непростую обстановку, посольство и два генеральных консульства России продолжат выполнять задачи по анализу внешней и внутренней политики Канады, поддержке двусторонних межправительственных каналов связи, а также оказанию консульского содействия российским гражданам и соотечественникам, заключил собеседник агентства.
Представители "конгресса" назвали российских дипломатов "угрозой безопасности" Канады и призвали власти страны выслать их, а также удержать турбины для газопровода "Северный поток". Как заявляла
в конце августа глава МИД Канады Мелани Жоли, в стране на техобслуживании находятся пять агрегатов Siemens, но в "Газпроме" эту информацию опровергли.
* Деятельность организации признана нежелательной в России.