https://ria.ru/20220908/potok-1815298211.html

Посол в Канаде ответил на призывы удержать турбины для "Северного потока"

Посол в Канаде ответил на призывы удержать турбины для "Северного потока" - РИА Новости, 08.09.2022

Посол в Канаде ответил на призывы удержать турбины для "Северного потока"

Призывы "Канадского украинского конгресса"* к властям страны выслать российских дипломатов и удержать турбины для "Северного потока" противоречат интересам... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T05:25

2022-09-08T05:25

2022-09-08T09:12

в мире

олег степанов

канада

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ВАШИНГТОН, 8 сен — РИА Новости. Призывы "Канадского украинского конгресса"* к властям страны выслать российских дипломатов и удержать турбины для "Северного потока" противоречат интересам канадцев, заявил РИА Новости посол России в Оттаве Олег Степанов.В этих лозунгах "логика отсутствует", подчеркнул глава дипмиссии.Члены организации испытывают "слепую ненависть" ко всему русскому, здесь должны работать не дипломаты, а "специалисты в области психиатрии", продолжил Степанов.Несмотря на непростую обстановку, посольство и два генеральных консульства России продолжат выполнять задачи по анализу внешней и внутренней политики Канады, поддержке двусторонних межправительственных каналов связи, а также оказанию консульского содействия российским гражданам и соотечественникам, заключил собеседник агентства.Представители "конгресса" назвали российских дипломатов "угрозой безопасности" Канады и призвали власти страны выслать их, а также удержать турбины для газопровода "Северный поток". Как заявляла в конце августа глава МИД Канады Мелани Жоли, в стране на техобслуживании находятся пять агрегатов Siemens, но в "Газпроме" эту информацию опровергли.* Деятельность организации признана нежелательной в России.

https://ria.ru/20220903/siemens-1814200417.html

https://ria.ru/20220825/turbina-1812021901.html

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в мире, олег степанов, канада, россия, северный поток