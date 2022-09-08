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Путин 20 сентября примет верительные грамоты у иностранных послов - РИА Новости, 08.09.2022
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Путин 20 сентября примет верительные грамоты у иностранных послов
Путин 20 сентября примет верительные грамоты у иностранных послов - РИА Новости, 08.09.2022
Путин 20 сентября примет верительные грамоты у иностранных послов
Церемония вручения верительных грамот иностранными послами президенту РФ Владимиру Путину состоится 20 сентября в Кремле, сообщил помощник главы государства по... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:03
2022-09-08T12:03
политика
владимир путин
юрий ушаков
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Церемония вручения верительных грамот иностранными послами президенту РФ Владимиру Путину состоится 20 сентября в Кремле, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков."Двадцатого сентября состоится в Кремле церемония вручения верительных грамот иностранными послами. Там где-то 22 посла, по-моему, сейчас уже накопилось", - сказал Ушаков журналистам.
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политика, владимир путин, юрий ушаков, россия
Политика, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Россия
12:03 08.09.2022
 
Путин 20 сентября примет верительные грамоты у иностранных послов

Помощник Путина Ушаков анонсировал вручение послами верительных грамот 20 сентября

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкТрибуна в Александровском зале Большого Кремлевского дворца
Трибуна в Александровском зале Большого Кремлевского дворца - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / POOL
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Трибуна в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Церемония вручения верительных грамот иностранными послами президенту РФ Владимиру Путину состоится 20 сентября в Кремле, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.
"Двадцатого сентября состоится в Кремле церемония вручения верительных грамот иностранными послами. Там где-то 22 посла, по-моему, сейчас уже накопилось", - сказал Ушаков журналистам.
Борис Грызлов - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 12:44
Путин присвоил Грызлову ранг чрезвычайного и полномочного посла
 
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