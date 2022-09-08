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Путин 20 сентября примет верительные грамоты у иностранных послов
Путин 20 сентября примет верительные грамоты у иностранных послов - РИА Новости, 08.09.2022
Путин 20 сентября примет верительные грамоты у иностранных послов
Церемония вручения верительных грамот иностранными послами президенту РФ Владимиру Путину состоится 20 сентября в Кремле, сообщил помощник главы государства по... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T12:03
2022-09-08T12:03
2022-09-08T12:03
политика
владимир путин
юрий ушаков
россия
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Церемония вручения верительных грамот иностранными послами президенту РФ Владимиру Путину состоится 20 сентября в Кремле, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков."Двадцатого сентября состоится в Кремле церемония вручения верительных грамот иностранными послами. Там где-то 22 посла, по-моему, сейчас уже накопилось", - сказал Ушаков журналистам.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, юрий ушаков, россия
Политика, Владимир Путин, Юрий Ушаков, Россия
Путин 20 сентября примет верительные грамоты у иностранных послов
Помощник Путина Ушаков анонсировал вручение послами верительных грамот 20 сентября