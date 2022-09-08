https://ria.ru/20220908/posly-1815362043.html

Путин 20 сентября примет верительные грамоты у иностранных послов

Путин 20 сентября примет верительные грамоты у иностранных послов - РИА Новости, 08.09.2022

Путин 20 сентября примет верительные грамоты у иностранных послов

Церемония вручения верительных грамот иностранными послами президенту РФ Владимиру Путину состоится 20 сентября в Кремле, сообщил помощник главы государства по... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T12:03

2022-09-08T12:03

2022-09-08T12:03

политика

владимир путин

юрий ушаков

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761670194_0:73:3072:1801_1920x0_80_0_0_f7e0542c8362c881db92de3f7a890a8e.jpg

МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Церемония вручения верительных грамот иностранными послами президенту РФ Владимиру Путину состоится 20 сентября в Кремле, сообщил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков."Двадцатого сентября состоится в Кремле церемония вручения верительных грамот иностранными послами. Там где-то 22 посла, по-моему, сейчас уже накопилось", - сказал Ушаков журналистам.

https://ria.ru/20220610/gryzlov-1794520341.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, владимир путин, юрий ушаков, россия