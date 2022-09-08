https://ria.ru/20220908/ponomarev-1815300483.html
Источник: следствие работает по адресам администраторов каналов Пономарева
Источник: следствие работает по адресам администраторов каналов Пономарева - РИА Новости, 08.09.2022
Источник: следствие работает по адресам администраторов каналов Пономарева
Следственные мероприятия проходят в нескольких российских регионах по местам проживания администраторов принадлежащих бежавшему из России экс-депутату Госдумы... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T07:11
2022-09-08T07:11
2022-09-08T11:00
происшествия
госдума рф
youtube
telegram
россия
илья пономарев
технологии
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Следственные мероприятия проходят в нескольких российских регионах по местам проживания администраторов принадлежащих бежавшему из России экс-депутату Госдумы Илье Пономареву каналов в Telegram и YouTube, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, правоохранительные органы считают, что экс-депутат, в отношении которого возбуждено дело о фейках против Вооруженных Сил и заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, продолжает из-за рубежа "деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях".
https://ria.ru/20220822/rassledovanie-1811350077.html
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Следственные действия у администраторов каналов в Telegram и YouTube экс-депутата Пономарева
Следственные действия у администраторов каналов в Telegram и YouTube экс-депутата Пономарева
2022-09-08T07:11
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РИА Новости
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происшествия, госдума рф, youtube, telegram, россия, илья пономарев, технологии
Происшествия, Госдума РФ, YouTube, Telegram, Россия, Илья Пономарев, Технологии
07:11 08.09.2022 (обновлено: 11:00 08.09.2022)
Источник: следствие работает по адресам администраторов каналов Пономарева
Источник: следователи работают по адресам администраторов каналов экс-депутата Пономарева