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Источник: следствие работает по адресам администраторов каналов Пономарева - РИА Новости, 08.09.2022
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Источник: следствие работает по адресам администраторов каналов Пономарева
Источник: следствие работает по адресам администраторов каналов Пономарева - РИА Новости, 08.09.2022
Источник: следствие работает по адресам администраторов каналов Пономарева
Следственные мероприятия проходят в нескольких российских регионах по местам проживания администраторов принадлежащих бежавшему из России экс-депутату Госдумы... РИА Новости, 08.09.2022
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происшествия
госдума рф
youtube
telegram
россия
илья пономарев
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Следственные мероприятия проходят в нескольких российских регионах по местам проживания администраторов принадлежащих бежавшему из России экс-депутату Госдумы Илье Пономареву каналов в Telegram и YouTube, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, правоохранительные органы считают, что экс-депутат, в отношении которого возбуждено дело о фейках против Вооруженных Сил и заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, продолжает из-за рубежа "деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях".
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Следственные действия у администраторов каналов в Telegram и YouTube экс-депутата Пономарева
Следственные действия у администраторов каналов в Telegram и YouTube экс-депутата Пономарева
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происшествия, госдума рф, youtube, telegram, россия, илья пономарев, технологии
Происшествия, Госдума РФ, YouTube, Telegram, Россия, Илья Пономарев, Технологии
07:11 08.09.2022 (обновлено: 11:00 08.09.2022)
 
Источник: следствие работает по адресам администраторов каналов Пономарева

Источник: следователи работают по адресам администраторов каналов экс-депутата Пономарева

Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Следственные мероприятия проходят в нескольких российских регионах по местам проживания администраторов принадлежащих бежавшему из России экс-депутату Госдумы Илье Пономареву каналов в Telegram и YouTube, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
"Администраторы каналов "Утро февраля" установлены, у них проходят обыски", — сказал собеседник агентства.
По его словам, правоохранительные органы считают, что экс-депутат, в отношении которого возбуждено дело о фейках против Вооруженных Сил и заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, продолжает из-за рубежа "деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях".
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ПроисшествияГосдума РФYouTubeTelegramРоссияИлья ПономаревТехнологии
 
 
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