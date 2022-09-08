https://ria.ru/20220908/ponomarev-1815300483.html

Источник: следствие работает по адресам администраторов каналов Пономарева

Источник: следствие работает по адресам администраторов каналов Пономарева - РИА Новости, 08.09.2022

Источник: следствие работает по адресам администраторов каналов Пономарева

Следственные мероприятия проходят в нескольких российских регионах по местам проживания администраторов принадлежащих бежавшему из России экс-депутату Госдумы... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T07:11

2022-09-08T07:11

2022-09-08T11:00

происшествия

госдума рф

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илья пономарев

технологии

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Следственные мероприятия проходят в нескольких российских регионах по местам проживания администраторов принадлежащих бежавшему из России экс-депутату Госдумы Илье Пономареву каналов в Telegram и YouTube, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.По его словам, правоохранительные органы считают, что экс-депутат, в отношении которого возбуждено дело о фейках против Вооруженных Сил и заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, продолжает из-за рубежа "деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях".

https://ria.ru/20220822/rassledovanie-1811350077.html

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Следственные действия у администраторов каналов в Telegram и YouTube экс-депутата Пономарева Следственные действия у администраторов каналов в Telegram и YouTube экс-депутата Пономарева 2022-09-08T07:11 true PT0M47S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, госдума рф, youtube, telegram, россия, илья пономарев, технологии