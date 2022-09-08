https://ria.ru/20220908/polsha-1815355507.html

Эксперт раскрыл смысл заявлений Польши о подготовке к "войне с Россией"

Эксперт раскрыл смысл заявлений Польши о подготовке к "войне с Россией" - РИА Новости, 08.09.2022

Эксперт раскрыл смысл заявлений Польши о подготовке к "войне с Россией"

Польша, заявляя о необходимости перевооружения армии в подготовке к "войне с Россией" в ближайшие несколько лет, стремится привлечь дополнительные усилия со... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T11:44

2022-09-08T11:44

2022-09-08T11:44

специальная военная операция на украине

в мире

польша

украина

россия

нато

дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран)

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Польша, заявляя о необходимости перевооружения армии в подготовке к "войне с Россией" в ближайшие несколько лет, стремится привлечь дополнительные усилия со стороны НАТО на укрепление восточных рубежей, а также модернизировать свой арсенал за счет поставок устаревших вооружений на Украину, что ставит под вопрос соблюдение Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявил РИА Новости завотделом европейской безопасности Института Европы РАН, эксперт РСМД Дмитрий Данилов.Ранее заместитель министра национальной обороны Польши Марчин Оцепа заявил, что Варшава видит "риск войны с Россией" через 3-10 лет и должна использовать это время для перевооружения, "не считаясь с расходами"."Все это вписывается в общую концепцию Евроатлантики по сдерживанию России. Тема возможного российского нападения, агрессии против стран Балтии и Польши никогда не снималась, именно под это выстраивались программы восточного присутствия НАТО в регионе", - пояснил эксперт.Он добавил, что в этой ситуации поляки думают не только, а может, и не столько об обороне территорий, сколько о том, каким образом оптимизировать свои военно-политические позиции, свое военное строительство, каким образом канализировать евроатлантические усилия в направлении Польши."Польша хотела бы на фоне украинского кризиса показать, что именно она находится теперь на фронте борьбы с "агрессивной Россией", и партнеры в Европе и по НАТО должны прилагать дополнительные усилия на укрепление восточных рубежей", - заявил Данилов.Кроме того, в Польше хотят обновить собственный арсенал под предлогом поставок вооружений на Украину, поскольку в данный момент практически все западное оружие, которое направляется на Украину, проходит через территорию Польши."Поляки стремятся освободить свои склады от устаревших вооружений, направляя их на Украину под этой ширмой западных поставок оружия и военной техники для того, чтобы возместить узкие места в военном строительстве за счет закупок новых вооружений, которые должны включать преференциальные поставки из западных стран, прежде всего из США", - пояснил эксперт.По его словам, речь идет о поставках систем ПВО, противоракетной обороны, о наращивании потенциалов сухопутных войск, включая тяжелую технику - танки, самоходные и артиллерийские установки.Данилов напомнил, что раньше подобное укрепление территориальной обороны было ограничено договором ДОВСЕ, согласно которому были установлены потолки."А теперь встает вопрос, идет ли речь о том, что с западной стороны будет проявлена готовность переступить этот порог? Договор, понятно, не действует, но фактически соблюдается в том, что касается лимитов на размещение тяжелых вооружений. Как с этим будет дальше, не совсем ясно, но Польша сделала заявку", - заключил эксперт.ДОВСЕ был подписан государствами Варшавского договора и НАТО в 1990 году. Участниками ДОВСЕ являются 28 государств Европы, а также США и Канада. В 2007 году Россия объявила об односторонней приостановке участия в ДОВСЕ, мотивируя это нежеланием стран НАТО ратифицировать адаптированную версию договора, принятую в 1999 году.

https://ria.ru/20220908/istoriya-1815297224.html

https://ria.ru/20220820/rakety-1811018622.html

https://ria.ru/20220823/ssha-1811582678.html

https://ria.ru/20220726/evropa-1804897795.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, польша, украина, россия, нато, дмитрий данилов (глава отдела европейской безопасности института европы ран)