https://ria.ru/20220907/polsha-1815205987.html

Польша начала готовиться к "вероятной войне с Россией"

Польша начала готовиться к "вероятной войне с Россией" - РИА Новости, 07.09.2022

Польша начала готовиться к "вероятной войне с Россией"

Министерство обороны Польши реформирует вооруженные силы в рамках подготовки к вероятному столкновению с Россией, заявил замминистра обороны Марцин Оцепа. Его... РИА Новости, 07.09.2022

2022-09-07T17:07

2022-09-07T17:07

2022-09-07T17:38

польша

россия

министерство обороны польши

в мире

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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Министерство обороны Польши реформирует вооруженные силы в рамках подготовки к вероятному столкновению с Россией, заявил замминистра обороны Марцин Оцепа. Его слова приводит польское издание dziennik.pl."Есть серьезный риск войны с Россией в период от трех до десяти лет. <…> Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии", — сказал он.По словам Оцепы, военное ведомство Польши "реализует самую амбициозную программу вооружений в истории". Планируются закупки танков, самоходных гаубиц, реактивных систем залпового огня и беспилотников. Также Варшава собирается увеличить численность армии до 300 тысяч солдат в течение десятилетия.При этом замминистра отметил, что несмотря на "рекордно раздутый" оборонный бюджет на следующий год, государственных средств на исполнение всех планов все равно не хватит.Ранее польские власти заявляли, что намерены довести общую численность армии до 400 тысяч человек. В последнее время они активно закупают боевые и транспортные самолеты, танки, реактивную и ствольную артиллерию, ударные беспилотные летательные аппараты, противотанковое и противоракетное вооружение.Как заявлял посол в Варшаве Сергей Андреев Россия не собирается нападать на Польшу и не имеет никаких причин для того, чтобы угрожать ее безопасности. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что польские власти занимают в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия".

https://ria.ru/20220906/gaz-1814707115.html

https://ria.ru/20220901/reparatsii-1813728451.html

https://ria.ru/20220826/polsha-1812351165.html

польша

россия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

польша, россия, министерство обороны польши, в мире