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Польша начала готовиться к "вероятной войне с Россией" - РИА Новости, 07.09.2022
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Польша начала готовиться к "вероятной войне с Россией"
Польша начала готовиться к "вероятной войне с Россией" - РИА Новости, 07.09.2022
Польша начала готовиться к "вероятной войне с Россией"
Министерство обороны Польши реформирует вооруженные силы в рамках подготовки к вероятному столкновению с Россией, заявил замминистра обороны Марцин Оцепа. Его... РИА Новости, 07.09.2022
2022-09-07T17:07
2022-09-07T17:38
польша
россия
министерство обороны польши
в мире
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МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Министерство обороны Польши реформирует вооруженные силы в рамках подготовки к вероятному столкновению с Россией, заявил замминистра обороны Марцин Оцепа. Его слова приводит польское издание dziennik.pl."Есть серьезный риск войны с Россией в период от трех до десяти лет. &lt;…&gt; Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии", — сказал он.По словам Оцепы, военное ведомство Польши "реализует самую амбициозную программу вооружений в истории". Планируются закупки танков, самоходных гаубиц, реактивных систем залпового огня и беспилотников. Также Варшава собирается увеличить численность армии до 300 тысяч солдат в течение десятилетия.При этом замминистра отметил, что несмотря на "рекордно раздутый" оборонный бюджет на следующий год, государственных средств на исполнение всех планов все равно не хватит.Ранее польские власти заявляли, что намерены довести общую численность армии до 400 тысяч человек. В последнее время они активно закупают боевые и транспортные самолеты, танки, реактивную и ствольную артиллерию, ударные беспилотные летательные аппараты, противотанковое и противоракетное вооружение.Как заявлял посол в Варшаве Сергей Андреев Россия не собирается нападать на Польшу и не имеет никаких причин для того, чтобы угрожать ее безопасности. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что польские власти занимают в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия".
https://ria.ru/20220906/gaz-1814707115.html
https://ria.ru/20220901/reparatsii-1813728451.html
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польша, россия, министерство обороны польши, в мире
Польша, Россия, Министерство обороны Польши, В мире
17:07 07.09.2022 (обновлено: 17:38 07.09.2022)
 
Польша начала готовиться к "вероятной войне с Россией"

Замглавы Минобороны Польши Оцепа заявил о большом риске войны с Россией в ближайшие 10 лет

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЦеремония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише
Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Церемония приветствия многонационального батальона НАТО под руководством США в польском Ожише. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. Министерство обороны Польши реформирует вооруженные силы в рамках подготовки к вероятному столкновению с Россией, заявил замминистра обороны Марцин Оцепа. Его слова приводит польское издание dziennik.pl.
"Есть серьезный риск войны с Россией в период от трех до десяти лет. <…> Мы должны использовать это время для максимального перевооружения польской армии", — сказал он.
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По словам Оцепы, военное ведомство Польши "реализует самую амбициозную программу вооружений в истории". Планируются закупки танков, самоходных гаубиц, реактивных систем залпового огня и беспилотников. Также Варшава собирается увеличить численность армии до 300 тысяч солдат в течение десятилетия.
При этом замминистра отметил, что несмотря на "рекордно раздутый" оборонный бюджет на следующий год, государственных средств на исполнение всех планов все равно не хватит.
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Как заявлял посол в Варшаве Сергей Андреев Россия не собирается нападать на Польшу и не имеет никаких причин для того, чтобы угрожать ее безопасности. Представитель Кремля Дмитрий Песков ранее отмечал, что польские власти занимают в отношении России "оголтелую позицию на грани сумасшествия".
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