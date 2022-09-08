https://ria.ru/20220908/pandemiya-1815332027.html
Пандемия дала мощный импульс социальной цифровизации, заявили в Совфеде
Пандемия дала мощный импульс социальной цифровизации, заявили в Совфеде - РИА Новости, 08.09.2022
Пандемия дала мощный импульс социальной цифровизации, заявили в Совфеде
Пандемия коронавируса COVID-19 дала мощный импульс развитию цифровизации социального пространства, создала новые возможности для женщин-предпринимателей в... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T10:43
2022-09-08T10:43
2022-09-08T10:45
галина карелова
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совет федерации рф
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ТАШКЕНТ, 8 сен – РИА Новости. Пандемия коронавируса COVID-19 дала мощный импульс развитию цифровизации социального пространства, создала новые возможности для женщин-предпринимателей в России, заявила в четверг вице-спикер Совфеда Галина Карелова.В Ташкенте в четверг открылся 14-й саммит женщин-руководителей парламентов стран-членов Международного парламентского союза. Данное мероприятие проходит в Узбекистане впервые."Распространение коронавируса стало тестом на прочность для всех государств мира. Россия также, как и другие страны, извлекла из этого важные уроки… Мощный импульс развития получила цифровизация социального пространства", - сказала Карелова, выступая на форуме.Вице-спикер отметила, что новые ковидные условия подтолкнули всю социальную сферу РФ к масштабной перестройке, внедрению новых, в том числе дистанционных форматов и технологий, особенно в сфере занятости и образования. В частности, была внедрена технология социального казначейства, в рамках, которой все выплаты можно получить в одном окне."Важно отметить и новые подходы в поддержке бизнеса, особенно женщин-предпринимателей. Подчеркну, что они проявили высокую активность в новых условиях", - сказала Карелова.По ее данным, индекс женской предпринимательской активности в РФ за прошлый год вырос на 10%, а для поддержки были оперативно введены программы льготного кредитования, финансовые инструменты."По инициативе Совета Федерации законодательно снижено административные давление на бизнес. В настоящее время мы ставим задачу поддержки экспортного потенциала проектов женщин-предпринимателей, содействия их международной кооперации", - добавила Карелова.
https://ria.ru/20220831/gorbachev-1813307647.html
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галина карелова, россия, ташкент, узбекистан, совет федерации рф, общество, здоровье - общество
Галина Карелова, Россия, Ташкент, Узбекистан, Совет Федерации РФ, Общество, Здоровье - Общество
10:43 08.09.2022 (обновлено: 10:45 08.09.2022)
Пандемия дала мощный импульс социальной цифровизации, заявили в Совфеде
Вице-спикер Совфеда Карелова: пандемия дала импульс социальной цифровизации в России
ТАШКЕНТ, 8 сен – РИА Новости. Пандемия коронавируса COVID-19 дала мощный импульс развитию цифровизации социального пространства, создала новые возможности для женщин-предпринимателей в России, заявила в четверг вице-спикер Совфеда Галина Карелова.
В Ташкенте
в четверг открылся 14-й саммит женщин-руководителей парламентов стран-членов Международного парламентского союза. Данное мероприятие проходит в Узбекистане
впервые.
"Распространение коронавируса стало тестом на прочность для всех государств мира. Россия также, как и другие страны, извлекла из этого важные уроки… Мощный импульс развития получила цифровизация социального пространства", - сказала Карелова, выступая на форуме.
Вице-спикер отметила, что новые ковидные условия подтолкнули всю социальную сферу РФ к масштабной перестройке, внедрению новых, в том числе дистанционных форматов и технологий, особенно в сфере занятости и образования. В частности, была внедрена технология социального казначейства, в рамках, которой все выплаты можно получить в одном окне.
"Важно отметить и новые подходы в поддержке бизнеса, особенно женщин-предпринимателей. Подчеркну, что они проявили высокую активность в новых условиях", - сказала Карелова.
По ее данным, индекс женской предпринимательской активности в РФ за прошлый год вырос на 10%, а для поддержки были оперативно введены программы льготного кредитования, финансовые инструменты.
"По инициативе Совета Федерации законодательно снижено административные давление на бизнес. В настоящее время мы ставим задачу поддержки экспортного потенциала проектов женщин-предпринимателей, содействия их международной кооперации", - добавила Карелова.