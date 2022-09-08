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В Петербурге установят памятник медикам блокадного Ленинграда - РИА Новости, 08.09.2022
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В Петербурге установят памятник медикам блокадного Ленинграда
В Петербурге установят памятник медикам блокадного Ленинграда - РИА Новости, 08.09.2022
В Петербурге установят памятник медикам блокадного Ленинграда
Закладной камень на месте будущего памятника медицинским работникам блокадного Ленинграда установили в четверг в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T19:26
2022-09-08T19:38
общество
александр беглов
елена тихомирова
ленинград
санкт-петербург
донбасс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Закладной камень на месте будущего памятника медицинским работникам блокадного Ленинграда установили в четверг в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.Скульптурная композиция "Памяти медицинских работников блокадного Ленинграда" будет установлена у здания Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке. В торжественной церемонии установки закладного камня приняли участие губернатор Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Александр Бельский, представители общественной организации "Жители блокадного Ленинграда", а также члены делегации блокадников Донбасса."Наш город помнит своих героев. 27 января мы открыли здесь памятник блокадному учителю. Учитель и врач – две самые гуманные, самые мирные и добрые профессии. Врачи и медсестры, стоявшие на грани жизни и смерти, внесли огромный вклад в победу и сохранение жизни ленинградцев. Будет правильно поставить памятник медикам блокадного Ленинграда здесь около нашего святого музея", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. После торжественной церемонии в Соляном переулке состоялся памятный концерт. Здесь также была организована выставка военной техники времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.Отмечается, что с просьбой об установке монумента медикам ранее обратилась председатель правления общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова. Проект памятника блокадным медикам представлен в экспозиции Музея обороны и блокады Ленинграда. Автор монумента - скульптор Владимир Бродарский. Памятник ленинградским медикам планируется открыть к очередной годовщине полного освобождения города от фашистской блокады.В Ленинграде перед войной было 73 больницы, 18 клинических институтов, 131 поликлиника и амбулатория. В больнице имени Раухфуса был детский госпиталь, где выхаживали детей с крайней степенью истощения. Работала Служба скорой помощи, Ленинградский институт переливания крови - за годы войны было заготовлено и отправлено на фронт более 500 тысяч доз крови. Не останавливал работу роддом имени Снегирева. За годы блокады в Ленинграде появились на свет почти сто тысяч детей.Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
https://ria.ru/20220908/zinichev-1815423309.html
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60
общество, александр беглов, елена тихомирова, ленинград, санкт-петербург, донбасс
Общество, Александр Беглов, Елена Тихомирова, Ленинград, Санкт-Петербург, Донбасс
19:26 08.09.2022 (обновлено: 19:38 08.09.2022)
 
В Петербурге установят памятник медикам блокадного Ленинграда

В Петербурге установили закладной камень памятника медикам блокадного Ленинграда

© Фото : Администрация Санкт‑ПетербургаВ Соляном переулке установили закладной камень будущего памятника блокадным медикам
В Соляном переулке установили закладной камень будущего памятника блокадным медикам - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© Фото : Администрация Санкт‑Петербурга
В Соляном переулке установили закладной камень будущего памятника блокадным медикам
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Закладной камень на месте будущего памятника медицинским работникам блокадного Ленинграда установили в четверг в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба администрации губернатора города.
Скульптурная композиция "Памяти медицинских работников блокадного Ленинграда" будет установлена у здания Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке. В торжественной церемонии установки закладного камня приняли участие губернатор Александр Беглов, председатель Законодательного собрания Александр Бельский, представители общественной организации "Жители блокадного Ленинграда", а также члены делегации блокадников Донбасса.
В сквере имени Евгения Зиничева в Санкт-Петербурге состоялось торжественное открытие памятной стелы в честь погибшего главы МЧС России - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
15:12
В Петербурге открыли сквер имени погибшего главы МЧС Евгения Зиничева
"Наш город помнит своих героев. 27 января мы открыли здесь памятник блокадному учителю. Учитель и врач – две самые гуманные, самые мирные и добрые профессии. Врачи и медсестры, стоявшие на грани жизни и смерти, внесли огромный вклад в победу и сохранение жизни ленинградцев. Будет правильно поставить памятник медикам блокадного Ленинграда здесь около нашего святого музея", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, слова которого приводятся в сообщении. После торжественной церемонии в Соляном переулке состоялся памятный концерт. Здесь также была организована выставка военной техники времен Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
Отмечается, что с просьбой об установке монумента медикам ранее обратилась председатель правления общественной организации "Жители блокадного Ленинграда" Елена Тихомирова. Проект памятника блокадным медикам представлен в экспозиции Музея обороны и блокады Ленинграда. Автор монумента - скульптор Владимир Бродарский. Памятник ленинградским медикам планируется открыть к очередной годовщине полного освобождения города от фашистской блокады.
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 30.08.2022
30 августа, 11:52
Германия затягивает назначение выплат блокадникам из России, заявил МИД
В Ленинграде перед войной было 73 больницы, 18 клинических институтов, 131 поликлиника и амбулатория. В больнице имени Раухфуса был детский госпиталь, где выхаживали детей с крайней степенью истощения. Работала Служба скорой помощи, Ленинградский институт переливания крови - за годы войны было заготовлено и отправлено на фронт более 500 тысяч доз крови. Не останавливал работу роддом имени Снегирева. За годы блокады в Ленинграде появились на свет почти сто тысяч детей.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни", - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год. За годы блокады погибли, по разным данным, от 400 тысяч до 1,5 миллиона человек. Так, на Нюрнбергском процессе фигурировало число 632 тысячи человек. Только 3% из них погибли от бомбежек и артобстрелов, остальные умерли от голода.
Блокада Ленинграда. Невский проспект. Табличка на доме: Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна. - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
10:13
Прокуратура потребовала признать блокаду Ленинграда геноцидом
 
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