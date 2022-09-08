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Распространение оспы обезьян в России купировано, заявил Роспотребнадзор - РИА Новости, 08.09.2022
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Распространение оспы обезьян в России купировано, заявил Роспотребнадзор
Распространение оспы обезьян в России купировано, заявил Роспотребнадзор - РИА Новости, 08.09.2022
Распространение оспы обезьян в России купировано, заявил Роспотребнадзор
Возможность дальнейшего распространения оспы обезьян, после выявления нового случая в России, купирована, сообщили журналистам в Управлении Роспотребнадзора по... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T13:30
2022-09-08T13:30
россия
санкт-петербург
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
общество
оспа обезьян
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Возможность дальнейшего распространения оспы обезьян, после выявления нового случая в России, купирована, сообщили журналистам в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.Ранее сообщалось, что новый случай оспы обезьян выявлен в Санкт-Петербурге."При поступлении информации о подозрении на заболевание незамедлительно начато эпидрасследование. Своевременно организован и проводится комплекс противоэпидемических мер. Возможность дальнейшего распространения инфекции купирована", - говорится в сообщении.Круг контактов заболевшего определен, все контактные лица находятся под медицинским наблюдением, уточнили в ведомстве.
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россия, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, общество, оспа обезьян
Россия, Санкт-Петербург, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Здоровье - Общество, Общество, Оспа обезьян
13:30 08.09.2022
 
Распространение оспы обезьян в России купировано, заявил Роспотребнадзор

Роспотребнадзор: возможность дальнейшего распространения оспы обезьян в России купирована

© РИА Новости / Кирилл БрагаМедицинские работники в инфекционной больнице
Медицинские работники в инфекционной больнице - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Медицинские работники в инфекционной больнице. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Возможность дальнейшего распространения оспы обезьян, после выявления нового случая в России, купирована, сообщили журналистам в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.
Ранее сообщалось, что новый случай оспы обезьян выявлен в Санкт-Петербурге.
"При поступлении информации о подозрении на заболевание незамедлительно начато эпидрасследование. Своевременно организован и проводится комплекс противоэпидемических мер. Возможность дальнейшего распространения инфекции купирована", - говорится в сообщении.
Круг контактов заболевшего определен, все контактные лица находятся под медицинским наблюдением, уточнили в ведомстве.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая, 15:53Инфографика
Оспа обезьян: симптомы, летальность и карта распространения заболевания
Инфографика
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РоссияСанкт-ПетербургФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоОбществоОспа обезьян
 
 
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