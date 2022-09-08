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Распространение оспы обезьян в России купировано, заявил Роспотребнадзор

Распространение оспы обезьян в России купировано, заявил Роспотребнадзор - РИА Новости, 08.09.2022

Распространение оспы обезьян в России купировано, заявил Роспотребнадзор

Возможность дальнейшего распространения оспы обезьян, после выявления нового случая в России, купирована, сообщили журналистам в Управлении Роспотребнадзора по... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T13:30

2022-09-08T13:30

2022-09-08T13:30

россия

санкт-петербург

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

общество

оспа обезьян

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Возможность дальнейшего распространения оспы обезьян, после выявления нового случая в России, купирована, сообщили журналистам в Управлении Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.Ранее сообщалось, что новый случай оспы обезьян выявлен в Санкт-Петербурге."При поступлении информации о подозрении на заболевание незамедлительно начато эпидрасследование. Своевременно организован и проводится комплекс противоэпидемических мер. Возможность дальнейшего распространения инфекции купирована", - говорится в сообщении.Круг контактов заболевшего определен, все контактные лица находятся под медицинским наблюдением, уточнили в ведомстве.

россия

санкт-петербург

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россия, санкт-петербург, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, общество, оспа обезьян