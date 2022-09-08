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Источник сообщил об обысках у модераторов канала "Легион "Свобода России" - РИА Новости, 08.09.2022
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Источник сообщил об обысках у модераторов канала "Легион "Свобода России"
Источник сообщил об обысках у модераторов канала "Легион "Свобода России" - РИА Новости, 08.09.2022
Источник сообщил об обысках у модераторов канала "Легион "Свобода России"
Правоохранительные органы проводят в Москве обыски у модераторов Telegram-канала "Легион "Свобода России", связанного с украинскими националистами, сообщил РИА... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T10:40
2022-09-08T10:56
россия
илья пономарев
москва
безопасность
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Правоохранительные органы проводят в Москве обыски у модераторов Telegram-канала "Легион "Свобода России", связанного с украинскими националистами, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах."В Москве проходят оперативно-следственные действия дома у модераторов Telegram-канала "Легион "Свобода России". По версии правоохранителей, консультировал "Легион "Свобода России" бывший депутат Госдумы Илья Пономарев", - сказал собеседник агентства. Киевские власти объявили о создании легиона "Свобода России" минувшей весной, заявляя, что берут туда граждан России, желающих воевать против соотечественников. Кроме того, как сообщал РИА Новости тот же источник ранее, следственные мероприятия идут в нескольких российских регионах у администраторов каналов в Telegram и YouTube, принадлежащих непосредственно Пономареву.По его словам, правоохранительные органы считают, что экс-депутат, в отношении которого возбуждено дело о фейках против ВС РФ и заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, продолжает из-за рубежа "деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях".Пономарев в 2014 году бежал из России на Украину после того, как против него завели дело о растрате. Киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство.
https://ria.ru/20220908/obysk-1815312384.html
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россия, илья пономарев, москва, безопасность, украина
Россия, Илья Пономарев, Москва, Безопасность, Украина
10:40 08.09.2022 (обновлено: 10:56 08.09.2022)
 
Источник сообщил об обысках у модераторов канала "Легион "Свобода России"

Силовики проводят обыски у модераторов Telegram-канала "Легион "Свобода России"

© РИА Новости / ФСБ РФ / Перейти в медиабанкНашивка на форме сотрудника ФСБ РФ
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / ФСБ РФ
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Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Правоохранительные органы проводят в Москве обыски у модераторов Telegram-канала "Легион "Свобода России", связанного с украинскими националистами, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах.
"В Москве проходят оперативно-следственные действия дома у модераторов Telegram-канала "Легион "Свобода России". По версии правоохранителей, консультировал "Легион "Свобода России" бывший депутат Госдумы Илья Пономарев", - сказал собеседник агентства.
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Источник сообщил об обыске у главреда "Вечерних ведомостей" в Екатеринбурге
Киевские власти объявили о создании легиона "Свобода России" минувшей весной, заявляя, что берут туда граждан России, желающих воевать против соотечественников. Кроме того, как сообщал РИА Новости тот же источник ранее, следственные мероприятия идут в нескольких российских регионах у администраторов каналов в Telegram и YouTube, принадлежащих непосредственно Пономареву.
По его словам, правоохранительные органы считают, что экс-депутат, в отношении которого возбуждено дело о фейках против ВС РФ и заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, продолжает из-за рубежа "деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях".
Пономарев в 2014 году бежал из России на Украину после того, как против него завели дело о растрате. Киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство.
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