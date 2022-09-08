10:40 08.09.2022 (обновлено: 10:56 08.09.2022)
Источник сообщил об обысках у модераторов канала "Легион "Свобода России"
Силовики проводят обыски у модераторов Telegram-канала "Легион "Свобода России"
Нашивка на форме сотрудника ФСБ РФ. Архивное фото
МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Правоохранительные органы проводят в Москве обыски у модераторов Telegram-канала "Легион "Свобода России", связанного с украинскими националистами, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах.
"В Москве проходят оперативно-следственные действия дома у модераторов Telegram-канала "Легион "Свобода России". По версии правоохранителей, консультировал "Легион "Свобода России" бывший депутат Госдумы Илья Пономарев", - сказал собеседник агентства.
Киевские власти объявили о создании легиона "Свобода России" минувшей весной, заявляя, что берут туда граждан России, желающих воевать против соотечественников. Кроме того, как сообщал РИА Новости тот же источник ранее, следственные мероприятия идут в нескольких российских регионах у администраторов каналов в Telegram и YouTube, принадлежащих непосредственно Пономареву.
По его словам, правоохранительные органы считают, что экс-депутат, в отношении которого возбуждено дело о фейках против ВС РФ и заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, продолжает из-за рубежа "деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях".
Пономарев в 2014 году бежал из России на Украину после того, как против него завели дело о растрате. Киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство.