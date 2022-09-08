https://ria.ru/20220908/obyski-1815331902.html

Источник сообщил об обысках у модераторов канала "Легион "Свобода России"

Источник сообщил об обысках у модераторов канала "Легион "Свобода России" - РИА Новости, 08.09.2022

Источник сообщил об обысках у модераторов канала "Легион "Свобода России"

Правоохранительные органы проводят в Москве обыски у модераторов Telegram-канала "Легион "Свобода России", связанного с украинскими националистами, сообщил РИА... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T10:40

2022-09-08T10:40

2022-09-08T10:56

россия

илья пономарев

москва

безопасность

украина

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МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Правоохранительные органы проводят в Москве обыски у модераторов Telegram-канала "Легион "Свобода России", связанного с украинскими националистами, сообщил РИА Новости в четверг источник в силовых структурах."В Москве проходят оперативно-следственные действия дома у модераторов Telegram-канала "Легион "Свобода России". По версии правоохранителей, консультировал "Легион "Свобода России" бывший депутат Госдумы Илья Пономарев", - сказал собеседник агентства. Киевские власти объявили о создании легиона "Свобода России" минувшей весной, заявляя, что берут туда граждан России, желающих воевать против соотечественников. Кроме того, как сообщал РИА Новости тот же источник ранее, следственные мероприятия идут в нескольких российских регионах у администраторов каналов в Telegram и YouTube, принадлежащих непосредственно Пономареву.По его словам, правоохранительные органы считают, что экс-депутат, в отношении которого возбуждено дело о фейках против ВС РФ и заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, продолжает из-за рубежа "деструктивную деятельность против России в мессенджерах и соцсетях".Пономарев в 2014 году бежал из России на Украину после того, как против него завели дело о растрате. Киевские власти выдали ему разрешение на временное проживание, а затем и гражданство.

https://ria.ru/20220908/obysk-1815312384.html

https://ria.ru/20220822/rassledovanie-1811350077.html

россия

москва

украина

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, илья пономарев, москва, безопасность, украина