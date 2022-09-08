https://ria.ru/20220908/obstrel-1815424404.html
Не менее трех человек погибли при ракетном ударе ВСУ по Новой Каховке
Не менее трех человек погибли при ракетном ударе ВСУ по Новой Каховке - РИА Новости, 08.09.2022
Не менее трех человек погибли при ракетном ударе ВСУ по Новой Каховке
Как минимум три мирных жителя погибли в результате попадания ракеты украинских войск в дом в центре Новой Каховки, сообщил РИА Новости глава администрации... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:18
2022-09-08T15:18
2022-09-08T17:54
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
вооруженные силы украины
владимир леонтьев (новая каховка)
херсонская область
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ХЕРСОН, 8 сен — РИА Новости. Как минимум три мирных жителя погибли в результате попадания ракеты украинских войск в дом в центре Новой Каховки, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев."Прилет прямо в центр города, в дом гражданский, трое гражданских погибли как минимум — то, что я вижу сейчас", — уточнил он, добавив, что еще два человека получили тяжелые ранения.По словам Леонтьева, удар наносили с помощью "Точки-У", полностью разрушен один четырехэтажный дом на улице Дзержинского, "второй прилет по гаражному кооперативу "Мотор", там сейчас горит десяток боксов, все живые, к счастью".Ранее чиновник также рассказал, что при атаке ВСУ в здании администрации города выбило стекла, сработала система ПВО.Новая Каховка практически ежедневно подвергается обстрелам украинских войск. По словам Леонтьева, в среднем за сутки они выпускают по городу и району более ста ракет.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В ходе спецоперации российская армия взяла под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. Там сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
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https://ria.ru/20220905/lepestki-1814026966.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Последствия ракетного удара по жилому дому в центре Новой Каховки
Как минимум 3 мирных жителей погибли от украинского ракетного удара по дому в центре города Новая Каховка, сообщил глава администрации района
2022-09-08T15:18
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PT0M08S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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15:18 08.09.2022 (обновлено: 17:54 08.09.2022)
Не менее трех человек погибли при ракетном ударе ВСУ по Новой Каховке
Глава администрации Леонтьев: не менее трех человек погибли при ударе ВСУ по Новой Каховке