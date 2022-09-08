Рейтинг@Mail.ru
Не менее трех человек погибли при ракетном ударе ВСУ по Новой Каховке - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220908/obstrel-1815424404.html
Не менее трех человек погибли при ракетном ударе ВСУ по Новой Каховке
Не менее трех человек погибли при ракетном ударе ВСУ по Новой Каховке - РИА Новости, 08.09.2022
Не менее трех человек погибли при ракетном ударе ВСУ по Новой Каховке
Как минимум три мирных жителя погибли в результате попадания ракеты украинских войск в дом в центре Новой Каховки, сообщил РИА Новости глава администрации... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:18
2022-09-08T17:54
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
вооруженные силы украины
владимир леонтьев (новая каховка)
херсонская область
запорожская область
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815471818_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_7596a0e1338ffd550dfa74ef19d849d8.jpg
ХЕРСОН, 8 сен — РИА Новости. Как минимум три мирных жителя погибли в результате попадания ракеты украинских войск в дом в центре Новой Каховки, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев."Прилет прямо в центр города, в дом гражданский, трое гражданских погибли как минимум — то, что я вижу сейчас", — уточнил он, добавив, что еще два человека получили тяжелые ранения.По словам Леонтьева, удар наносили с помощью "Точки-У", полностью разрушен один четырехэтажный дом на улице Дзержинского, "второй прилет по гаражному кооперативу "Мотор", там сейчас горит десяток боксов, все живые, к счастью".Ранее чиновник также рассказал, что при атаке ВСУ в здании администрации города выбило стекла, сработала система ПВО.Новая Каховка практически ежедневно подвергается обстрелам украинских войск. По словам Леонтьева, в среднем за сутки они выпускают по городу и району более ста ракет.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В ходе спецоперации российская армия взяла под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. Там сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220907/termobaricheskoe-1814919174.html
https://ria.ru/20220905/lepestki-1814026966.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
новая каховка
херсонская область
запорожская область
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия ракетного удара по жилому дому в центре Новой Каховки
Как минимум 3 мирных жителей погибли от украинского ракетного удара по дому в центре города Новая Каховка, сообщил глава администрации района
2022-09-08T15:18
true
PT0M08S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/08/1815471818_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0f299066941762c0563212c5a7d17cd5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, новая каховка, вооруженные силы украины, владимир леонтьев (новая каховка), херсонская область , запорожская область, украина, россия, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Херсонская область , Запорожская область, Украина, Россия, Владимир Путин
15:18 08.09.2022 (обновлено: 17:54 08.09.2022)
 
Не менее трех человек погибли при ракетном ударе ВСУ по Новой Каховке

Глава администрации Леонтьев: не менее трех человек погибли при ударе ВСУ по Новой Каховке

Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 8 сен — РИА Новости. Как минимум три мирных жителя погибли в результате попадания ракеты украинских войск в дом в центре Новой Каховки, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.

"Прилет прямо в центр города, в дом гражданский, трое гражданских погибли как минимум — то, что я вижу сейчас", — уточнил он, добавив, что еще два человека получили тяжелые ранения.
Тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1А Солнцепек во время динамической экспозиции на выставке Армия России — завтра в рамках IV Международного военно-технического форума Армия-2018 в Кубинке - РИА Новости, 1920, 07.09.2022
7 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Бункеры не спасают". За каким российским оружием охотится Киев
По словам Леонтьева, удар наносили с помощью "Точки-У", полностью разрушен один четырехэтажный дом на улице Дзержинского, "второй прилет по гаражному кооперативу "Мотор", там сейчас горит десяток боксов, все живые, к счастью".
Ранее чиновник также рассказал, что при атаке ВСУ в здании администрации города выбило стекла, сработала система ПВО.
Новая Каховка практически ежедневно подвергается обстрелам украинских войск. По словам Леонтьева, в среднем за сутки они выпускают по городу и району более ста ракет.
Сапер международного противоминного центра министерства обороны РФ во время разминирования центральной улицы Донецка - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Опасно теперь везде". С чем столкнулись жители Донецка
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
В ходе спецоперации российская армия взяла под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. Там сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныВладимир Леонтьев (Новая Каховка)Херсонская областьЗапорожская областьУкраинаРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала