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Не менее трех человек погибли при ракетном ударе ВСУ по Новой Каховке

Не менее трех человек погибли при ракетном ударе ВСУ по Новой Каховке - РИА Новости, 08.09.2022

Не менее трех человек погибли при ракетном ударе ВСУ по Новой Каховке

Как минимум три мирных жителя погибли в результате попадания ракеты украинских войск в дом в центре Новой Каховки, сообщил РИА Новости глава администрации... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T15:18

2022-09-08T15:18

2022-09-08T17:54

специальная военная операция на украине

в мире

новая каховка

вооруженные силы украины

владимир леонтьев (новая каховка)

херсонская область

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ХЕРСОН, 8 сен — РИА Новости. Как минимум три мирных жителя погибли в результате попадания ракеты украинских войск в дом в центре Новой Каховки, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев."Прилет прямо в центр города, в дом гражданский, трое гражданских погибли как минимум — то, что я вижу сейчас", — уточнил он, добавив, что еще два человека получили тяжелые ранения.По словам Леонтьева, удар наносили с помощью "Точки-У", полностью разрушен один четырехэтажный дом на улице Дзержинского, "второй прилет по гаражному кооперативу "Мотор", там сейчас горит десяток боксов, все живые, к счастью".Ранее чиновник также рассказал, что при атаке ВСУ в здании администрации города выбило стекла, сработала система ПВО.Новая Каховка практически ежедневно подвергается обстрелам украинских войск. По словам Леонтьева, в среднем за сутки они выпускают по городу и району более ста ракет.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.В ходе спецоперации российская армия взяла под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. Там сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

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https://ria.ru/20220905/lepestki-1814026966.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия ракетного удара по жилому дому в центре Новой Каховки Как минимум 3 мирных жителей погибли от украинского ракетного удара по дому в центре города Новая Каховка, сообщил глава администрации района 2022-09-08T15:18 true PT0M08S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, новая каховка, вооруженные силы украины, владимир леонтьев (новая каховка), херсонская область , запорожская область, украина, россия, владимир путин