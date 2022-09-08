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Посол Таварес: в повестке G20 нет обсуждения потолка цен на нефть из России - РИА Новости, 08.09.2022
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Посол Таварес: в повестке G20 нет обсуждения потолка цен на нефть из России
Посол Таварес: в повестке G20 нет обсуждения потолка цен на нефть из России - РИА Новости, 08.09.2022
Посол Таварес: в повестке G20 нет обсуждения потолка цен на нефть из России
Повестка дня саммита G20 не включает в себя обсуждение введения потолка цен на российскую нефть, заявил в интервью РИА Новости "на полях" Восточного... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T09:27
2022-09-08T10:08
экономика
цены на нефть
россия
индонезия
большая двадцатка
дальневосточный федеральный университет
хосе таварес
вэф-2022
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Повестка дня саммита G20 не включает в себя обсуждение введения потолка цен на российскую нефть, заявил в интервью РИА Новости "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ) посол Индонезии в России Хосе Таварес.Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20. Все мероприятия "двадцатки", в том числе и лидерский саммит, проходят в этом году на индонезийском острове Бали.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности. Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он отметил, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью Хосе Тавареса &gt;&gt;
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экономика, цены на нефть, россия, индонезия, большая двадцатка, дальневосточный федеральный университет, хосе таварес, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), восточный экономический форум — 2022 (вэф)
Экономика, Цены на нефть, Россия, Индонезия, Большая двадцатка, Дальневосточный федеральный университет, Хосе Таварес, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
09:27 08.09.2022 (обновлено: 10:08 08.09.2022)
 
Посол Таварес: в повестке G20 нет обсуждения потолка цен на нефть из России

Посол Индонезии Таварес: в повестке G20 нет обсуждения потолка цен на нефть из России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Повестка дня саммита G20 не включает в себя обсуждение введения потолка цен на российскую нефть, заявил в интервью РИА Новости "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ) посол Индонезии в России Хосе Таварес.
Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20. Все мероприятия "двадцатки", в том числе и лидерский саммит, проходят в этом году на индонезийском острове Бали.
"Пока в повестке дня G20 нет планов обсуждать этот вопрос. Но всегда есть вероятность того, что страны G7 будут обращаться отдельно к странам G20. Но в повестке "двадцатки" не стоит вопрос обсуждения потолка цен", - сказал Таварес.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
01:38
Путин предупредил Запад о последствиях из-за потолка цен на нефть и газ
По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности. Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он отметил, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Читайте полный текст интервью Хосе Тавареса >>
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
09:15
Посол Индонезии прокомментировал введение потолка цен на нефть из России
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияИндонезияБольшая двадцаткаДальневосточный федеральный университетХосе ТаваресВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)
 
 
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