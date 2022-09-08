https://ria.ru/20220908/neft-1815318107.html

Посол Таварес: в повестке G20 нет обсуждения потолка цен на нефть из России

Посол Таварес: в повестке G20 нет обсуждения потолка цен на нефть из России - РИА Новости, 08.09.2022

Посол Таварес: в повестке G20 нет обсуждения потолка цен на нефть из России

Повестка дня саммита G20 не включает в себя обсуждение введения потолка цен на российскую нефть, заявил в интервью РИА Новости "на полях" Восточного... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T09:27

2022-09-08T09:27

2022-09-08T10:08

экономика

цены на нефть

россия

индонезия

большая двадцатка

дальневосточный федеральный университет

хосе таварес

вэф-2022

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755656405_0:265:3072:1993_1920x0_80_0_0_1829ae3e149b581145c1e141f1c388fe.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Повестка дня саммита G20 не включает в себя обсуждение введения потолка цен на российскую нефть, заявил в интервью РИА Новости "на полях" Восточного экономического форума (ВЭФ) посол Индонезии в России Хосе Таварес.Индонезия в 2022 году осуществляет переходящее председательство в G20. Все мероприятия "двадцатки", в том числе и лидерский саммит, проходят в этом году на индонезийском острове Бали.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности. Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он отметил, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью Хосе Тавареса >>

https://ria.ru/20220908/putin-1815292649.html

https://ria.ru/20220908/neft-1815315599.html

россия

индонезия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, цены на нефть, россия, индонезия, большая двадцатка, дальневосточный федеральный университет, хосе таварес, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), восточный экономический форум — 2022 (вэф)