https://ria.ru/20220908/tavares-1815271527.html

Хосе Таварес: Индонезия готова обеспечить безопасность Путина на G20

Хосе Таварес: Индонезия готова обеспечить безопасность Путина на G20 - РИА Новости, 08.09.2022

Хосе Таварес: Индонезия готова обеспечить безопасность Путина на G20

Джакарте интересна торговля с Россией в национальных валютах с учетом растущего товарооборота между странами, сказал посол Индонезии Хосе Таварес. На полях... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T10:00

2022-09-08T10:00

2022-09-08T10:00

владимир путин

владимир зеленский

индонезия

большая двадцатка

россия

бали

интервью

g7

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Джакарте интересна торговля с Россией в национальных валютах с учетом растущего товарооборота между странами, сказал посол Индонезии Хосе Таварес. На полях Восточного экономического форума во Владивостоке дипломат рассказал в интервью РИА Новости о потенциале торговых связей двух стран и военно-техническом сотрудничестве, перспективах запуска прямых рейсов и предстоящем осенью на Бали саммите G20, куда приглашен президент РФ Владимир Путин.–Как вы считаете, возможно ли расширение российско-индонезийских торговых отношений в условиях введенных против России санкций? Мы знаем, что Россия и Индонезия давно рассматривают возможность перехода на национальные валюты во взаиморасчетах. Пришли ли стороны к каким-либо решениям по этому вопросу, когда страны смогут проводить финансовые операции в национальных валютах?– Торговый оборот между нашими странами увеличился, в прошлом году он значительно вырос – на 42% – и составил более трех миллиардов долларов. Но я должен сказать, что это не отражает потенциала торговых отношений между Индонезией и Россией. Что касается вашего вопроса о расчетах в местной валюте – конечно, между двумя странами налажены контакты. Имеются банковские механизмы, финансовые механизмы. Над этим ведется работа. Эксперты в области банковского дела и финансов планируют проводить встречи, на которых будут обсуждаться вопросы взаиморасчетов в национальных валютах. Конечно, это займет некоторое время.Сегодня Индонезия торгует в национальных валютах с Китаем, Японией и Таиландом. И, конечно же, мы будем стремиться к тому, чтобы расчеты в нацвалютах велись и с другими странами, включая Россию. Потребуется некоторое время, чтобы заключить такое соглашение с Россией.–Как развивается военно-техническое сотрудничество с Россией? Планирует ли Индонезия вернуться к обсуждению сделки по покупке российских истребителей?– Военно-техническое сотрудничество с Россией продолжается. Наши страны проводят совместные военные учения, в том числе, например, в рамках АСЕАН. Я имею ввиду военно-морские учения ARNEX, которые проходили в прошлом году в Яванском море, и я уверен, они будут продолжены и в будущем. Есть контакты между министрами обороны, они тоже будут продолжаться.Что касается вашего вопроса о том, будем ли мы покупать эти истребители у России, у нас есть соглашение, мы не отменяли его. Мы всегда закупаем военную технику в разных местах, у разных стран и продолжим это делать. Наша военная техника приобретена в разных странах, и для нас очень важна ее оперативная совместимость. Что я имею ввиду это то, что соглашение сохраняется, его реализация – только вопрос времени.–Заинтересована ли Индонезия в поставках каких-либо других образцов российского вооружения?– Как я уже сказал, мы закупаем вооружение у разных стран, в частности, в РФ. Вообще российское вооружение составляет около 30% индонезийской военной техники.–Как Индонезия относится к инициативе стран G7 ввести потолок цен на нефть и газ из РФ? Возможно ли продвижение данной инициативы на площадке G20?– Мы слышали об идее введения потолка цен. Предельная цена предназначена для покупателей. Не знаю, примет ли Россия такое предложение о потолке цен, хотя я не уверен в этом.Если нас заинтересует российская нефть или газ, мы будем вести переговоры с Россией. Но ценовой потолок может работать только в том случае, если поставщик согласен с лимитом цены, в противном случае он не работает.–Может ли этот вопрос быть вынесен на обсуждение в G20?– Пока в повестке дня G20 нет планов обсуждать этот вопрос. Но всегда есть вероятность того, что страны G7 будут обращаться отдельно к странам G2O. Но в повестке "двадцатки" не стоит вопрос обсуждения потолка цен.– Индонезия пригласила президента Владимира Путина на саммит G20 на Бали в ноябре. Можете ли вы подтвердить, что власти Индонезии могут гарантировать безопасность президента РФ?– Как страна, принимающая саммит G20 в этом году, конечно, мы предоставим гарантии безопасности для всех участников. Индонезия много раз принимала у себя международные встречи: АТЭС, АСЕАН, Восточноазиатский саммит и другие. Конечно же, Индонезия гарантирует безопасность всех участников, в первую очередь глав государств, которые планируют принять участие.–На саммит G20 приглашен и Владимир Зеленский. Поскольку последние несколько месяцев между Россией и Украиной нет никаких переговоров, как вы думаете, возможна ли еще их встреча на полях саммита G2O?– Это было бы отлично – площадка есть. Если бы они использовали эту площадку, это было бы отлично, и Индонезия готова оказать содействие в этом вопросе. К сожалению, переговоры прекратились какое-то время назад. Но Индонезия поддерживает усилия Турции по переговорам, которые проходили ранее. Мы надеемся, что если они захотят использовать для встречи площадку саммита G20 на Бали, то почему бы и нет? Это прекрасная возможность.– Ряд СМИ писали, что официальные лица США пытались убедить Индонезию отказать Путину в приглашении на саммит G20. Вы можете подтвердить эту информацию? Пытаются ли другие западные страны оказать давление на Индонезию в этом вопросе?– Понимаете, какая-либо страна может оказывать давление или высказывать свое мнение – это их выбор. Но Индонезия как принимающая сторона не имеет права не приглашать какую-либо страну. Россия так же важна, как и любая другая страна. Поэтому Индонезия как председатель G20 в этом году имеет прерогативу только приглашать, а не отзывать приглашения.–Как вы считаете, возможно ли, что саммит G20 пройдет без коммюнике? Какие меры принимает Индонезия, чтобы все лидеры могли принять участие во встрече? Получала ли Джакарта какие-либо отказы от участия в саммите G20?– Возможно все, но я думаю, что сейчас не время делать выводы. Наличие или отсутствие коммюнике не должно быть критерием для оценки успеха саммита. Все зависит от динамики встречи, а также от геополитических вопросов. Я считаю, что коммюнике важно, но нельзя по наличию итогового заявления судить об успехе саммита.– Получала ли Индонезия отказы от участия в саммите?– Высокопоставленные чиновники Индонезии обращались к странам G20, приглашая их, потому что нам важно совместно бороться против общих вызовов. И на данный момент отказов от участия в саммите не было.– Как обстоят дела с туристическими поездками граждан России в Индонезию? Можно ли сказать, что такая сфера российско-индонезийского сотрудничества как туризм постепенно восстанавливается после нескольких волн коронавируса? Ожидаете ли вы увеличения числа туристов из России?– До пандемии Индонезию посещали около 160 000 российских туристов. Во время пандемии, например, на Бали оставались около 5000 россиян. Сейчас их количество постепенно увеличивается. Сейчас в Индонезии восемь или девять тысяч туристов из России, они преимущественно останавливаются на Бали. Но мы надеемся, что вскоре это будет не только Бали, потому в Индонезии много красивых мест таких же красивых, как и Бали.– Какие меры предпринимаются для того, чтобы сделать Индонезию более доступной для среднестатистического туриста из России?– Я думаю, что в первую очередь речь идет о проблемах с транспортным сообщением. Потому что путешествие транзитом через другую страну обходится дороже, чем прямой рейс в Индонезию. Сейчас мы находимся в процессе рассмотрения заявок от некоторых российских авиакомпаний, таких, как "Аэрофлот", NordWind, Azur Air. То есть сейчас власти рассматривают возможность по крайней мере предоставления (разрешения – ред.). Насколько я знаю, уже есть разрешение для авиакомпании Azur Air осуществлять прямые перелеты из Владивостока на остров Бали.Кроме того, турфирмы могут организовывать пакетные туры с посещением разных мест Индонезии.– ЕС планирует ввести ограничения на выдачу шенгенских виз для российских граждан. Планируете ли вы как-то привлекать туристов из России вэтой связи?– Если поток российских туристов в Европу будет сокращен, то у нас будет больше возможностей! Добро пожаловать, приезжайте в Индонезию! (смеется).–Планируется ли восстановить прямое сообщение между Москвой и Бали?– Да, есть процедура, которую нужно выполнить, мы уже представили запрос от упомянутых мною авиакомпаний – "Аэрофлот", NordWind – в Джакарту. Но есть определенные требования, которые они должны выполнить. Например, одно из таких требований – это открытие представительства авиакомпании в Джакарте для лучшей коммуникации. Даже для возобновления полетов на Бали нужно, чтобы у авиакомпании было представительство в Индонезии.–Каковы сейчас актуальные правила въезда в Индонезию для российских граждан?– Есть определенные правила въезда, конечно, они меняются в зависимости от динамики роста или спада случаев заражения коронавирусом. К сожалению, сейчас наблюдается небольшой рост заболеваемости везде, включая Россию. Но если вы делали прививку дважды, и у вас есть третья бустерная доза, то вам не нужно находиться в карантине. Если прививки нет, то нужен отрицательный ПЦР-тест и так далее, и это может создавать некоторые неудобства. А если есть прививка двумя дозами вакцины, но нет бустерной дозы, то надо будет несколько дней оставаться на карантине.

https://ria.ru/20220902/sessiya-1814086579.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220819/neft-1810643590.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220819/sammit-1810638909.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220819/zelenskiy-1810885738.html

https://ria.ru/20220719/indoneziya-1803365305.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

владимир путин, владимир зеленский, индонезия, большая двадцатка, россия, бали, интервью, g7, саммит g20