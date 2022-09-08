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Посол Индонезии прокомментировал введение потолка цен на нефть из России - РИА Новости, 08.09.2022
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Посол Индонезии прокомментировал введение потолка цен на нефть из России
Посол Индонезии прокомментировал введение потолка цен на нефть из России - РИА Новости, 08.09.2022
Посол Индонезии прокомментировал введение потолка цен на нефть из России
Идея о введении потолка цен на российскую нефть сработает только в случае, если Россия будет с этим согласна, но Москва едва ли пойдет на это, заявил в интервью РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T09:15
2022-09-08T10:08
экономика
россия
индонезия
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
хосе таварес
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Идея о введении потолка цен на российскую нефть сработает только в случае, если Россия будет с этим согласна, но Москва едва ли пойдет на это, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ посол Индонезии в России Хосе Таварес."Мы слышали об идее введения потолка цен. Предельна цена предназначена для покупателей. Не знаю, примет ли Россия такое предложение о потолке цен, хотя я не уверен в этом. Если нас заинтересует российская нефть или газ, мы будем вести переговоры с Россией. Но ценовой потолок может работать только в том случае, если поставщик согласен с лимитом цены, в противном случае он не работает", - сказал он.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью Хосе Тавареса &gt;&gt;
https://ria.ru/20220908/putin-1815292649.html
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экономика, россия, индонезия, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), восточный экономический форум — 2022 (вэф), хосе таварес
Экономика, Россия, Индонезия, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Хосе Таварес
09:15 08.09.2022 (обновлено: 10:08 08.09.2022)
 
Посол Индонезии прокомментировал введение потолка цен на нефть из России

Потолок Индонезии Таварес: идея потолка цен на нефть сработает только при согласии России

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Идея о введении потолка цен на российскую нефть сработает только в случае, если Россия будет с этим согласна, но Москва едва ли пойдет на это, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ посол Индонезии в России Хосе Таварес.
"Мы слышали об идее введения потолка цен. Предельна цена предназначена для покупателей. Не знаю, примет ли Россия такое предложение о потолке цен, хотя я не уверен в этом. Если нас заинтересует российская нефть или газ, мы будем вести переговоры с Россией. Но ценовой потолок может работать только в том случае, если поставщик согласен с лимитом цены, в противном случае он не работает", - сказал он.
ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
Читайте полный текст интервью Хосе Тавареса >>
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании VII Восточного экономического форума во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
01:38
Путин предупредил Запад о последствиях из-за потолка цен на нефть и газ
 
ЭкономикаРоссияИндонезияДальневосточный федеральный университетВЭФ-2022Восточный экономический форум (ВЭФ)Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ)Хосе Таварес
 
 
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