https://ria.ru/20220908/neft-1815315599.html
Посол Индонезии прокомментировал введение потолка цен на нефть из России
Посол Индонезии прокомментировал введение потолка цен на нефть из России - РИА Новости, 08.09.2022
Посол Индонезии прокомментировал введение потолка цен на нефть из России
Идея о введении потолка цен на российскую нефть сработает только в случае, если Россия будет с этим согласна, но Москва едва ли пойдет на это, заявил в интервью РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T09:15
2022-09-08T09:15
2022-09-08T10:08
экономика
россия
индонезия
дальневосточный федеральный университет
вэф-2022
восточный экономический форум (вэф)
восточный экономический форум — 2022 (вэф)
хосе таварес
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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Идея о введении потолка цен на российскую нефть сработает только в случае, если Россия будет с этим согласна, но Москва едва ли пойдет на это, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ посол Индонезии в России Хосе Таварес."Мы слышали об идее введения потолка цен. Предельна цена предназначена для покупателей. Не знаю, примет ли Россия такое предложение о потолке цен, хотя я не уверен в этом. Если нас заинтересует российская нефть или газ, мы будем вести переговоры с Россией. Но ценовой потолок может работать только в том случае, если поставщик согласен с лимитом цены, в противном случае он не работает", - сказал он.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью Хосе Тавареса >>
https://ria.ru/20220908/putin-1815292649.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, индонезия, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), восточный экономический форум — 2022 (вэф), хосе таварес
Экономика, Россия, Индонезия, Дальневосточный федеральный университет, ВЭФ-2022, Восточный экономический форум (ВЭФ), Восточный экономический форум — 2022 (ВЭФ), Хосе Таварес
09:15 08.09.2022 (обновлено: 10:08 08.09.2022)
Посол Индонезии прокомментировал введение потолка цен на нефть из России
Потолок Индонезии Таварес: идея потолка цен на нефть сработает только при согласии России