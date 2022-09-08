https://ria.ru/20220908/neft-1815315599.html

Посол Индонезии прокомментировал введение потолка цен на нефть из России

Посол Индонезии прокомментировал введение потолка цен на нефть из России - РИА Новости, 08.09.2022

Посол Индонезии прокомментировал введение потолка цен на нефть из России

Идея о введении потолка цен на российскую нефть сработает только в случае, если Россия будет с этим согласна, но Москва едва ли пойдет на это, заявил в интервью РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T09:15

2022-09-08T09:15

2022-09-08T10:08

экономика

россия

индонезия

дальневосточный федеральный университет

вэф-2022

восточный экономический форум (вэф)

восточный экономический форум — 2022 (вэф)

хосе таварес

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ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. Идея о введении потолка цен на российскую нефть сработает только в случае, если Россия будет с этим согласна, но Москва едва ли пойдет на это, заявил в интервью РИА Новости на полях ВЭФ посол Индонезии в России Хосе Таварес."Мы слышали об идее введения потолка цен. Предельна цена предназначена для покупателей. Не знаю, примет ли Россия такое предложение о потолке цен, хотя я не уверен в этом. Если нас заинтересует российская нефть или газ, мы будем вести переговоры с Россией. Но ценовой потолок может работать только в том случае, если поставщик согласен с лимитом цены, в противном случае он не работает", - сказал он.ВЭФ проходит 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.Читайте полный текст интервью Хосе Тавареса >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, индонезия, дальневосточный федеральный университет, вэф-2022, восточный экономический форум (вэф), восточный экономический форум — 2022 (вэф), хосе таварес