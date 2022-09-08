https://ria.ru/20220908/nato-1815457113.html

НАТО еще не приняла решение о следующем генсеке, сообщил источник

НАТО еще не приняла решение о следующем генсеке, сообщил источник - РИА Новости, 08.09.2022

НАТО еще не приняла решение о следующем генсеке, сообщил источник

НАТО еще не приняла окончательное решение относительно кандидатуры следующего генсека, помощь Украине остается основным направлением ее деятельности, заявил РИА РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T16:55

2022-09-08T16:55

2022-09-08T16:55

в мире

христя фриланд

йенс столтенберг

колинда грабар-китарович

украина

нато

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. НАТО еще не приняла окончательное решение относительно кандидатуры следующего генсека, помощь Украине остается основным направлением ее деятельности, заявил РИА Новости источник в альянсе."Нет, у меня нет такой информации. Обсуждение... кандидатуры следующего генсека НАТО - это не тот вопрос, который является основным в повестке дня альянса. На данный момент поддержка Украины и защита наших союзников - основные направления деятельности для всех", - сказал собеседник агентства на вопрос, есть ли сведения о том, что вице-премьер Канады Христя Фриланд может стать преемницей нынешнего генсека Йенса Столтенберга.Ранее канадский телеканал CBC сообщил, что на пост генсека НАТО рассматривают кандидатуру этнической украинки Фриланд. Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября, однако в марте лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Издание Politico еще в 2021 году со ссылкой на источники сообщало, что вероятными кандидатами на пост следующего генерального секретаря НАТО могут стать три женщины-политика из стран Восточной Европы: экс-президенты Хорватии и Литвы Колинда Грабар-Китарович и Даля Грибаускайте, а также бывшая глава Эстонии Керсти Кальюлайд.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220908/nato-1815424498.html

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в мире, христя фриланд, йенс столтенберг, колинда грабар-китарович, украина, нато