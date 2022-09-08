https://ria.ru/20220908/nato-1815424498.html
Фриланд сложно назвать фаворитом на пост генсека НАТО, заявила эксперт
Фриланд сложно назвать фаворитом на пост генсека НАТО, заявила эксперт - РИА Новости, 08.09.2022
Фриланд сложно назвать фаворитом на пост генсека НАТО, заявила эксперт
Трудно назвать этническую украинку, вице-премьера Канады Христи Фриланд фаворитом в борьбе за пост нового генерального секретаря НАТО, США вряд ли захотят... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T15:18
2022-09-08T15:18
2022-09-08T15:21
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Трудно назвать этническую украинку, вице-премьера Канады Христи Фриланд фаворитом в борьбе за пост нового генерального секретаря НАТО, США вряд ли захотят видеть ее на этой позиции, считает ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Татьяна Кузьмина.Ранее канадский телеканал CBC сообщил, что на пост генсека НАТО рассматривают кандидатуру Фриланд. Нынешний генсек Йенс Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября, однако в марте лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Издание Politico еще в 2021 году со ссылкой на источники сообщало, что вероятными кандидатами на пост следующего генерального секретаря НАТО могут стать три женщины-политика из стран Восточной Европы: экс-президенты Хорватии и Литвы Колинда Грабар-Китарович и Даля Грибаускайте, а также бывшая глава Эстонии Керсти Кальюлайд."Надо учитывать, что решающее слово будет за США и другими европейскими членами. Поэтому как будет согласовываться кандидатура – зависит от этого. Я не думаю, что США будут очень склонны видеть ее на этой позиции, потому что она кроме того, что критически настроена к российским политическим элитам, она еще настроена критически к олигархии и крупному капиталу. В этом отношении она близка к европейской позиции. Поэтому однозначно сказать, что она будет фаворитом трудно", - сказала она в беседе с РИА новости.Кроме того, отметила Кузьмина, влияние Канады с ее либеральными ценностями и сокращением взноса в НАТО в предыдущие годы тоже будет учитываться.Также, указала эксперт, не стоит ожидать еще большего ужесточения политики альянса по отношению к Москве в случае если Фриланд все же станет генсеком."Я думаю, еще хуже (политики НАТО по отношению к Москве) трудно представить. Поэтому будет она там или нет, от этого политика НАТО не станет более жесткой, она и так достаточно жесткая. Другое дело, что у нее своя риторика и выбор ее кандидатуры канадской стороной диктуется ее близостью к украинской тематике. Несомненно, это все имеет значимость. Она не изменит свою риторику", - заключила она.Несколько лет назад появилась информация о том, что дедушка Христи Фриланд, Михайло Хомяк, руководил украиноязычной газетой "Краковские вести" в Кракове во время оккупации. Издание публиковало пропагандистские материалы нацистов. После войны Хомяк эмигрировал в канадскую провинцию Альберта, где стал видным членом украинской общины. Сама Фриланд после публикации этих данных обвинила Москву в распространении недостоверной информации.
https://ria.ru/20220908/nato-1815349497.html
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в мире, нато, канада, сша, христя фриланд, йенс столтенберг
В мире, НАТО, Канада, США, Христя Фриланд, Йенс Столтенберг
15:18 08.09.2022 (обновлено: 15:21 08.09.2022)
Фриланд сложно назвать фаворитом на пост генсека НАТО, заявила эксперт
Эксперт Кузьмина: Фриланд сложно назвать фаворитом в борьбе за пост нового генсека НАТО
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Трудно назвать этническую украинку, вице-премьера Канады Христи Фриланд фаворитом в борьбе за пост нового генерального секретаря НАТО, США вряд ли захотят видеть ее на этой позиции, считает ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Татьяна Кузьмина.
Ранее канадский телеканал CBC сообщил, что на пост генсека НАТО рассматривают кандидатуру Фриланд. Нынешний генсек Йенс Столтенберг
должен был уйти в отставку 1 октября, однако в марте лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Издание Politico еще в 2021 году со ссылкой на источники сообщало, что вероятными кандидатами на пост следующего генерального секретаря НАТО могут стать три женщины-политика из стран Восточной Европы
: экс-президенты Хорватии
и Литвы Колинда Грабар-Китарович
и Даля Грибаускайте
, а также бывшая глава Эстонии Керсти Кальюлайд
.
"Надо учитывать, что решающее слово будет за США и другими европейскими членами. Поэтому как будет согласовываться кандидатура – зависит от этого. Я не думаю, что США будут очень склонны видеть ее на этой позиции, потому что она кроме того, что критически настроена к российским политическим элитам, она еще настроена критически к олигархии и крупному капиталу. В этом отношении она близка к европейской позиции. Поэтому однозначно сказать, что она будет фаворитом трудно", - сказала она в беседе с РИА новости.
Кроме того, отметила Кузьмина, влияние Канады с ее либеральными ценностями и сокращением взноса в НАТО в предыдущие годы тоже будет учитываться.
Также, указала эксперт, не стоит ожидать еще большего ужесточения политики альянса по отношению к Москве
в случае если Фриланд все же станет генсеком.
"Я думаю, еще хуже (политики НАТО по отношению к Москве) трудно представить. Поэтому будет она там или нет, от этого политика НАТО не станет более жесткой, она и так достаточно жесткая. Другое дело, что у нее своя риторика и выбор ее кандидатуры канадской стороной диктуется ее близостью к украинской тематике. Несомненно, это все имеет значимость. Она не изменит свою риторику", - заключила она.
Несколько лет назад появилась информация о том, что дедушка Христи Фриланд, Михайло Хомяк, руководил украиноязычной газетой "Краковские вести" в Кракове
во время оккупации. Издание публиковало пропагандистские материалы нацистов. После войны Хомяк эмигрировал в канадскую провинцию Альберта
, где стал видным членом украинской общины. Сама Фриланд после публикации этих данных обвинила Москву в распространении недостоверной информации.