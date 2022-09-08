https://ria.ru/20220908/nato-1815349497.html

Генсеком НАТО может стать вице-премьер Канады Фриланд, сообщают СМИ

Генсеком НАТО может стать вице-премьер Канады Фриланд, сообщают СМИ - РИА Новости, 08.09.2022

Генсеком НАТО может стать вице-премьер Канады Фриланд, сообщают СМИ

Канадский телеканал CBC утверждает, что на пост генсека НАТО рассматривают кандидатуру этнической украинки, вице-премьера и министра финансов Канады Христи... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T11:30

2022-09-08T11:30

2022-09-08T11:30

в мире

канада

нато

христя фриланд

колинда грабар-китарович

йенс столтенберг

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Канадский телеканал CBC утверждает, что на пост генсека НАТО рассматривают кандидатуру этнической украинки, вице-премьера и министра финансов Канады Христи Фриланд.Нынешний генсек Йенс Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября, однако в марте лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Издание Politico еще в 2021 году со ссылкой на источники сообщало, что вероятными кандидатами на пост следующего генерального секретаря НАТО могут стать три женщины-политика из стран Восточной Европы: экс-президенты Хорватии и Литвы Колинда Грабар-Китарович и Даля Грибаускайте, а также бывшая глава Эстонии Керсти Кальюлайд."Есть несколько высококвалифицированных женщин, которые могли бы быть очень хорошими кандидатами. Кажется, есть некоторый импульс к тому, чтобы женщина стала следующим (генсекретарем)", - приводит телеканал слова высокопоставленного чиновника из НАТО, который пожелал остаться неизвестным.Согласно телеканалу, источники в штаб-квартире альянса предполагают, что Фриланд находится в "середине стаи" женщин, которые могли бы стать сильными кандидатами на должность. По меньшей мере четыре источника из Брюсселя, Вашингтона и Оттавы утверждают, что Фриланд упоминалась в международных кругах как возможная преемница Столтенберга.Отмечается, что ее знание русского языка и особенностей "работы Кремля" стало бы большим преимуществом.Но для того, чтобы гарантировать получение этой должности, Фриланд и канадскому премьеру Джастину Трюдо придется активно действовать в дипломатических кругах, в частности, за кулисами, а также расходовать политический капитал. Именно в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Берлине политики занимаются лоббированием и "выкручиванием рук", указывает телеканал.Однако пока неясно, заинтересована ли Фриланд в этой должности. Когда журналист спросил ее о возможном назначении, она отметила, что у нее уже есть две работы.

https://ria.ru/20220622/kanada-1797386902.html

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канада

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, канада, нато, христя фриланд, колинда грабар-китарович, йенс столтенберг