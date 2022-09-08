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Генсеком НАТО может стать вице-премьер Канады Фриланд, сообщают СМИ - РИА Новости, 08.09.2022
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Генсеком НАТО может стать вице-премьер Канады Фриланд, сообщают СМИ
Генсеком НАТО может стать вице-премьер Канады Фриланд, сообщают СМИ - РИА Новости, 08.09.2022
Генсеком НАТО может стать вице-премьер Канады Фриланд, сообщают СМИ
Канадский телеканал CBC утверждает, что на пост генсека НАТО рассматривают кандидатуру этнической украинки, вице-премьера и министра финансов Канады Христи... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T11:30
2022-09-08T11:30
в мире
канада
нато
христя фриланд
колинда грабар-китарович
йенс столтенберг
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Канадский телеканал CBC утверждает, что на пост генсека НАТО рассматривают кандидатуру этнической украинки, вице-премьера и министра финансов Канады Христи Фриланд.Нынешний генсек Йенс Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября, однако в марте лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Издание Politico еще в 2021 году со ссылкой на источники сообщало, что вероятными кандидатами на пост следующего генерального секретаря НАТО могут стать три женщины-политика из стран Восточной Европы: экс-президенты Хорватии и Литвы Колинда Грабар-Китарович и Даля Грибаускайте, а также бывшая глава Эстонии Керсти Кальюлайд."Есть несколько высококвалифицированных женщин, которые могли бы быть очень хорошими кандидатами. Кажется, есть некоторый импульс к тому, чтобы женщина стала следующим (генсекретарем)", - приводит телеканал слова высокопоставленного чиновника из НАТО, который пожелал остаться неизвестным.Согласно телеканалу, источники в штаб-квартире альянса предполагают, что Фриланд находится в "середине стаи" женщин, которые могли бы стать сильными кандидатами на должность. По меньшей мере четыре источника из Брюсселя, Вашингтона и Оттавы утверждают, что Фриланд упоминалась в международных кругах как возможная преемница Столтенберга.Отмечается, что ее знание русского языка и особенностей "работы Кремля" стало бы большим преимуществом.Но для того, чтобы гарантировать получение этой должности, Фриланд и канадскому премьеру Джастину Трюдо придется активно действовать в дипломатических кругах, в частности, за кулисами, а также расходовать политический капитал. Именно в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Берлине политики занимаются лоббированием и "выкручиванием рук", указывает телеканал.Однако пока неясно, заинтересована ли Фриланд в этой должности. Когда журналист спросил ее о возможном назначении, она отметила, что у нее уже есть две работы.
https://ria.ru/20220622/kanada-1797386902.html
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в мире, канада, нато, христя фриланд, колинда грабар-китарович, йенс столтенберг
В мире, Канада, НАТО, Христя Фриланд, Колинда Грабар-Китарович, Йенс Столтенберг
11:30 08.09.2022
 
Генсеком НАТО может стать вице-премьер Канады Фриланд, сообщают СМИ

Канадский канал CBC утверждает, что генсеком НАТО может стать украинка Христя Фриланд

CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во врем встречи в Торонто
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во врем встречи в Торонто - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
CC BY 4.0 / Администрация Президента Украины /
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во врем встречи в Торонто
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Канадский телеканал CBC утверждает, что на пост генсека НАТО рассматривают кандидатуру этнической украинки, вице-премьера и министра финансов Канады Христи Фриланд.
Нынешний генсек Йенс Столтенберг должен был уйти в отставку 1 октября, однако в марте лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Издание Politico еще в 2021 году со ссылкой на источники сообщало, что вероятными кандидатами на пост следующего генерального секретаря НАТО могут стать три женщины-политика из стран Восточной Европы: экс-президенты Хорватии и Литвы Колинда Грабар-Китарович и Даля Грибаускайте, а также бывшая глава Эстонии Керсти Кальюлайд.
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"Есть несколько высококвалифицированных женщин, которые могли бы быть очень хорошими кандидатами. Кажется, есть некоторый импульс к тому, чтобы женщина стала следующим (генсекретарем)", - приводит телеканал слова высокопоставленного чиновника из НАТО, который пожелал остаться неизвестным.
Согласно телеканалу, источники в штаб-квартире альянса предполагают, что Фриланд находится в "середине стаи" женщин, которые могли бы стать сильными кандидатами на должность. По меньшей мере четыре источника из Брюсселя, Вашингтона и Оттавы утверждают, что Фриланд упоминалась в международных кругах как возможная преемница Столтенберга.
Отмечается, что ее знание русского языка и особенностей "работы Кремля" стало бы большим преимуществом.
Но для того, чтобы гарантировать получение этой должности, Фриланд и канадскому премьеру Джастину Трюдо придется активно действовать в дипломатических кругах, в частности, за кулисами, а также расходовать политический капитал. Именно в Вашингтоне, Лондоне, Париже и Берлине политики занимаются лоббированием и "выкручиванием рук", указывает телеканал.
Однако пока неясно, заинтересована ли Фриланд в этой должности. Когда журналист спросил ее о возможном назначении, она отметила, что у нее уже есть две работы.
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