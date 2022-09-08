https://ria.ru/20220908/moshenniki-1815289534.html
Эксперт предупредил о "корыстном интересе" мошенников к выборам в России
Эксперт предупредил о "корыстном интересе" мошенников к выборам в России - РИА Новости, 08.09.2022
Эксперт предупредил о "корыстном интересе" мошенников к выборам в России
Перед выборами в России активизировались мошенники, собирающие персональные данные избирателей, отметил в интервью радио Sputnik профессор кафедры "Безопасность РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T02:15
2022-09-08T02:15
2022-09-08T02:15
общество
технологии
виталий вехов
россия
мгту имени баумана
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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Перед выборами в России активизировались мошенники, собирающие персональные данные избирателей, отметил в интервью радио Sputnik профессор кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ имени Баумана Виталий Вехов.. Он дал совет, как не стать их жертвой.В российских регионах с 9 по 11 сентября пройдут выборы различного уровня. В преддверии голосования россиянам стали приходить сообщения и поступать звонки от злоумышленников, которые выдают себя за сотрудников общественных организаций, представителей предвыборных штабов и даже работников аппарата Центральной избирательной комиссии.По его словам, мошенники предлагают избирателям заполнять анкеты и обещают за это какие-то бонусы. Полученные персональные данные они могут в дальнейшем использовать для рассылки фишинговых писем, получения дополнительной информации, а в конечном итоге — для доступа к банковским счетам россиян, предупредил эксперт."Внесение персональных данных в анкету или разглашение их по телефону может привести к тому, что эту информацию будут использовать против вас. Эти данные попадают в центры по сбору и анализу информации. Потом вам могут начать навязывать рекламу, а также присылать фишинговые сообщения с целью получить дополнительные сведения для доступа к вашим счетам", — объяснил Вехов.Получив сообщение с предложением заполнить анкету, нужно самостоятельно связаться с организацией, от лица которой оно было направлено, продолжил эксперт.Если же персональные данные у вас пытаются выяснить по телефону, то стоит попросить собеседника перезвонить через 15 минут, добавил он."Мошенники обычно не перезванивают или делают это с другого номера. Даже если они перезвонят, за 15 минут вы успеете сами связаться с той организацией, сотрудниками которой они назвались, и уточнить, правда ли вам звонили оттуда", — посоветовал собеседник.
https://ria.ru/20220723/moshenniki-1804443219.html
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общество, технологии, виталий вехов, россия, мгту имени баумана
Общество, Технологии, Виталий Вехов, Россия, МГТУ имени Баумана
Эксперт предупредил о "корыстном интересе" мошенников к выборам в России
Эксперт Вехов сообщил о звонках мошенников перед выборами с предложением заполнить анкету
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости.
Перед выборами в России активизировались мошенники, собирающие персональные данные избирателей, отметил
в интервью радио Sputnik профессор кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ имени Баумана
Виталий Вехов.. Он дал совет, как не стать их жертвой.
В российских регионах с 9 по 11 сентября пройдут выборы различного уровня. В преддверии голосования россиянам стали приходить сообщения и поступать звонки от злоумышленников, которые выдают себя за сотрудников общественных организаций, представителей предвыборных штабов и даже работников аппарата Центральной избирательной комиссии.
"Накануне выборов, которые пройдут в Российской Федерации в сентябре, активизировались мошенники. Они проявляют корыстный интерес к эмоциональному подъему наших граждан в связи с этим событием. Многие россияне начали получать СМС-сообщения, письма по электронной почте и звонки от якобы официальных фондов оказания содействия голосованию, от мнимых избирательных штабов и даже фейковой "Центральной избирательной комиссии", — пояснил Вехов.
По его словам, мошенники предлагают избирателям заполнять анкеты и обещают за это какие-то бонусы. Полученные персональные данные они могут в дальнейшем использовать для рассылки фишинговых писем, получения дополнительной информации, а в конечном итоге — для доступа к банковским счетам россиян, предупредил эксперт.
"Внесение персональных данных в анкету или разглашение их по телефону может привести к тому, что эту информацию будут использовать против вас. Эти данные попадают в центры по сбору и анализу информации. Потом вам могут начать навязывать рекламу, а также присылать фишинговые сообщения с целью получить дополнительные сведения для доступа к вашим счетам", — объяснил Вехов.
Получив сообщение с предложением заполнить анкету, нужно самостоятельно связаться с организацией, от лица которой оно было направлено, продолжил эксперт.
"Надо посмотреть, от какой организации оно поступило, а потом обратиться в эту организацию самостоятельно, но не через ссылку в сообщении, а использовать контактные данные, опубликованные на ее официальном сайте", — уточнил Вехов.
Если же персональные данные у вас пытаются выяснить по телефону, то стоит попросить собеседника перезвонить через 15 минут, добавил он.
"Мошенники обычно не перезванивают или делают это с другого номера. Даже если они перезвонят, за 15 минут вы успеете сами связаться с той организацией, сотрудниками которой они назвались, и уточнить, правда ли вам звонили оттуда", — посоветовал собеседник.