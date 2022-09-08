https://ria.ru/20220908/moshenniki-1815289534.html

Эксперт предупредил о "корыстном интересе" мошенников к выборам в России

Эксперт предупредил о "корыстном интересе" мошенников к выборам в России - РИА Новости, 08.09.2022

Эксперт предупредил о "корыстном интересе" мошенников к выборам в России

Перед выборами в России активизировались мошенники, собирающие персональные данные избирателей, отметил в интервью радио Sputnik профессор кафедры "Безопасность РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T02:15

2022-09-08T02:15

2022-09-08T02:15

общество

технологии

виталий вехов

россия

мгту имени баумана

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МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Перед выборами в России активизировались мошенники, собирающие персональные данные избирателей, отметил в интервью радио Sputnik профессор кафедры "Безопасность в цифровом мире" МГТУ имени Баумана Виталий Вехов.. Он дал совет, как не стать их жертвой.В российских регионах с 9 по 11 сентября пройдут выборы различного уровня. В преддверии голосования россиянам стали приходить сообщения и поступать звонки от злоумышленников, которые выдают себя за сотрудников общественных организаций, представителей предвыборных штабов и даже работников аппарата Центральной избирательной комиссии.По его словам, мошенники предлагают избирателям заполнять анкеты и обещают за это какие-то бонусы. Полученные персональные данные они могут в дальнейшем использовать для рассылки фишинговых писем, получения дополнительной информации, а в конечном итоге — для доступа к банковским счетам россиян, предупредил эксперт."Внесение персональных данных в анкету или разглашение их по телефону может привести к тому, что эту информацию будут использовать против вас. Эти данные попадают в центры по сбору и анализу информации. Потом вам могут начать навязывать рекламу, а также присылать фишинговые сообщения с целью получить дополнительные сведения для доступа к вашим счетам", — объяснил Вехов.Получив сообщение с предложением заполнить анкету, нужно самостоятельно связаться с организацией, от лица которой оно было направлено, продолжил эксперт.Если же персональные данные у вас пытаются выяснить по телефону, то стоит попросить собеседника перезвонить через 15 минут, добавил он."Мошенники обычно не перезванивают или делают это с другого номера. Даже если они перезвонят, за 15 минут вы успеете сами связаться с той организацией, сотрудниками которой они назвались, и уточнить, правда ли вам звонили оттуда", — посоветовал собеседник.

https://ria.ru/20220723/moshenniki-1804443219.html

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общество, технологии, виталий вехов, россия, мгту имени баумана