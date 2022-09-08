Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко встретится с главой парламента КНР Ли Чжаньшу - РИА Новости, 08.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220908/matvienko-1815463825.html
Матвиенко встретится с главой парламента КНР Ли Чжаньшу
Матвиенко встретится с главой парламента КНР Ли Чжаньшу - РИА Новости, 08.09.2022
Матвиенко встретится с главой парламента КНР Ли Чжаньшу
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретится 9 сентября с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T17:21
2022-09-08T17:21
россия
китай
валентина матвиенко
ли чжаньшу
совет федерации рф
всекитайское собрание народных представителей
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_0:44:2224:1295_1920x0_80_0_0_b1b056fd9ad9033b710e295543fb4792.jpg
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретится 9 сентября с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу, сообщила пресс-служба Совета Федерации."Девятого сентября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет встречу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что мероприятие состоятся в рамках официального визита Чжаньшу в Россию.
https://ria.ru/20220907/kitay-1815181811.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785553849_123:0:2102:1484_1920x0_80_0_0_1110db20e1b66ab382dd49f049921eb9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, валентина матвиенко, ли чжаньшу, совет федерации рф, всекитайское собрание народных представителей
Россия, Китай, Валентина Матвиенко, Ли Чжаньшу, Совет Федерации РФ, Всекитайское собрание народных представителей
17:21 08.09.2022
 
Матвиенко встретится с главой парламента КНР Ли Чжаньшу

Матвиенко встретится 9 сентября с главой парламента КНР Ли Чжаньшу

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 08.09.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в медиабанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретится 9 сентября с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу, сообщила пресс-служба Совета Федерации.
"Девятого сентября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет встречу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу", - говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что мероприятие состоятся в рамках официального визита Чжаньшу в Россию.
Президент РФ Владимир Путин и председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу во время встречи на полях VII Восточного экономического форума во Владивостоке
Вчера, 16:16
Путин попросил спикера парламента Китая передать привет Си Цзиньпину
 
РоссияКитайВалентина МатвиенкоЛи ЧжаньшуСовет Федерации РФВсекитайское собрание народных представителей
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала