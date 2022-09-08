https://ria.ru/20220908/matvienko-1815463825.html
Матвиенко встретится с главой парламента КНР Ли Чжаньшу
Матвиенко встретится с главой парламента КНР Ли Чжаньшу - РИА Новости, 08.09.2022
Матвиенко встретится с главой парламента КНР Ли Чжаньшу
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретится 9 сентября с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли... РИА Новости, 08.09.2022
2022-09-08T17:21
2022-09-08T17:21
2022-09-08T17:21
россия
китай
валентина матвиенко
ли чжаньшу
совет федерации рф
всекитайское собрание народных представителей
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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретится 9 сентября с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу, сообщила пресс-служба Совета Федерации."Девятого сентября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет встречу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что мероприятие состоятся в рамках официального визита Чжаньшу в Россию.
https://ria.ru/20220907/kitay-1815181811.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, валентина матвиенко, ли чжаньшу, совет федерации рф, всекитайское собрание народных представителей
Россия, Китай, Валентина Матвиенко, Ли Чжаньшу, Совет Федерации РФ, Всекитайское собрание народных представителей
Матвиенко встретится с главой парламента КНР Ли Чжаньшу
Матвиенко встретится 9 сентября с главой парламента КНР Ли Чжаньшу