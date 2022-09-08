https://ria.ru/20220908/matvienko-1815463825.html

Матвиенко встретится с главой парламента КНР Ли Чжаньшу

Матвиенко встретится с главой парламента КНР Ли Чжаньшу - РИА Новости, 08.09.2022

Матвиенко встретится с главой парламента КНР Ли Чжаньшу

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретится 9 сентября с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли... РИА Новости, 08.09.2022

2022-09-08T17:21

2022-09-08T17:21

2022-09-08T17:21

россия

китай

валентина матвиенко

ли чжаньшу

совет федерации рф

всекитайское собрание народных представителей

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МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко встретится 9 сентября с председателем постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу, сообщила пресс-служба Совета Федерации."Девятого сентября председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко проведет встречу с председателем Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей КНР Ли Чжаньшу", - говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что мероприятие состоятся в рамках официального визита Чжаньшу в Россию.

https://ria.ru/20220907/kitay-1815181811.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, китай, валентина матвиенко, ли чжаньшу, совет федерации рф, всекитайское собрание народных представителей